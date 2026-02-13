www.fotomac.com.tr Anasayfa
Maçlar
Canlı Skor Uluslararası Kulüpler Kupa Libertadores CONMEBOL Libertadores 2026 Sezonu CD Universidad Catolica del Ecuador - Juventud de las Piedras maçı

CONMEBOL Libertadores 2026

CONMEBOL Libertadores 2026

13.02.2026 | 03:30 | CD Universidad Catolica del Ecuador-Juventud de las Piedras | Kupa Libertadores | 1. Hafta

CD Universidad Catolica del Ecuador ile Juventud de las Piedras 2026 Kupa Libertadores yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Falcon Perez, Yael tarafından yönetilen CD Universidad Catolica del Ecuador-Juventud de las Piedras maçı, Olimpico Atahualpa Stadı'nda oynanıyor. CD Universidad Catolica del Ecuador-Juventud de las Piedras maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Universidad Catolica del Ecuador-Juventud de las Piedras
Maçın Tarihi ve Saati: 13.02.2026 / 03:30
Maçın Hakemi: Falcon Perez, Yael

İşte F.Bahçe'nin kamp kadrosu
