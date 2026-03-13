www.fotomac.com.tr Anasayfa
Canlı Skor Uluslararası Kulüpler Kupa Libertadores CONMEBOL Libertadores 2026 Sezonu Independiente Medellin - Juventud de las Piedras maçı

CONMEBOL Libertadores 2026

GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

13.03.2026 | 03:30 | Independiente Medellin-Juventud de las Piedras | Kupa Libertadores | 3. Hafta

Independiente Medellin ile Juventud de las Piedras 2026 Kupa Libertadores yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Benitez, Juan Gabriel tarafından yönetilen Independiente Medellin-Juventud de las Piedras maçı, Estadio Atanasio Girardot Stadı'nda oynanıyor. Independiente Medellin-Juventud de las Piedras maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Independiente Medellin-Juventud de las Piedras
Maçın Tarihi ve Saati: 13.03.2026 / 03:30
Maçın Hakemi: Benitez, Juan Gabriel

