CONMEBOL Libertadores 2026

06.02.2026 | Juventud de las Piedras - CD Universidad Catolica del Ecuador 04.02.2026 | The Strongest - Deportivo Tachira 05.02.2026 | CS 2 de Mayo - Alianza Lima 11.02.2026 | Deportivo Tachira - The Strongest 12.02.2026 | Alianza Lima - CS 2 de Mayo 13.02.2026 | CD Universidad Catolica del Ecuador - Juventud de las Piedras 17.02.2026 | E3 - Sporting Cristal 18.02.2026 | Carabobo FC - Huachipato 18.02.2026 | Liverpool Montevideo - Independiente Medellin 19.02.2026 | O´higgins - EC Bahia BA 19.02.2026 | Barcelona SC - Argentinos Juniors 19.02.2026 | CA Nacional Potosi - Botafogo FR RJ 19.02.2026 | E1 - CD Tolima 20.02.2026 | E2 - Club Guarani 24.02.2026 | Sporting Cristal - E3 25.02.2026 | Huachipato - Carabobo FC 25.02.2026 | Independiente Medellin - Liverpool Montevideo 26.02.2026 | EC Bahia BA - O´higgins 26.02.2026 | Botafogo FR RJ - CA Nacional Potosi 26.02.2026 | Argentinos Juniors - Barcelona SC 26.02.2026 | CD Tolima - E1 27.02.2026 | Club Guarani - E2 04.03.2026 | Winner C1 - Winner C8 04.03.2026 | Winner C2 - Winner C7 04.03.2026 | Winner C3 - Winner C6 04.03.2026 | Winner C4 - Winner C5 11.03.2026 | Winner C5 - Winner C4 11.03.2026 | Winner C6 - Winner C3 11.03.2026 | Winner C7 - Winner C2 11.03.2026 | Winner C8 - Winner C1