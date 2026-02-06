CONMEBOL Libertadores 2026

Juventud de las Piedras ile CD Universidad Catolica del Ecuador 2026 Kupa Libertadores yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Carreno,Gery Vargas tarafından yönetilen Juventud de las Piedras-CD Universidad Catolica del Ecuador maçı, Estadio Centenario Stadı'nda oynanıyor. Juventud de las Piedras-CD Universidad Catolica del Ecuador maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Juventud de las Piedras-CD Universidad Catolica del Ecuador
Maçın Tarihi ve Saati: 06.02.2026 / 03:30
Maçın Hakemi: Carreno,Gery Vargas