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22.07.2026 | Guingamp - US Concarneau 29.12.2025 | Irapuato - CD Guadalajara 30.12.2025 | Tlaxcala FC - CF Pachucha 30.12.2025 | Ucam Murcia - Murcia 03.01.2026 | EVV Eindhoven - Sporting Hasselt 04.01.2026 | Atlas FC - CD Guadalajara 04.01.2026 | Karlsruher - FC Thun 04.01.2026 | St Pauli - Werder Bremen 05.01.2026 | Atlas FC - CF Monterrey 05.01.2026 | Stuttgart - FC Luzern 05.01.2026 | Ulm 1846 - Bonner 05.01.2026 | Köln - FC Lugano 06.01.2026 | Dynamo Dresden - FC Aarau 06.01.2026 | FC Winterthur - Magdeburg 06.01.2026 | Gaziantep FK - Petrolul Ploiesti 06.01.2026 | Zecorner Kayserispor - AFC Hermannstadt 06.01.2026 | FC Basel 1893 - SK Slavia Prag 06.01.2026 | Wehen - SV Darmstadt 98 06.01.2026 | FC Salzburg - Bayern Münih 06.01.2026 | FK Crvena Zvezda Belgrade - SV Waldhof Mannheim 07 06.01.2026 | Bursaspor - ACS Champions FC Arges 06.01.2026 | FC Groningen - Bodoe/Glimt 07.01.2026 | Corendon Alanyaspor - FC Metaloglobus Bucuresti 07.01.2026 | Nyiregyhaza Spartacus FC - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 07.01.2026 | SK Sigma Olomouc - Polonia Bytom 07.01.2026 | FC St Gallen 1879 - RSC Anderlecht 07.01.2026 | CS Universitatea Craiova 1948 - Konyaspor 07.01.2026 | Young Boys Bern - FC Dinamo Bucuresti 1948 08.01.2026 | FC Muscelul Campulung - Fc Unirea 2004 Slobozia 08.01.2026 | Bekescsaba 1912 Elore - FC Uta Arad 08.01.2026 | Club Brugge - Sturm Graz 09.01.2026 | Hannover 96 - Duisburg 09.01.2026 | FC Lugano - FC Viktoria Plzen 09.01.2026 | FC CFR 1907 Cluj - KAA Gent 09.01.2026 | KRC Genk - Diosgyör 09.01.2026 | Arminia Bielefeld - Hansa Rostock 09.01.2026 | Puskas Akademia FC Felcsut - Lommel SK 09.01.2026 | Yverdon Sport - K Beerschot VA 09.01.2026 | FCV Dender EH - K Beerschot VA 09.01.2026 | Polonia Varşova - Zawisza Bydgoszcz 09.01.2026 | Hannover 96 - SV Waldhof Mannheim 07 09.01.2026 | Csa Steaua Bucuresti - Beşiktaş 09.01.2026 | Beşiktaş - Fotbal Club FCSB 09.01.2026 | Misirli.com.tr Karagümrük - Petrolul Ploiesti 09.01.2026 | AD Pasto - Bogota FC 09.01.2026 | Hertha Berlin - Standart Liege 10.01.2026 | FC Motagua Tegucigalpa - CD Luis Angel Firpo Usulutan 10.01.2026 | Brisbane Knights - Holland Park Hawks 10.01.2026 | FK Austria Wien - SR Donaufeld 10.01.2026 | SPG Hogo Wels - FC Blau-Weiß Linz 10.01.2026 | SK Sigma Olomouc - GKS Piast Gliwice 10.01.2026 | NK Istra 1961 - NK Opatija 10.01.2026 | 1 FC Slovacko Uherske Hradiste - MFK Skalica 10.01.2026 | Polonia Bytom - FC Banik Ostrava B 10.01.2026 | Servette Geneva - Yellow-Red Mechelen 10.01.2026 | GKS Tychy - LKS Goczalkowice-Zdroj 10.01.2026 | FC Schalke 04 II - Wattenscheid 09 10.01.2026 | MSK Zilina - KS Gornik Zabrze 10.01.2026 | FC Farul Constanta - PFC Cherno More Varna 10.01.2026 | Balcatta - Fremantle City 10.01.2026 | Young Boys Bern - LASK Linz 10.01.2026 | Wehen - SV Darmstadt 98 10.01.2026 | MKS Arka Gdynia - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 10.01.2026 | RKS Rakow Czestochowa - FC Salzburg 10.01.2026 | Fortuna Düsseldorf - FC Slovan Liberec 10.01.2026 | CS Universitatea Craiova 1948 - VfB Stuttgart II 10.01.2026 | Ferencvarosi Budapest - Holstein Kiel 10.01.2026 | Wisla Plock - Rapid Bucuresti 1923 10.01.2026 | FC Luzern - SCR Altach 10.01.2026 | NK Koper - HNK Gorica 10.01.2026 | Odense Boldklub - Naestved BK 10.01.2026 | FK Crvena Zvezda Belgrade - FC Aarau 10.01.2026 | Greuther Furth - Jahn Regensburg 10.01.2026 | Göztepe - FC CSKA 1948 10.01.2026 | SK Slavia Prag - Karlsruher 11.01.2026 | AD Cali - CD Once Caldas 11.01.2026 | CA Independiente Avellaneda - Alianza Lima 11.01.2026 | Olympic FC Brisbane - Yeronga Eagles FC 11.01.2026 | Zecorner Kayserispor - SK Artis Brno 11.01.2026 | GKS Katowice - Petrolul Ploiesti 11.01.2026 | FC Botosani - FC Farul Constanta 11.01.2026 | FK Zeleznicar Pancevo - Aluminij Kidricevo 11.01.2026 | Zmijavci - HNK Hajduk Split 11.01.2026 | FK Dukla Prag - U. Cluj 11.01.2026 | FK Crvena Zvezda Belgrade - Debreceni VSC 11.01.2026 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - Paksi SE 11.01.2026 | Rapid Bucuresti 1923 - FC CSKA 1948 11.01.2026 | Puiu - HIFK 2 12.01.2026 | CA River Plate (Arg) - Millonarios FC 12.01.2026 | AFC Hermannstadt - FK Napredak Krusevac 12.01.2026 | FC Botosani - FC Muscelul Campulung 12.01.2026 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - Zira FK 12.01.2026 | Ferencvarosi Budapest - SK Rapid 12.01.2026 | Widzew Lodz - U. Cluj 12.01.2026 | Legia Warszawa - Puskas Akademia FC Felcsut 13.01.2026 | Cerro Largo FC - Atletico Tucuman 13.01.2026 | KGHM Zaglebie Lubin - MFK Karniva 13.01.2026 | Atzeneta UE - FC CFR 1907 Cluj 13.01.2026 | FK Mlada Boleslav - FK Mas Taborsko 13.01.2026 | Bodoe/Glimt - Diosgyör 13.01.2026 | PFC Levski Sofya - Nyiregyhaza Spartacus FC 13.01.2026 | FC Banik Ostrava B - MFK Tatran Liptovsky Mikulas 13.01.2026 | FC Prishtina - KF Trepca 89 13.01.2026 | Grazer AK - KFC Komarno 13.01.2026 | RFK Akhmat Grozny - FK Novi Pazar 13.01.2026 | Fortuna Dusseldorf II - ETB SW Essen 14.01.2026 | CA Huracan - Cerro Porteno 14.01.2026 | CD Everton Vina Del Mar - CA Independiente Avellaneda 14.01.2026 | America de Cali - CD Once Caldas 14.01.2026 | Wisla Plock - Aluminij Kidricevo 14.01.2026 | FK SEPTEMVRI SOFIA - Marek Dupnica 14.01.2026 | Puszcza Niepolomice - Podhale Nowy Targ 14.01.2026 | Cork City FC - Waterford FC 14.01.2026 | Budafoki Mte - FC Ajka 14.01.2026 | Chrobry Glogow - KS Lechia Zielona Gora 14.01.2026 | MFK Zemplin Michalovce - MFK Zvolen 14.01.2026 | Zaglebie Sosnowiec - Wieczysta Krakow 14.01.2026 | FC Thun - FC Wil 1900 14.01.2026 | HNK Rijeka - NK Koper 14.01.2026 | FC Schalke 04 II - Roda JC Kerkrade 14.01.2026 | PFC Cherno More Varna - PFC Dobrudzha Dobrich 14.01.2026 | KS Lechia Gdansk - FK Zeleznicar Pancevo 14.01.2026 | MKS Cracovia Krakow - FK Cukaricki Belgrade 14.01.2026 | NK Istra 1961 - NK Radomlje 14.01.2026 | FK Javor Ivanjica - FC Banik Ostrava 14.01.2026 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - RKS Rakow Czestochowa 14.01.2026 | GKS Katowice - FK Jablonec 14.01.2026 | Korona Kielce - PFC CSKA Sofia 14.01.2026 | Sturm Graz - FC Copenhagen 14.01.2026 | Vikingur Reykjavik - IR Reykjavik 14.01.2026 | Leiknir Reykjavik - Fjolnir 15.01.2026 | Union de Santa Fe - Alianza Lima 15.01.2026 | Boca Juniors - Millonarios FC 15.01.2026 | Dep. Concepcion - Coquimbo Unido 15.01.2026 | CA San Lorenzo Almagro - Cucuta Deportivo FC 15.01.2026 | LASK Linz - FC CSKA 1948 15.01.2026 | FK Pardubice - FC Vysocina Jihlava 15.01.2026 | FC Fratria Varna - FK Spartak 1918 Varna 15.01.2026 | Botev Plovdiv - FC Maritsa Plovdiv 15.01.2026 | LASK Linz - Jagiellonia Bialystok 15.01.2026 | FC Midtjylland - Ferencvarosi Budapest 15.01.2026 | FC Viktoria Plzen - Soenderjyske 15.01.2026 | FK Crvena Zvezda Belgrade - FC Salzburg 15.01.2026 | Puskas Akademia FC Felcsut - FC Slovan Liberec 15.01.2026 | FC Midtjylland - FC Kryvbas Kriviy Rih 16.01.2026 | CA Progreso - Atletico Tucuman 16.01.2026 | Club Olimpia - Colo Colo 16.01.2026 | Legia Warszawa - SK Sigma Olomouc 16.01.2026 | IF Brommapojkarna - Djurgardens IF 16.01.2026 | Malmo FF - Sparta Prague 16.01.2026 | FC DAC 1904 Dunajska Streda - Karcag 16.01.2026 | MFK Karniva - FK Novi Pazar 16.01.2026 | Motor Lublin - FK IMT Novi Beograd 16.01.2026 | SKU Amstetten - Kremser SC 16.01.2026 | SK Slavia Prag - SK Brann 16.01.2026 | KGHM Zaglebie Lubin - Karabağ FK 16.01.2026 | USV St. Anna am Aigen - SV LEBRING 16.01.2026 | Young Violets Wien - 1. Wiener Neustadter SC 16.01.2026 | Union Vocklamarkt - Union Gurten 17.01.2026 | Cucuta Deportivo FC - CA Huracan 17.01.2026 | Montevideo Wanderers - CA Independiente Avellaneda 17.01.2026 | KS Gornik Zabrze - Josko Ried 17.01.2026 | HNK Gorica - Zalaegerszeg TE 17.01.2026 | MFK Ruzomberok - FC Banik Ostrava 17.01.2026 | FK Mas Taborsko - Kladno 17.01.2026 | FK Suduva Marijampole - FK Kauno Zalgiris 17.01.2026 | MFK Ruzomberok - FC Banik Ostrava B 17.01.2026 | Slovan Bratislava - MFK Zvolen 17.01.2026 | Randers FC - Aalborg BK 17.01.2026 | Ruch Chorzow - Puszcza Niepolomice 17.01.2026 | FK Panevezys - BFC Daugavpils 17.01.2026 | FC Fastav Zlin - FC Blau-Weiß Linz 17.01.2026 | FC Aarau - FC Schaffhausen 17.01.2026 | KS Lechia Gdansk - FC Lokomotiv 1929 Sofia 17.01.2026 | Brondby IF - GKS Piast Gliwice 17.01.2026 | PFC Levski Sofya - FK Vojvodina Novi Sad 17.01.2026 | SC Wiedenbruck - KSV Hessen Kassel 17.01.2026 | SpVg Schonnebeck 1910 - Erkenschwick 17.01.2026 | SV Austria Salzburg - OEDT 17.01.2026 | GKS Katowice - Atert Bissen 17.01.2026 | FK Mlada Boleslav - PFC CSKA Sofia 17.01.2026 | AIK - Degerfors IF 17.01.2026 | HNK Hajduk Split - NK Siroki Brijeg 17.01.2026 | Universitario de Deportes - SPORT BOYS WARNES 18.01.2026 | Defensor Sporting - Union de Santa Fe 18.01.2026 | CA San Lorenzo Almagro - Cerro Porteno 18.01.2026 | Penarol URU - CA River Plate (Arg) 18.01.2026 | FC Prishtina - FC Banik Ostrava 18.01.2026 | Fortuna Dusseldorf II - Wattenscheid 09 18.01.2026 | FK Aktobe - FC Banik Ostrava 18.01.2026 | RFK Akhmat Grozny - Belgrade 18.01.2026 | FC Cajamarca - Asociacion Deportiva Tarma 19.01.2026 | Juventud de las Piedras - Club Olimpia 19.01.2026 | Colo Colo - Alianza Lima 19.01.2026 | Boca Juniors - Club Olimpia 19.01.2026 | Jagiellonia Bialystok - FC CSKA 1948 19.01.2026 | FK Liepaja - Paide Linnameeskond 19.01.2026 | Hartberg - NK Radomlje 19.01.2026 | FC Dynamo-Makhachkala - FK IMT Novi Beograd 19.01.2026 | Hammarby IF - FC Slovan Liberec 19.01.2026 | AGF Aarhus - FC Kryvbas Kriviy Rih 19.01.2026 | Legia Warszawa - FC Polissya Zhytomyr 20.01.2026 | Racing Club Montevideo - U. Concepcion 20.01.2026 | FC Fratria Varna - PFC Cherno More Varna 20.01.2026 | KS Lechia Gdansk - FC Hradec Kralove 20.01.2026 | LKS Lodz - Aqvital FC Csakvar 20.01.2026 | SC Gjilani - GKS Tychy 20.01.2026 | Wieczysta Krakow - FK Sloga Doboj 20.01.2026 | FC Arda Kardzhali - Kudrivka Irpin 20.01.2026 | FK Spartak Subotica - Pelister Bitola 20.01.2026 | Mladost DG - FC Rodange 91 20.01.2026 | HSK Zrinjski Mostar - Nk Jadran Lp 20.01.2026 | Philadelphia Union - SK Sigma Olomouc 20.01.2026 | Korona Kielce - FC Dynamo Kyiv 20.01.2026 | FK Zeljeznicar Sarajevo - FK Novi Pazar 20.01.2026 | Hammarby IF - FK Pardubice 20.01.2026 | MKS Arka Gdynia - Radnicki Nis 20.01.2026 | Waterford FC - Kerry FC 20.01.2026 | GKS Katowice - FK TSC Backa Topola 20.01.2026 | First Vienna - SR Donaufeld 20.01.2026 | OEDT - SKU Amstetten 20.01.2026 | Drogheda United - University College Dublin 21.01.2026 | Miramar Misiones - Colon de Santa Fe 21.01.2026 | UCV FC - Academia Puerto Cabello 21.01.2026 | Club Nacional de Football - Dep. Concepcion 21.01.2026 | Cerro Largo FC - Dep. Concepcion 21.01.2026 | Polonia Bytom - Ruch Chorzow 21.01.2026 | Pogon Szczecin II - OKS Swit Szczecin 21.01.2026 | Kolos Kovalivka - Wisla Krakow 21.01.2026 | TJ Start Brno - 1. SC Znojmo FK 21.01.2026 | FK Mlada Boleslav - Aarhus Fremad 21.01.2026 | NK Radomlje - Grazer AK 21.01.2026 | Kladno - 1 FK Pribram 21.01.2026 | PFC Levski Sofya - KGHM Zaglebie Lubin 21.01.2026 | Botev Plovdiv - KF Drenica Skenderaj 21.01.2026 | PFC CSKA Sofia - LNZ Cherkasy 21.01.2026 | FK Rudar Prijedor - NK Dekani 21.01.2026 | FK IMT Novi Beograd - FK Rubin Kazan 21.01.2026 | FK Partizan Belgrade - Botev Plovdiv 21.01.2026 | Dornbirn - SCR Altach II 21.01.2026 | Vienna Amateure - SC Retz 22.01.2026 | Penarol URU - Colo Colo 22.01.2026 | Widzew Lodz - FC Banik Ostrava 22.01.2026 | Cumberland United - White City FK Beograd 22.01.2026 | KS Lechia Gdansk - FK Mladost Lucani 22.01.2026 | Legia Warszawa - Sparta Prague 22.01.2026 | Miedz Legnica II - GKS Wikielec 22.01.2026 | Viborg FF - GKS Piast Gliwice 22.01.2026 | FC Spartak Trnava - FC CSKA 1948 22.01.2026 | Rabotnicki - Ohrid 22.01.2026 | Legia Warszawa - Sparta Prague 22.01.2026 | Petrovac - FC Rodange 91 22.01.2026 | CSKA Moskova - FK Akron Tolyatti 22.01.2026 | PFK Arsenal Tula - Belgrade 22.01.2026 | KGHM Zaglebie Lubin - Widzew Lodz 22.01.2026 | FK Zenit St Petersburg - Shanghai Port FC 22.01.2026 | GKS Piast Gliwice - Odense Boldklub 22.01.2026 | IFK Varnamo - Jönköping Södra 23.01.2026 | Montevideo Wanderers - U. Concepcion 23.01.2026 | Motor Lublin - FK Vardar Üsküp 23.01.2026 | Adelaide Comets FC - Adelaide Olympic FC 23.01.2026 | Croydon Fc - Western Strikers 23.01.2026 | FC Copenhagen - B93 Kopenhagen 23.01.2026 | Josko Ried - SK Dynamo Ceske Budejovice 23.01.2026 | KS Gornik Zabrze - Slovan Bratislava 23.01.2026 | WKS Slask Wroclaw - Rekord Bielsko Biala 23.01.2026 | Wieczysta Krakow - FC Arda Kardzhali 23.01.2026 | Lillestrom SK - Sandefjord Fotball 23.01.2026 | PFC CSKA Sofia - FK Novi Pazar 23.01.2026 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza - FKS Stal Mielec 23.01.2026 | MKS Pogon Szczecin - FK Radnik Surdulica 23.01.2026 | SPG Hogo Wels - FK Mas Taborsko 23.01.2026 | FC Nordsjælland - Philadelphia Union 23.01.2026 | Hartberg - NK Brinje Grosuplje 23.01.2026 | Stabaek IF - Baerum 23.01.2026 | FK IMT Novi Beograd - PFK Krylia Sovyetov Samara 23.01.2026 | FK Vojvodina Novi Sad - Korona Kielce 23.01.2026 | Josko Ried - SV Austria Salzburg 23.01.2026 | SV Oberwart - SC Weiz 23.01.2026 | Young Violets Wien - Wiener Sport-Club 23.01.2026 | TUS Bad Waltersdorf - SC Kalsdorf 24.01.2026 | Paysandu FC - Colon de Santa Fe 24.01.2026 | Montevideo City Torque - Dep. Concepcion 24.01.2026 | Grazer AK - ASK Voitsberg 24.01.2026 | Rapid Wien II - SR Donaufeld 24.01.2026 | SK Dynamo Ceske Budejovice - 1 FK Pribram 24.01.2026 | FC Vlasim - FK Usti Nad Labem 24.01.2026 | FC Liefering - FK Dukla Prag 24.01.2026 | NK Dubrava Zagreb - NK Radnik Krizevci 24.01.2026 | Polonia Bytom - GKS Tychy 24.01.2026 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas - FK Kosice 24.01.2026 | Strommen - Lyn 1896 FK 24.01.2026 | KS Gornik Polkowice - KS Stilon Gorzow Wlkp 24.01.2026 | Esmtk Budapest - Komarom Vse 24.01.2026 | Szombathelyi II - Mosonmagyarovari TE 24.01.2026 | 1. FC Tatran Presov - MFK Dukla Banska Bystrica 24.01.2026 | Kolos Kovalivka - FC Hradec Kralove 24.01.2026 | FC Fastav Zlin - FC Lokomotiv 1929 Sofia 24.01.2026 | MKS Cracovia Krakow - SK Artis Brno 24.01.2026 | FK Rostov - FK Lokomotiv Moskova 24.01.2026 | MFK Zvolen - TJ Banik Kalinovo 24.01.2026 | Pelister Bitola - FK Zeljeznicar Sarajevo 24.01.2026 | FC Honka - Tpsk 1925 EV 24.01.2026 | Djurgardens IF - Viking FK 24.01.2026 | FC Orenburg - FK Borac Banja Luka 24.01.2026 | FC Honka - Kapa Kapylan Pallo 25.01.2026 | Always Ready - Cusco FC 25.01.2026 | Club Nacional de Football - Dep. Concepcion 25.01.2026 | Universitario de Deportes - U. Chile 25.01.2026 | Brisbane Knights - Gold Coast Knights SC 25.01.2026 | PFC Levski Sofya - AS Trencin 25.01.2026 | AIK - Flora Tallinn 25.01.2026 | MFK Karniva - SFC Opava 25.01.2026 | UTC De Cajamarca - Comerciantes Unidos 26.01.2026 | Sporting Cristal - CD Universidad Catolica del Ecuador 26.01.2026 | Sport Boys - CD Everton Vina Del Mar 26.01.2026 | FK Rubin Kazan - FC Struga Trim Lum 26.01.2026 | FC Arda Kardzhali - FK Ufa 26.01.2026 | Slovan Bratislava - FC CSKA 1948 26.01.2026 | FK Dinamo Moscow - Chengdu Rongcheng FC 26.01.2026 | IF Elfsborg - AGF Aarhus 26.01.2026 | Hinna - FK Vidar 27.01.2026 | Paysandu FC - Miramar Misiones 27.01.2026 | FC Polissya Zhytomyr - Vancouver Whitecaps FC 27.01.2026 | KF Vjosa - KF 2 Korriku 27.01.2026 | PFK Beroe Stara Zagora - PFC Neftochimic 1962 Burgas 27.01.2026 | Wieczysta Krakow - KF Ferizaj 27.01.2026 | Rekord Bielsko Biala - LKS Goczalkowice-Zdroj 27.01.2026 | FC Polissya Zhytomyr - Stromsgodset 27.01.2026 | Hellas Kagran - SR Donaufeld 27.01.2026 | USV St. Anna am Aigen - Allerheiligen 27.01.2026 | Deutschlandsberger SC - USV Draxler Mooskirschen 27.01.2026 | Wiener Sport-Club - SV Langenrohr 27.01.2026 | FC Liefering - FC Pinzgau Saalfelden 27.01.2026 | GAK A - SC Kalsdorf 28.01.2026 | Slovacko B - 1. 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