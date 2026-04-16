CONMEBOL Libertadores 2026

Maçları Filtrele

16.04.2026 | Fluminense FC RJ - Independiente Rivadavia De Mendoza 04.02.2026 | The Strongest - Deportivo Tachira 05.02.2026 | CS 2 de Mayo - Alianza Lima 06.02.2026 | Juventud de las Piedras - CD Universidad Catolica del Ecuador 11.02.2026 | Deportivo Tachira - The Strongest 12.02.2026 | Alianza Lima - CS 2 de Mayo 13.02.2026 | CD Universidad Catolica del Ecuador - Juventud de las Piedras 18.02.2026 | Carabobo FC - Huachipato 18.02.2026 | CS 2 de Mayo - Sporting Cristal 18.02.2026 | Liverpool Montevideo - Independiente Medellin 19.02.2026 | O´higgins - EC Bahia BA 19.02.2026 | CA Nacional Potosi - Botafogo FR RJ 19.02.2026 | Barcelona SC - Argentinos Juniors 20.02.2026 | Juventud de las Piedras - Club Guarani 20.02.2026 | Deportivo Tachira - CD Tolima 25.02.2026 | Huachipato - Carabobo FC 25.02.2026 | Sporting Cristal - CS 2 de Mayo 25.02.2026 | Independiente Medellin - Liverpool Montevideo 26.02.2026 | EC Bahia BA - O´higgins 26.02.2026 | Argentinos Juniors - Barcelona SC 26.02.2026 | Botafogo FR RJ - CA Nacional Potosi 27.02.2026 | Club Guarani - Juventud de las Piedras 27.02.2026 | CD Tolima - Deportivo Tachira 04.03.2026 | Barcelona SC - Botafogo FR RJ 05.03.2026 | Carabobo FC - Sporting Cristal 05.03.2026 | O´higgins - CD Tolima 06.03.2026 | Juventud de las Piedras - Independiente Medellin 11.03.2026 | Botafogo FR RJ - Barcelona SC 12.03.2026 | Sporting Cristal - Carabobo FC 12.03.2026 | CD Tolima - O´higgins 13.03.2026 | Independiente Medellin - Juventud de las Piedras 08.04.2026 | Deportivo La Guaira - Fluminense FC RJ 08.04.2026 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Club Bolivar 08.04.2026 | Barcelona SC - Cruzeiro EC MG 08.04.2026 | Always Ready - LDU Quito 08.04.2026 | CD Universidad Catolica - Boca Juniors 08.04.2026 | CD Tolima - Universitario de Deportes 09.04.2026 | Mirassol FC SP - Atletico Lanus 09.04.2026 | Coquimbo Unido - Club Nacional de Football 09.04.2026 | Independiente Medellin - Estudiantes de La Plata 09.04.2026 | CD Junior FC - SE Palmeiras SP 09.04.2026 | Cusco FC - CR Flamengo RJ 09.04.2026 | Sporting Cristal - Cerro Porteno 10.04.2026 | UCV FC - Libertad Asuncion 10.04.2026 | CA Rosario Central - CSD Independiente del Valle 10.04.2026 | CA Platense - SC Corinthians SP 10.04.2026 | Independiente Santa Fe - Penarol URU 15.04.2026 | Cerro Porteno - CD Junior FC 15.04.2026 | Club Nacional de Football - CD Tolima 15.04.2026 | Estudiantes de La Plata - Cusco FC 15.04.2026 | Boca Juniors - Barcelona SC 15.04.2026 | Club Bolivar - Deportivo La Guaira 15.04.2026 | Universitario de Deportes - Coquimbo Unido 15.04.2026 | LDU Quito - Mirassol FC SP 16.04.2026 | Cruzeiro EC MG - CD Universidad Catolica 16.04.2026 | Libertad Asuncion - CA Rosario Central 16.04.2026 | SC Corinthians SP - Independiente Santa Fe 16.04.2026 | CSD Independiente del Valle - UCV FC 17.04.2026 | SE Palmeiras SP - Sporting Cristal 17.04.2026 | Atletico Lanus - Always Ready 17.04.2026 | CR Flamengo RJ - Independiente Medellin 17.04.2026 | Penarol URU - CA Platense 29.04.2026 | Atletico Lanus - LDU Quito 29.04.2026 | Libertad Asuncion - CSD Independiente del Valle 29.04.2026 | UCV FC - CA Rosario Central 29.04.2026 | Cruzeiro EC MG - Boca Juniors 29.04.2026 | CD Tolima - Coquimbo Unido 29.04.2026 | Sporting Cristal - CD Junior FC 30.04.2026 | CA Platense - Independiente Santa Fe 30.04.2026 | Mirassol FC SP - Always Ready 30.04.2026 | Barcelona SC - CD Universidad Catolica 30.04.2026 | Cerro Porteno - SE Palmeiras SP 30.04.2026 | Estudiantes de La Plata - CR Flamengo RJ 30.04.2026 | Universitario de Deportes - Club Nacional de Football 01.05.2026 | Club Bolivar - Fluminense FC RJ 01.05.2026 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Deportivo La Guaira 01.05.2026 | SC Corinthians SP - Penarol URU 01.05.2026 | Independiente Medellin - Cusco FC 06.05.2026 | Sporting Cristal - SE Palmeiras SP 06.05.2026 | CA Rosario Central - Libertad Asuncion 06.05.2026 | Barcelona SC - Boca Juniors 06.05.2026 | UCV FC - CSD Independiente del Valle 06.05.2026 | Always Ready - Atletico Lanus 07.05.2026 | Cusco FC - Estudiantes de La Plata 07.05.2026 | Deportivo La Guaira - Club Bolivar 07.05.2026 | Independiente Santa Fe - SC Corinthians SP 07.05.2026 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Fluminense FC RJ 07.05.2026 | CD Universidad Catolica - Cruzeiro EC MG 07.05.2026 | CD Tolima - Club Nacional de Football 08.05.2026 | CA Platense - Penarol URU 08.05.2026 | Mirassol FC SP - LDU Quito 08.05.2026 | Coquimbo Unido - Universitario de Deportes 08.05.2026 | Independiente Medellin - CR Flamengo RJ 08.05.2026 | CD Junior FC - Cerro Porteno 20.05.2026 | Coquimbo Unido - CD Tolima 20.05.2026 | Fluminense FC RJ - Club Bolivar 20.05.2026 | CA Rosario Central - UCV FC 20.05.2026 | Always Ready - Mirassol FC SP 20.05.2026 | Independiente Santa Fe - CA Platense 20.05.2026 | Boca Juniors - Cruzeiro EC MG 20.05.2026 | CSD Independiente del Valle - Libertad Asuncion 21.05.2026 | Club Nacional de Football - Universitario de Deportes 21.05.2026 | CR Flamengo RJ - Estudiantes de La Plata 21.05.2026 | LDU Quito - Atletico Lanus 21.05.2026 | SE Palmeiras SP - Cerro Porteno 21.05.2026 | CD Junior FC - Sporting Cristal 21.05.2026 | Cusco FC - Independiente Medellin 22.05.2026 | Deportivo La Guaira - Independiente Rivadavia De Mendoza 22.05.2026 | Penarol URU - SC Corinthians SP 22.05.2026 | CD Universidad Catolica - Barcelona SC 27.05.2026 | Atletico Lanus - Mirassol FC SP 27.05.2026 | LDU Quito - Always Ready 27.05.2026 | Club Nacional de Football - Coquimbo Unido 27.05.2026 | Universitario de Deportes - CD Tolima 27.05.2026 | Estudiantes de La Plata - Independiente Medellin 27.05.2026 | CR Flamengo RJ - Cusco FC 28.05.2026 | CSD Independiente del Valle - CA Rosario Central 28.05.2026 | Libertad Asuncion - UCV FC 28.05.2026 | Penarol URU - Independiente Santa Fe 28.05.2026 | Fluminense FC RJ - Deportivo La Guaira 28.05.2026 | SC Corinthians SP - CA Platense 28.05.2026 | Club Bolivar - Independiente Rivadavia De Mendoza 29.05.2026 | Cerro Porteno - Sporting Cristal 29.05.2026 | SE Palmeiras SP - CD Junior FC 29.05.2026 | Boca Juniors - CD Universidad Catolica 29.05.2026 | Cruzeiro EC MG - Barcelona SC