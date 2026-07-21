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Maçlar
21.07.2026 | Basingstoke Town - Chesham United
29.12.2025 | Irapuato - CD Guadalajara
30.12.2025 | Tlaxcala FC - CF Pachucha
30.12.2025 | Ucam Murcia - Murcia
03.01.2026 | EVV Eindhoven - Sporting Hasselt
04.01.2026 | Atlas FC - CD Guadalajara
04.01.2026 | Karlsruher - FC Thun
04.01.2026 | St Pauli - Werder Bremen
05.01.2026 | Atlas FC - CF Monterrey
05.01.2026 | Ulm 1846 - Bonner
05.01.2026 | Stuttgart - FC Luzern
05.01.2026 | Köln - FC Lugano
06.01.2026 | FC Winterthur - Magdeburg
06.01.2026 | Dynamo Dresden - FC Aarau
06.01.2026 | Gaziantep FK - Petrolul Ploiesti
06.01.2026 | Zecorner Kayserispor - AFC Hermannstadt
06.01.2026 | FC Salzburg - Bayern Münih
06.01.2026 | FC Basel 1893 - SK Slavia Prag
06.01.2026 | Wehen - SV Darmstadt 98
06.01.2026 | Bursaspor - ACS Champions FC Arges
06.01.2026 | FK Crvena Zvezda Belgrade - SV Waldhof Mannheim 07
06.01.2026 | FC Groningen - Bodoe/Glimt
07.01.2026 | Nyiregyhaza Spartacus FC - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc
07.01.2026 | Corendon Alanyaspor - FC Metaloglobus Bucuresti
07.01.2026 | SK Sigma Olomouc - Polonia Bytom
07.01.2026 | FC St Gallen 1879 - RSC Anderlecht
07.01.2026 | Young Boys Bern - FC Dinamo Bucuresti 1948
07.01.2026 | CS Universitatea Craiova 1948 - Konyaspor
08.01.2026 | FC Muscelul Campulung - Fc Unirea 2004 Slobozia
08.01.2026 | Bekescsaba 1912 Elore - FC Uta Arad
08.01.2026 | Club Brugge - Sturm Graz
09.01.2026 | Hannover 96 - Duisburg
09.01.2026 | FC Lugano - FC Viktoria Plzen
09.01.2026 | FC CFR 1907 Cluj - KAA Gent
09.01.2026 | KRC Genk - Diosgyör
09.01.2026 | Yverdon Sport - K Beerschot VA
09.01.2026 | Arminia Bielefeld - Hansa Rostock
09.01.2026 | FCV Dender EH - K Beerschot VA
09.01.2026 | Puskas Akademia FC Felcsut - Lommel SK
09.01.2026 | Polonia Varşova - Zawisza Bydgoszcz
09.01.2026 | Hannover 96 - SV Waldhof Mannheim 07
09.01.2026 | Beşiktaş - Fotbal Club FCSB
09.01.2026 | Misirli.com.tr Karagümrük - Petrolul Ploiesti
09.01.2026 | AD Pasto - Bogota FC
09.01.2026 | Csa Steaua Bucuresti - Beşiktaş
09.01.2026 | Hertha Berlin - Standart Liege
10.01.2026 | FC Motagua Tegucigalpa - CD Luis Angel Firpo Usulutan
10.01.2026 | Brisbane Knights - Holland Park Hawks
10.01.2026 | FK Austria Wien - SR Donaufeld
10.01.2026 | SK Sigma Olomouc - GKS Piast Gliwice
10.01.2026 | 1 FC Slovacko Uherske Hradiste - MFK Skalica
10.01.2026 | Polonia Bytom - FC Banik Ostrava B
10.01.2026 | NK Istra 1961 - NK Opatija
10.01.2026 | SPG Hogo Wels - FC Blau-Weiß Linz
10.01.2026 | Servette Geneva - Yellow-Red Mechelen
10.01.2026 | GKS Tychy - LKS Goczalkowice-Zdroj
10.01.2026 | MSK Zilina - KS Gornik Zabrze
10.01.2026 | FC Farul Constanta - PFC Cherno More Varna
10.01.2026 | Balcatta - Fremantle City
10.01.2026 | FC Schalke 04 II - Wattenscheid 09
10.01.2026 | Young Boys Bern - LASK Linz
10.01.2026 | Wehen - SV Darmstadt 98
10.01.2026 | MKS Arka Gdynia - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc
10.01.2026 | Ferencvarosi Budapest - Holstein Kiel
10.01.2026 | FC Luzern - SCR Altach
10.01.2026 | Fortuna Düsseldorf - FC Slovan Liberec
10.01.2026 | Wisla Plock - Rapid Bucuresti 1923
10.01.2026 | RKS Rakow Czestochowa - FC Salzburg
10.01.2026 | CS Universitatea Craiova 1948 - VfB Stuttgart II
10.01.2026 | NK Koper - HNK Gorica
10.01.2026 | Odense Boldklub - Naestved BK
10.01.2026 | Greuther Furth - Jahn Regensburg
10.01.2026 | Göztepe - FC CSKA 1948
10.01.2026 | FK Crvena Zvezda Belgrade - FC Aarau
10.01.2026 | SK Slavia Prag - Karlsruher
11.01.2026 | AD Cali - CD Once Caldas
11.01.2026 | CA Independiente Avellaneda - Alianza Lima
11.01.2026 | Olympic FC Brisbane - Yeronga Eagles FC
11.01.2026 | Zecorner Kayserispor - SK Artis Brno
11.01.2026 | GKS Katowice - Petrolul Ploiesti
11.01.2026 | FC Botosani - FC Farul Constanta
11.01.2026 | FK Zeleznicar Pancevo - Aluminij Kidricevo
11.01.2026 | FK Dukla Prag - U. Cluj
11.01.2026 | Zmijavci - HNK Hajduk Split
11.01.2026 | Rapid Bucuresti 1923 - FC CSKA 1948
11.01.2026 | FK Crvena Zvezda Belgrade - Debreceni VSC
11.01.2026 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - Paksi SE
11.01.2026 | Puiu - HIFK 2
12.01.2026 | CA River Plate (Arg) - Millonarios FC
12.01.2026 | AFC Hermannstadt - FK Napredak Krusevac
12.01.2026 | FC Botosani - FC Muscelul Campulung
12.01.2026 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - Zira FK
12.01.2026 | Ferencvarosi Budapest - SK Rapid
12.01.2026 | Widzew Lodz - U. Cluj
12.01.2026 | Legia Warszawa - Puskas Akademia FC Felcsut
13.01.2026 | Cerro Largo FC - Atletico Tucuman
13.01.2026 | KGHM Zaglebie Lubin - MFK Karniva
13.01.2026 | Atzeneta UE - FC CFR 1907 Cluj
13.01.2026 | FK Mlada Boleslav - FK Mas Taborsko
13.01.2026 | Bodoe/Glimt - Diosgyör
13.01.2026 | PFC Levski Sofya - Nyiregyhaza Spartacus FC
13.01.2026 | FC Banik Ostrava B - MFK Tatran Liptovsky Mikulas
13.01.2026 | FC Prishtina - KF Trepca 89
13.01.2026 | Grazer AK - KFC Komarno
13.01.2026 | RFK Akhmat Grozny - FK Novi Pazar
13.01.2026 | Fortuna Dusseldorf II - ETB SW Essen
14.01.2026 | CA Huracan - Cerro Porteno
14.01.2026 | CD Everton Vina Del Mar - CA Independiente Avellaneda
14.01.2026 | America de Cali - CD Once Caldas
14.01.2026 | Wisla Plock - Aluminij Kidricevo
14.01.2026 | FK SEPTEMVRI SOFIA - Marek Dupnica
14.01.2026 | Puszcza Niepolomice - Podhale Nowy Targ
14.01.2026 | Zaglebie Sosnowiec - Wieczysta Krakow
14.01.2026 | MFK Zemplin Michalovce - MFK Zvolen
14.01.2026 | Budafoki Mte - FC Ajka
14.01.2026 | Cork City FC - Waterford FC
14.01.2026 | Chrobry Glogow - KS Lechia Zielona Gora
14.01.2026 | FC Thun - FC Wil 1900
14.01.2026 | HNK Rijeka - NK Koper
14.01.2026 | PFC Cherno More Varna - PFC Dobrudzha Dobrich
14.01.2026 | KS Lechia Gdansk - FK Zeleznicar Pancevo
14.01.2026 | FC Schalke 04 II - Roda JC Kerkrade
14.01.2026 | MKS Cracovia Krakow - FK Cukaricki Belgrade
14.01.2026 | NK Istra 1961 - NK Radomlje
14.01.2026 | FK Javor Ivanjica - FC Banik Ostrava
14.01.2026 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - RKS Rakow Czestochowa
14.01.2026 | GKS Katowice - FK Jablonec
14.01.2026 | Korona Kielce - PFC CSKA Sofia
14.01.2026 | Sturm Graz - FC Copenhagen
14.01.2026 | Vikingur Reykjavik - IR Reykjavik
14.01.2026 | Leiknir Reykjavik - Fjolnir
15.01.2026 | Union de Santa Fe - Alianza Lima
15.01.2026 | Boca Juniors - Millonarios FC
15.01.2026 | Dep. Concepcion - Coquimbo Unido
15.01.2026 | CA San Lorenzo Almagro - Cucuta Deportivo FC
15.01.2026 | LASK Linz - FC CSKA 1948
15.01.2026 | FK Pardubice - FC Vysocina Jihlava
15.01.2026 | Botev Plovdiv - FC Maritsa Plovdiv
15.01.2026 | FC Fratria Varna - FK Spartak 1918 Varna
15.01.2026 | LASK Linz - Jagiellonia Bialystok
15.01.2026 | FC Midtjylland - Ferencvarosi Budapest
15.01.2026 | FC Viktoria Plzen - Soenderjyske
15.01.2026 | FK Crvena Zvezda Belgrade - FC Salzburg
15.01.2026 | Puskas Akademia FC Felcsut - FC Slovan Liberec
15.01.2026 | FC Midtjylland - FC Kryvbas Kriviy Rih
16.01.2026 | CA Progreso - Atletico Tucuman
16.01.2026 | Club Olimpia - Colo Colo
16.01.2026 | Legia Warszawa - SK Sigma Olomouc
16.01.2026 | IF Brommapojkarna - Djurgardens IF
16.01.2026 | Malmo FF - Sparta Prague
16.01.2026 | FC DAC 1904 Dunajska Streda - Karcag
16.01.2026 | MFK Karniva - FK Novi Pazar
16.01.2026 | Motor Lublin - FK IMT Novi Beograd
16.01.2026 | SKU Amstetten - Kremser SC
16.01.2026 | SK Slavia Prag - SK Brann
16.01.2026 | KGHM Zaglebie Lubin - Karabağ FK
16.01.2026 | Young Violets Wien - 1. Wiener Neustadter SC
16.01.2026 | USV St. Anna am Aigen - SV LEBRING
16.01.2026 | Union Vocklamarkt - Union Gurten
17.01.2026 | Cucuta Deportivo FC - CA Huracan
17.01.2026 | Montevideo Wanderers - CA Independiente Avellaneda
17.01.2026 | KS Gornik Zabrze - Josko Ried
17.01.2026 | HNK Gorica - Zalaegerszeg TE
17.01.2026 | MFK Ruzomberok - FC Banik Ostrava
17.01.2026 | MFK Ruzomberok - FC Banik Ostrava B
17.01.2026 | FK Suduva Marijampole - FK Kauno Zalgiris
17.01.2026 | FK Mas Taborsko - Kladno
17.01.2026 | Slovan Bratislava - MFK Zvolen
17.01.2026 | Randers FC - Aalborg BK
17.01.2026 | Ruch Chorzow - Puszcza Niepolomice
17.01.2026 | FK Panevezys - BFC Daugavpils
17.01.2026 | FC Fastav Zlin - FC Blau-Weiß Linz
17.01.2026 | FC Aarau - FC Schaffhausen
17.01.2026 | KS Lechia Gdansk - FC Lokomotiv 1929 Sofia
17.01.2026 | Brondby IF - GKS Piast Gliwice
17.01.2026 | GKS Katowice - Atert Bissen
17.01.2026 | PFC Levski Sofya - FK Vojvodina Novi Sad
17.01.2026 | SC Wiedenbruck - KSV Hessen Kassel
17.01.2026 | SV Austria Salzburg - OEDT
17.01.2026 | SpVg Schonnebeck 1910 - Erkenschwick
17.01.2026 | FK Mlada Boleslav - PFC CSKA Sofia
17.01.2026 | AIK - Degerfors IF
17.01.2026 | HNK Hajduk Split - NK Siroki Brijeg
17.01.2026 | Universitario de Deportes - SPORT BOYS WARNES
18.01.2026 | Defensor Sporting - Union de Santa Fe
18.01.2026 | CA San Lorenzo Almagro - Cerro Porteno
18.01.2026 | Penarol URU - CA River Plate (Arg)
18.01.2026 | FC Prishtina - FC Banik Ostrava
18.01.2026 | Fortuna Dusseldorf II - Wattenscheid 09
18.01.2026 | RFK Akhmat Grozny - Belgrade
18.01.2026 | FK Aktobe - FC Banik Ostrava
18.01.2026 | FC Cajamarca - Asociacion Deportiva Tarma
19.01.2026 | Juventud de las Piedras - Club Olimpia
19.01.2026 | Colo Colo - Alianza Lima
19.01.2026 | Boca Juniors - Club Olimpia
19.01.2026 | Jagiellonia Bialystok - FC CSKA 1948
19.01.2026 | FK Liepaja - Paide Linnameeskond
19.01.2026 | Hartberg - NK Radomlje
19.01.2026 | FC Dynamo-Makhachkala - FK IMT Novi Beograd
19.01.2026 | Hammarby IF - FC Slovan Liberec
19.01.2026 | AGF Aarhus - FC Kryvbas Kriviy Rih
19.01.2026 | Legia Warszawa - FC Polissya Zhytomyr
20.01.2026 | Racing Club Montevideo - U. Concepcion
20.01.2026 | FC Fratria Varna - PFC Cherno More Varna
20.01.2026 | LKS Lodz - Aqvital FC Csakvar
20.01.2026 | KS Lechia Gdansk - FC Hradec Kralove
20.01.2026 | SC Gjilani - GKS Tychy
20.01.2026 | Wieczysta Krakow - FK Sloga Doboj
20.01.2026 | FC Arda Kardzhali - Kudrivka Irpin
20.01.2026 | HSK Zrinjski Mostar - Nk Jadran Lp
20.01.2026 | FK Spartak Subotica - Pelister Bitola
20.01.2026 | Mladost DG - FC Rodange 91
20.01.2026 | Korona Kielce - FC Dynamo Kyiv
20.01.2026 | FK Zeljeznicar Sarajevo - FK Novi Pazar
20.01.2026 | Philadelphia Union - SK Sigma Olomouc
20.01.2026 | Hammarby IF - FK Pardubice
20.01.2026 | Waterford FC - Kerry FC
20.01.2026 | MKS Arka Gdynia - Radnicki Nis
20.01.2026 | GKS Katowice - FK TSC Backa Topola
20.01.2026 | First Vienna - SR Donaufeld
20.01.2026 | OEDT - SKU Amstetten
20.01.2026 | Drogheda United - University College Dublin
21.01.2026 | Miramar Misiones - Colon de Santa Fe
21.01.2026 | UCV FC - Academia Puerto Cabello
21.01.2026 | Club Nacional de Football - Dep. Concepcion
21.01.2026 | Cerro Largo FC - Dep. Concepcion
21.01.2026 | Polonia Bytom - Ruch Chorzow
21.01.2026 | Pogon Szczecin II - OKS Swit Szczecin
21.01.2026 | Kolos Kovalivka - Wisla Krakow
21.01.2026 | TJ Start Brno - 1. SC Znojmo FK
21.01.2026 | FK Mlada Boleslav - Aarhus Fremad
21.01.2026 | Kladno - 1 FK Pribram
21.01.2026 | PFC Levski Sofya - KGHM Zaglebie Lubin
21.01.2026 | PFC CSKA Sofia - LNZ Cherkasy
21.01.2026 | Botev Plovdiv - KF Drenica Skenderaj
21.01.2026 | NK Radomlje - Grazer AK
21.01.2026 | FK Rudar Prijedor - NK Dekani
21.01.2026 | FK Partizan Belgrade - Botev Plovdiv
21.01.2026 | FK IMT Novi Beograd - FK Rubin Kazan
21.01.2026 | Dornbirn - SCR Altach II
21.01.2026 | Vienna Amateure - SC Retz
22.01.2026 | Penarol URU - Colo Colo
22.01.2026 | Widzew Lodz - FC Banik Ostrava
22.01.2026 | Cumberland United - White City FK Beograd
22.01.2026 | KS Lechia Gdansk - FK Mladost Lucani
22.01.2026 | Legia Warszawa - Sparta Prague
22.01.2026 | Miedz Legnica II - GKS Wikielec
22.01.2026 | Viborg FF - GKS Piast Gliwice
22.01.2026 | FC Spartak Trnava - FC CSKA 1948
22.01.2026 | Rabotnicki - Ohrid
22.01.2026 | CSKA Moskova - FK Akron Tolyatti
22.01.2026 | Legia Warszawa - Sparta Prague
22.01.2026 | Petrovac - FC Rodange 91
22.01.2026 | PFK Arsenal Tula - Belgrade
22.01.2026 | FK Zenit St Petersburg - Shanghai Port FC
22.01.2026 | KGHM Zaglebie Lubin - Widzew Lodz
22.01.2026 | IFK Varnamo - Jönköping Södra
22.01.2026 | GKS Piast Gliwice - Odense Boldklub
23.01.2026 | Montevideo Wanderers - U. Concepcion
23.01.2026 | Motor Lublin - FK Vardar Üsküp
23.01.2026 | Adelaide Comets FC - Adelaide Olympic FC
23.01.2026 | Croydon Fc - Western Strikers
23.01.2026 | FC Copenhagen - B93 Kopenhagen
23.01.2026 | Josko Ried - SK Dynamo Ceske Budejovice
23.01.2026 | WKS Slask Wroclaw - Rekord Bielsko Biala
23.01.2026 | KS Gornik Zabrze - Slovan Bratislava
23.01.2026 | Wieczysta Krakow - FC Arda Kardzhali
23.01.2026 | Lillestrom SK - Sandefjord Fotball
23.01.2026 | MKS Pogon Szczecin - FK Radnik Surdulica
23.01.2026 | PFC CSKA Sofia - FK Novi Pazar
23.01.2026 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza - FKS Stal Mielec
23.01.2026 | FC Nordsjælland - Philadelphia Union
23.01.2026 | Hartberg - NK Brinje Grosuplje
23.01.2026 | SPG Hogo Wels - FK Mas Taborsko
23.01.2026 | Stabaek IF - Baerum
23.01.2026 | FK IMT Novi Beograd - PFK Krylia Sovyetov Samara
23.01.2026 | FK Vojvodina Novi Sad - Korona Kielce
23.01.2026 | Josko Ried - SV Austria Salzburg
23.01.2026 | SV Oberwart - SC Weiz
23.01.2026 | Young Violets Wien - Wiener Sport-Club
23.01.2026 | TUS Bad Waltersdorf - SC Kalsdorf
24.01.2026 | Paysandu FC - Colon de Santa Fe
24.01.2026 | Montevideo City Torque - Dep. Concepcion
24.01.2026 | Grazer AK - ASK Voitsberg
24.01.2026 | Rapid Wien II - SR Donaufeld
24.01.2026 | SK Dynamo Ceske Budejovice - 1 FK Pribram
24.01.2026 | Polonia Bytom - GKS Tychy
24.01.2026 | FC Liefering - FK Dukla Prag
24.01.2026 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas - FK Kosice
24.01.2026 | FC Vlasim - FK Usti Nad Labem
24.01.2026 | NK Dubrava Zagreb - NK Radnik Krizevci
24.01.2026 | Strommen - Lyn 1896 FK
24.01.2026 | KS Gornik Polkowice - KS Stilon Gorzow Wlkp
24.01.2026 | Esmtk Budapest - Komarom Vse
24.01.2026 | Szombathelyi II - Mosonmagyarovari TE
24.01.2026 | 1. FC Tatran Presov - MFK Dukla Banska Bystrica
24.01.2026 | FC Fastav Zlin - FC Lokomotiv 1929 Sofia
24.01.2026 | MKS Cracovia Krakow - SK Artis Brno
24.01.2026 | Kolos Kovalivka - FC Hradec Kralove
24.01.2026 | FK Rostov - FK Lokomotiv Moskova
24.01.2026 | MFK Zvolen - TJ Banik Kalinovo
24.01.2026 | Pelister Bitola - FK Zeljeznicar Sarajevo
24.01.2026 | FC Honka - Tpsk 1925 EV
24.01.2026 | Djurgardens IF - Viking FK
24.01.2026 | FC Orenburg - FK Borac Banja Luka
24.01.2026 | FC Honka - Kapa Kapylan Pallo
25.01.2026 | Always Ready - Cusco FC
25.01.2026 | Club Nacional de Football - Dep. Concepcion
25.01.2026 | Universitario de Deportes - U. Chile
25.01.2026 | Brisbane Knights - Gold Coast Knights SC
25.01.2026 | PFC Levski Sofya - AS Trencin
25.01.2026 | AIK - Flora Tallinn
25.01.2026 | MFK Karniva - SFC Opava
25.01.2026 | UTC De Cajamarca - Comerciantes Unidos
26.01.2026 | Sporting Cristal - CD Universidad Catolica del Ecuador
26.01.2026 | Sport Boys - CD Everton Vina Del Mar
26.01.2026 | FK Rubin Kazan - FC Struga Trim Lum
26.01.2026 | Slovan Bratislava - FC CSKA 1948
26.01.2026 | FC Arda Kardzhali - FK Ufa
26.01.2026 | FK Dinamo Moscow - Chengdu Rongcheng FC
26.01.2026 | IF Elfsborg - AGF Aarhus
26.01.2026 | Hinna - FK Vidar
27.01.2026 | Paysandu FC - Miramar Misiones
27.01.2026 | FC Polissya Zhytomyr - Vancouver Whitecaps FC
27.01.2026 | KF Vjosa - KF 2 Korriku
27.01.2026 | PFK Beroe Stara Zagora - PFC Neftochimic 1962 Burgas
27.01.2026 | Rekord Bielsko Biala - LKS Goczalkowice-Zdroj
27.01.2026 | Wieczysta Krakow - KF Ferizaj
27.01.2026 | FC Polissya Zhytomyr - Stromsgodset
27.01.2026 | Hellas Kagran - SR Donaufeld
27.01.2026 | Deutschlandsberger SC - USV Draxler Mooskirschen
27.01.2026 | USV St. Anna am Aigen - Allerheiligen
27.01.2026 | Wiener Sport-Club - SV Langenrohr
27.01.2026 | FC Liefering - FC Pinzgau Saalfelden
27.01.2026 | GAK A - SC Kalsdorf
28.01.2026 | Para Hills Knights SC - Adelaide Blue Eagles
28.01.2026 | Slovacko B - 1. SC Znojmo FK
28.01.2026 | SK Dynamo Ceske Budejovice - FK Mas Taborsko
28.01.2026 | Budaorsi SC - Dabas FC
28.01.2026 | FK Prva Iskra Baric - KF Bashkimi
28.01.2026 | FK Prva Iskra Baric - Bashkimi Kumanovo
28.01.2026 | Botev Plovdiv - FK Spartak 1918 Varna
28.01.2026 | NK Dubrava Zagreb - NK Jarun Zagreb
28.01.2026 | PFC Levski Sofya - Vihren Sandanski
28.01.2026 | FC Karpaty Lviv - Odense Boldklub
28.01.2026 | FC CSKA 1948 - FK Borac Banja Luka
28.01.2026 | NK Radnik Krizevci - NK Opatija
28.01.2026 | Lac Inter - SC MANNSWORTH
29.01.2026 | SK Dynamo Ceske Budejovice - SKU Amstetten
29.01.2026 | Naestved BK - Nykoebing FC
29.01.2026 | Broenshoej BK - FC Helsingoer
29.01.2026 | SC Wiener Viktoria - FC 1980 Wien
30.01.2026 | Csm Slatina - ACS Oltul Curtisoara
30.01.2026 | Zaglebie Sosnowiec - GKS Tychy
30.01.2026 | FC Nordsjælland - Hacken Gothenburg
30.01.2026 | Sturm Graz II - NK Brinje Grosuplje
30.01.2026 | FC Viktoria Zizkov - FK Usti Nad Labem
30.01.2026 | FC Dynamo Kyiv - FK Kauno Zalgiris
30.01.2026 | Polonia Bytom - 1.SK Prostejov
30.01.2026 | Csa Steaua Bucuresti - CSM Cetatea Turnu Magurele
30.01.2026 | Brisbane Knights - Pine Hills
30.01.2026 | FK Rudar Prijedor - NK Triglav Kranj
30.01.2026 | MSK Zilina B - FC Zbrojovka Brno B
30.01.2026 | FC Nordsjælland - FC ZBROJOVKA Brno
30.01.2026 | Lillestrom SK - Hamarkameratene
30.01.2026 | FK Volga Ulyanovsk - FC Kamaz Naberezhnye Chelny
30.01.2026 | Aalesunds FK - Kristiansund BK
30.01.2026 | Kalmar FF - Viborg FF
30.01.2026 | Kolos Kovalivka - FC Prishtina
30.01.2026 | Sandnes ULF - Viking FK
30.01.2026 | Valerenga IF - Orgryte IS
30.01.2026 | Wiener Sport-Club - St. Pölten
30.01.2026 | Young Violets Wien - Team für Wien
30.01.2026 | SV STRASSWALCHEN - SV Wals-Grunau
30.01.2026 | USV St. Anna am Aigen - Ilzer SV
30.01.2026 | SV Wildon - SC Kalsdorf
30.01.2026 | Drogheda United - Dundalk
31.01.2026 | MFK Chrudim - Sigma Olomouc (B)
31.01.2026 | 1. FC Tatran Presov - MFK Tatran Liptovsky Mikulas
31.01.2026 | SC Landskron - WSG Radenthein
31.01.2026 | FC Petrzalka - FC Vysocina Jihlava
31.01.2026 | Rudar Pljevlja - FK Prva Iskra Baric
31.01.2026 | FK Frydek Mistek - FC Vsetin
31.01.2026 | FK Mas Taborsko - 1 FK Pribram
31.01.2026 | CS Concordia Chiajna - SC FC Voluntari
31.01.2026 | FC Unirea Alba Iulia - CS Corvinul 1921 Hunedoara
31.01.2026 | NK Jarun Zagreb - NK Radnik Krizevci
31.01.2026 | SK Lisen B - SK Sulko Zabreh
31.01.2026 | Tampereen Ilves 2 - FC Inter Turku 2
31.01.2026 | TJ Start Brno - FC Kurim
31.01.2026 | FC Paradiso - AC Taverne
31.01.2026 | FK Vidar - Egersunds IK
31.01.2026 | Kfum Oslo - Skeid
31.01.2026 | FC Nordsjælland - B93 Kopenhagen
31.01.2026 | Lunds BK - Hassleholms IF
31.01.2026 | FK Lokomotiv Moskova - FC Noah Yerevan
31.01.2026 | MSK Zilina - SFC Opava
31.01.2026 | PFC CSKA Sofia - FC Dunav 2010
31.01.2026 | FK Panevezys - FK Tukums 2000/TSS
31.01.2026 | SAK Celovec/Klagenfurt - Annabichler SV
31.01.2026 | Lillestrom SK - Fredrikstad
31.01.2026 | Sarpsborg 08 - Kjelsas
31.01.2026 | SV Austria Salzburg - Union Gurten
31.01.2026 | SK Slovan Hac - Favoritner AC
31.01.2026 | Rappe GOIF - FK Karlskrona
31.01.2026 | NK Dubrava Zagreb - NK Opatija
31.01.2026 | IK Oddevold - FBK Karlstad
31.01.2026 | SK Austria Klagenfurt - NK Triglav Kranj
31.01.2026 | FC DAC 1904 Dunajska Streda - AS Trencin
31.01.2026 | Kolos Kovalivka - PFC Lokomotiv Plovdiv
31.01.2026 | PPJ Helsinki - FC Honka
31.01.2026 | Ariana FC - IFK Trelleborg
31.01.2026 | Daejeon Citizen FC - IF Elfsborg
31.01.2026 | Vilnius FK Zalgiris - FA Siauliai
01.02.2026 | Barcelona SC - Guayaquil City FC
01.02.2026 | Gangwon FC - FC CSKA 1948
01.02.2026 | Daejeon Citizen FC - Vasteras SK
01.02.2026 | Sarpsborg 08 - Osters IF
01.02.2026 | Gais - KI Klaksvik
03.02.2026 | FK Zenit St Petersburg - FK Dinamo Moscow
03.02.2026 | AIK - FK Liepaja
03.02.2026 | Segesta - Dugo Selo
03.02.2026 | CSKA Moskova - FK Krasnodar
03.02.2026 | Sparkasse Zwettl - SC Retz
04.02.2026 | FK Ekranas - FK Transinvest
04.02.2026 | Csa Steaua Bucuresti - CS Dinamo Bucuresti
04.02.2026 | AFC Chindia Targoviste - Cs Afumati
04.02.2026 | GKS Jastrzebie - LKS Goczalkowice-Zdroj
04.02.2026 | Fredrikstad - Jerv
04.02.2026 | B93 Kopenhagen - Naestved BK
05.02.2026 | Guayaquil City FC - Barcelona SC
05.02.2026 | Sogndal Fotball - Daejeon Citizen FC
05.02.2026 | Orijent 1919 Rijeka - SKU Amstetten
05.02.2026 | GFK Tikvesh 1930 - FK Teteks 1953
05.02.2026 | Hammarby IF - Seattle Sounders
05.02.2026 | FK Arsenal Tivat - FK Jezero Plav
05.02.2026 | FK Lokomotiv Moskova - Ural Ekaterinburg
05.02.2026 | FK Buducnost Podgorica - Halmstads BK
05.02.2026 | FC Shakhtar Donetsk - Riga FC
05.02.2026 | CS Corvinul 1921 Hunedoara - Kolding IF
05.02.2026 | Hammarby IF - FC Kharkiv
05.02.2026 | Cobh Ramblers - Treaty United
06.02.2026 | Croydon Fc - Cumberland United
06.02.2026 | Kongsvinger IL Toppfotball - Hamarkameratene
06.02.2026 | FC Polissya Zhytomyr - Hacken Gothenburg
06.02.2026 | AFC Chindia Targoviste - AFC Progresul 1944 Spartac
06.02.2026 | Podbeskidzie Bielsko Biala - LKS Goczalkowice-Zdroj
06.02.2026 | CSKA Moskova - FK Dinamo Moscow
06.02.2026 | 1.SK Prostejov - Team für Wien
06.02.2026 | Lillestrom SK - Stabaek IF
06.02.2026 | FK Krasnodar - FK Zenit St Petersburg
06.02.2026 | SV Kuchl - SV STRASSWALCHEN
07.02.2026 | MSK Puchov - SK Hanacka Slavia Kromeriz
07.02.2026 | Flora Tallinn - Ogre United
07.02.2026 | Gais - FC Karpaty Lviv
07.02.2026 | FBK Karlstad - Enkopings SK
07.02.2026 | Austria Lustenau - FV Illertissen
07.02.2026 | Vasteras SK - Djurgardens IF
07.02.2026 | Varbergs - IK Oddevold
07.02.2026 | IF Elfsborg - Fredrikstad
07.02.2026 | Olimpia Grudziadz - Elana Torun
07.02.2026 | AIK - Toronto FC
08.02.2026 | FK Lokomotiv Moskova - Elimai FC
09.02.2026 | Brondby IF - Hilleroed Fodbold
09.02.2026 | FC Kamaz Naberezhnye Chelny - PFK Krylia Sovyetov Samara
09.02.2026 | NK Trnje - NK Jarun Zagreb
09.02.2026 | Rosenborg BK - SK Artis Brno
10.02.2026 | FK Zenit St Petersburg - CSKA Moskova
10.02.2026 | FK Dinamo Moscow - FK Krasnodar
10.02.2026 | CS Vulturii Farcasesti - ACS Oltul Curtisoara
10.02.2026 | Malmo FF - Odds BK
10.02.2026 | FC Polissya Zhytomyr - Halmstads BK
10.02.2026 | KS Gornik Polkowice - Warta Gorzow Wielkopolski
10.02.2026 | Holbaek BI - Taarnby FF
10.02.2026 | Norrby IF - Landvetter IS
11.02.2026 | Nomme Kalju - FK Tukums 2000/TSS
11.02.2026 | ACS LPS Hd Clinceni - CSM Alexandria
11.02.2026 | SK Hanacka Slavia Kromeriz - MFk Karvina B
11.02.2026 | FK Fotbal Trinec - OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom
11.02.2026 | Alcoyano - FK Liepaja
11.02.2026 | Slovacko B - MSK Povazska Bystrica
11.02.2026 | NK Trnje - Bjelovar
11.02.2026 | NK Radomlje - FC Rukh Lviv
11.02.2026 | 1. SC Znojmo FK - SC Retz
11.02.2026 | Favoritner AC - SV Wienerberg 1921
11.02.2026 | SC Wiener Viktoria - Lac Inter
11.02.2026 | Kohfidisch - Ilzer SV
12.02.2026 | Sogndal Fotball - FC Kryvbas Kriviy Rih
12.02.2026 | Brattvag - Sparta Prag (B)
12.02.2026 | Hilleroed Fodbold - Naestved BK
12.02.2026 | Stjarnan Gardabae - B93 Kopenhagen
12.02.2026 | Molde FK - FC Kharkiv
12.02.2026 | FC Slovan Havlickuv Brod - FK Kraluv Dvur
13.02.2026 | Adelaide City FC - Fulham United FC
13.02.2026 | Campbelltown City SC - Sturt Lions
13.02.2026 | Eastern United - Playford City
13.02.2026 | Croydon Fc - West Torrens Birkalla
13.02.2026 | Hamarkameratene - Sarpsborg 08
13.02.2026 | HJK Helsinki - Hammarby IF
13.02.2026 | Csa Steaua Bucuresti - AFC Chindia Targoviste
13.02.2026 | Lillestrom SK - Stromsgodset
13.02.2026 | Austria Lustenau - Unterhaching
13.02.2026 | IFK Varnamo - Landskrona Bois
13.02.2026 | FK Liepaja - Örebrö SK
13.02.2026 | Lyn 1896 FK - IK Start
13.02.2026 | Viking FK - AIK
13.02.2026 | Young Violets Wien - ESV Parndorf
13.02.2026 | TSV St. Johann - FC Pinzgau Saalfelden
14.02.2026 | Barcelona SC - SD Aucas
14.02.2026 | SK Austria Klagenfurt Amateure - SAK Celovec/Klagenfurt
14.02.2026 | TJ Slovan Bzenec - FC PBS Velka Bites
14.02.2026 | FK Pardubice B - SFK Vrchovina
14.02.2026 | Zaglebie Sosnowiec - GKS Jastrzebie
14.02.2026 | Paide Linnameeskond - Nomme Kalju
14.02.2026 | Norrby IF - Jönköping Södra
14.02.2026 | FBK Karlstad - IFK Skovde FK
14.02.2026 | Mladost DG - OFK Grbalj
14.02.2026 | Petrovac - Bokelj Kotor
14.02.2026 | SV Donau Klagenfurt - KAC 1909
14.02.2026 | Djurgardens IF - Valerenga IF
14.02.2026 | FA Siauliai - FK Jelgava
14.02.2026 | IFK Goteborg - Stabaek IF
14.02.2026 | FC Honka - HIFK 2
14.02.2026 | Moss FK - Follo
14.02.2026 | FC Nomme United - FC Tallinn
15.02.2026 | Kristiansund BK - Egersunds IK
15.02.2026 | HJK Akatemia - Esbo Bollklubb
17.02.2026 | Fredrikstad - Kfum Oslo
17.02.2026 | Lillestrom SK - FK Haugesund
18.02.2026 | Odds BK - Stromsgodset
18.02.2026 | Kristiansund BK - Hamarkameratene
20.02.2026 | Sandefjord Fotball - Aalborg BK
20.02.2026 | Tromso IL - Viking FK
22.02.2026 | Aalesunds FK - Fredrikstad
22.02.2026 | Always Ready - The Strongest
24.02.2026 | Rosenborg BK - IK Start
25.02.2026 | FK Haugesund - Hamarkameratene
25.02.2026 | Kristiansund BK - Sarpsborg 08
26.02.2026 | Stabaek IF - Sandefjord Fotball
26.02.2026 | Austria Lustenau - VFB Hohenems
27.02.2026 | Rosenborg BK - Valerenga IF
27.02.2026 | Molde FK - Aalesunds FK
28.02.2026 | Norrby IF - Jönköping Södra
28.02.2026 | Laholms FK - BK Astrio
28.02.2026 | Fredrikstad - Odds BK
28.02.2026 | JS Hercules - TP-47
01.03.2026 | Viking FK - Sarpsborg 08
06.03.2026 | Stabaek IF - Sogndal Fotball
13.03.2026 | Halmstads BK - Kalmar FF
15.03.2026 | AS Marsa - Club S Hammam-Lif
18.03.2026 | Seinajoen JK - FF Jaro
18.03.2026 | Kongsvinger IL Toppfotball - Grorud IL
18.03.2026 | Gais - IK Oddevold
19.03.2026 | Norrby IF - Dalstorps IF
20.03.2026 | Vaasan Palloseura - GIF Sundsvall
20.03.2026 | Stromsgodset - Honefoss BK
20.03.2026 | Malmo FF - Kalmar FF
20.03.2026 | Ljungskile SK - Oskarshmans AIK
20.03.2026 | FK Vidar - Sandnes ULF
21.03.2026 | FK Karlskrona - Osters IF
21.03.2026 | IK Brage - Gefle IF
21.03.2026 | IK Oddevold - Utsiktens BK
21.03.2026 | HJK Helsinki - Seinajoen JK
21.03.2026 | HJK Helsinki - SJK Akatemia
21.03.2026 | Asane Fotball - Hodd IL
21.03.2026 | Sogndal Fotball - Raufoss
21.03.2026 | IF Elfsborg - AIK
21.03.2026 | Laholms FK - Torns IF
21.03.2026 | Lunds BK - Angelholms FF
21.03.2026 | Kuopion Palloseura - Jippo
21.03.2026 | IF Gnistan - PK-35 Helsinki
21.03.2026 | Varbergs - Jönköping Södra
21.03.2026 | IFK Trelleborg - FC Rosengaard 1917
21.03.2026 | Tvaakers IF - Torslanda IK
21.03.2026 | BK Olympic - Lindome GIF
21.03.2026 | Eskilsminne IF - Kristianstad FC
21.03.2026 | IF Karlstad Fotbol - Skovde AIK
21.03.2026 | Nordic United FC - FC Trollhattan
21.03.2026 | Ariana FC - Astorps FF
21.03.2026 | KuPS Akatemia - Jippo
21.03.2026 | Pepo Lappeenranta - Lahden Reipas
21.03.2026 | Djurgardens IF - Degerfors IF
21.03.2026 | FC Stockholm Internazionale - Sollentuna FF
21.03.2026 | Lyn 1896 FK - Moss FK
21.03.2026 | FK Arendal - Notodden
21.03.2026 | Levanger FK - Trygg/Lade
21.03.2026 | Hacken Gothenburg - Halmstads BK
21.03.2026 | Sandvikens IF - IFK Mariehamn
21.03.2026 | Schwarz Weiss Bregenz - Hard
21.03.2026 | Odds BK - Strommen
21.03.2026 | Stjordals-Blink - Brattvag
21.03.2026 | Östersund FK - Umea FC
21.03.2026 | IFK Varnamo - Örebrö SK
21.03.2026 | VJS - FC Honka
21.03.2026 | FK Haugesund - Egersunds IK
21.03.2026 | Norrby IF - IFK Norrköping FK
21.03.2026 | AFC Eskilstuna - IK Franke
21.03.2026 | Ekenas Idrottsforening - Turun Palloseura
22.03.2026 | Hammarby Talang FF - Karlbergs BK
22.03.2026 | Vasalund Essinge - Assyriska FF
22.03.2026 | Bryne FK - Sandnes ULF
22.03.2026 | IF Brommapojkarna - Vasteras SK
22.03.2026 | Trygg/Lade - Fk Kvik Trondheim
22.03.2026 | IFK Stocksund - Pitea IF
22.03.2026 | Kjelsas - Tromsdalen UIL
23.03.2026 | IFK Goteborg - IK Oddevold
25.03.2026 | Hilleroed Fodbold - Lyngby BK
25.03.2026 | Arminia Bielefeld - Eintracht Braunschweig
25.03.2026 | Hannover 96 - Osnabrück
25.03.2026 | Viking FK - FK Haugesund
26.03.2026 | Cruz Azul - Atletico Nacional Medellin
26.03.2026 | Grazer AK - KSV 1919
26.03.2026 | Grazer AK - KSV 1919
26.03.2026 | Sarpsborg 08 - Hamarkameratene
26.03.2026 | ACSM Resita - CS Vulturii Farcasesti
26.03.2026 | Trenkwalder Admira - FC DAC 1904 Dunajska Streda
26.03.2026 | Karlsruher - Wehen
26.03.2026 | IF Elfsborg - Osters IF
26.03.2026 | Malmo FF - Landskrona Bois
26.03.2026 | 1. FC Schweinfurt 05 - Schalke 04
26.03.2026 | Osnabrück - Borussia Monchengladbach
26.03.2026 | FK Vidar - Vard Haugesund
27.03.2026 | Csa Steaua Bucuresti - Fc Unirea 2004 Slobozia
27.03.2026 | FC Banik Ostrava - Odra Opole
27.03.2026 | FC ZBROJOVKA Brno - FK Teplice
27.03.2026 | FC Vlasim - FK Dukla Prag
27.03.2026 | MFK Chrudim - FC Hradec Kralove
27.03.2026 | Elche CF - Aston Villa
27.03.2026 | Bochum - Rot Weiss Essen
27.03.2026 | Turun Palloseura - PK-35 Helsinki
27.03.2026 | Djurgardens IF - HJK Helsinki
27.03.2026 | Sturm Graz - First Vienna
27.03.2026 | FK Partizani Tirana - KF Laci
27.03.2026 | Tampereen Ilves - Mikkelin Palloilijat
27.03.2026 | Seinajoen JK - Kuopion Palloseura
27.03.2026 | SJK Akatemia - KuPS Akatemia
27.03.2026 | Degerfors IF - IFK Norrköping FK
27.03.2026 | FK Pardubice - FC Slovan Liberec
27.03.2026 | Hacken Gothenburg - Mjallby AIF
27.03.2026 | Stromsgodset - Sandefjord Fotball
27.03.2026 | Valerenga IF - IFK Goteborg
28.03.2026 | FC CFR 1907 Cluj - Asa Targu Mures
28.03.2026 | FC Uta Arad - CSC Dumbravita
28.03.2026 | ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc
28.03.2026 | FC KTP Kotka - IF Gnistan
28.03.2026 | Wisla Krakow - Podhale Nowy Targ
28.03.2026 | Stjordals-Blink - Trygg/Lade
28.03.2026 | FK Eik-Toensberg - Follo
28.03.2026 | Angelholms FF - BK Olympic
28.03.2026 | Falkenbergs FF - Ariana FC
28.03.2026 | Laholms FK - Tvaakers IF
28.03.2026 | Norrby IF - Skovde AIK
28.03.2026 | IK Oddevold - Helsingborg IF
28.03.2026 | FF Jaro - AC Oulu
28.03.2026 | Varbergs - Hassleholms IF
28.03.2026 | Japs - TPV
28.03.2026 | Eskilsminne IF - Trelleborgs FF
28.03.2026 | IFK Stocksund - Vasalund Essinge
28.03.2026 | Kristianstad FC - Lunds BK
28.03.2026 | Egersunds IK - Bryne FK
28.03.2026 | IF Brommapojkarna - IK Brage
28.03.2026 | FC Stockholm Internazionale - Karlbergs BK
28.03.2026 | FC Lahti - Jippo
28.03.2026 | Ranheim - Östersund FK
28.03.2026 | AIK - Örebrö SK
28.03.2026 | Liverpool FC Karması - Borussia Dortmund Legends
28.03.2026 | Mikkelin Palloilijat - JJK Jyvaskyla
28.03.2026 | FK Zenit St Petersburg - FC Kairat Almaty
29.03.2026 | Raufoss - Mjondalen IF
29.03.2026 | Hammarby IF - Kongsvinger IL Toppfotball
29.03.2026 | Gais - Halmstads BK
29.03.2026 | FC Trollhattan - FBK Karlstad
29.03.2026 | Grorud IL - Strommen
29.03.2026 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - FC Farul Constanta
29.03.2026 | Strommen - Grorud IL
29.03.2026 | Stabaek IF - Moss FK
30.03.2026 | Atlas FC - CD Guadalajara
30.03.2026 | Odds BK - Lyn 1896 FK
30.03.2026 | Sandnes ULF - FK Haugesund
02.04.2026 | FC Honka - Puiu
17.04.2026 | Young Boys Bern - Neuchatel Xamax
20.05.2026 | SC Spelle-Venhaus - Borussia Monchengladbach
22.05.2026 | SC Viktoria Anrath - Borussia Monchengladbach
29.05.2026 | Mamelodi Sundowns - RB Leipzig
03.06.2026 | Falkenbergs FF - Tvaakers IF
06.06.2026 | Nagaland - Aizawl FC
09.06.2026 | Basake Holy Stars - Aduana Stars
10.06.2026 | Trelleborgs FF - Osters IF
11.06.2026 | SPG Hogo Wels - SK Rapid
11.06.2026 | Bechem United - Bibiani Gold Stars FC
13.06.2026 | Pen-y-Bont FC - Caerau Ely FC
17.06.2026 | Gais - Halmstads BK
17.06.2026 | PFK Arsenal Tula - FK Volga Ulyanovsk
17.06.2026 | Neman Grodno - FC Yenisey Krasnoyarsk
17.06.2026 | FC CSKA 1948 - KF Egnatia Rrogozhine
17.06.2026 | Vllaznia Shkoder - FK Decic Tuzi
17.06.2026 | SpVgg Sterkrade-Nord - 1. FC Bocholt
17.06.2026 | KFC Marke - KV Kortrijk
18.06.2026 | FC Neftekhimik Nizhnekamsk - FC Kamaz Naberezhnye Chelny
18.06.2026 | IFK Goteborg - Valerenga IF
18.06.2026 | SK Austria Klagenfurt - KSV 1919
19.06.2026 | GAK A - WKW ETO FC Gyor
19.06.2026 | PFC Levski Sofya - ACADEMIK SVISHTOV
19.06.2026 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas - OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom
19.06.2026 | MSK Povazska Bystrica - FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana
19.06.2026 | WKW ETO FC Gyor - Grazer AK
19.06.2026 | Greifswalder FC - FSV Blau-Weiss Greifswald
19.06.2026 | NK Race - Aluminij Kidricevo
19.06.2026 | Rapid Wien II - SV Oberwart
19.06.2026 | NK Koper - FK Shkendija
19.06.2026 | Zirl - WSG Tirol
19.06.2026 | Vogtlandauswahl - Chemnitzer
20.06.2026 | FC Viktoria Zizkov - FC Vysocina Jihlava
20.06.2026 | FC Fastav Zlin - FC Petrzalka
20.06.2026 | MSK Zilina - SFC Opava
20.06.2026 | FC DAC 1904 Dunajska Streda - FC Stk 1914 Samorin
20.06.2026 | FC Dietikon - FC Zurich
20.06.2026 | Slovan Bratislava B - AS Trencin
20.06.2026 | FC Vlasim - FK Dukla Prag
20.06.2026 | Kelen SC - Paksi SE
20.06.2026 | FC Zurich - SC YF Juventus
20.06.2026 | SC Spelle-Venhaus - FC Gutersloh 2000
20.06.2026 | FC Midtjylland - Lillestrom SK
20.06.2026 | Stranraer - Larne FC
20.06.2026 | Fredrikstad - Hamarkameratene
20.06.2026 | Gala Fairydean Rovers FC - Kelty Hearts FC
20.06.2026 | ASV Neumarkt - SC 04 Schwabach
20.06.2026 | Ansbach - SC Grosschwarzenlohe
20.06.2026 | SV Rothenstein - Jena
20.06.2026 | Unia Tarnow - Bruk-Bet Termalica Nieciecza
20.06.2026 | WSG Radenthein - Wolfsberger AC
20.06.2026 | FC Dynamo Kyiv - SK Slavia Prag
20.06.2026 | Greifswalder FC - SV Gutzkow
20.06.2026 | Linlithgow Rose - Dumbarton FC
20.06.2026 | WS Lauwe - KV Kortrijk
20.06.2026 | NK Lomnica - Miedz Legnica
20.06.2026 | 1. FC Kalchreuth - Bayreuth
20.06.2026 | Klub Sportowy Lomnica - Miedz Legnica
20.06.2026 | VFB Eichstatt - Ingolstadt 04 (A)
20.06.2026 | FC Schwaig - Buchbach
20.06.2026 | FK Inter Bratislava - FC Vion Zlate Moravce - Vrable
20.06.2026 | Gornik Leczna - FC Dinamo Bucuresti 1948
20.06.2026 | PFC CSKA Sofia - NK Brinje Grosuplje
20.06.2026 | Cegledi VSE - Ujpest FC Budapest
20.06.2026 | Gryf Wejherowo - Polonia Bytom
20.06.2026 | SV Riedlhutte - Unterhaching
20.06.2026 | Svo Germaringen - Memmingen
20.06.2026 | FC Dunav 2010 - LOKOMOTIV GORNA ORYAHOVITSA
20.06.2026 | FC Renens - Lausanne-Sport
20.06.2026 | Glentoran FC - Caernarfon Town FC
20.06.2026 | FC Horbranz - SCR Altach
21.06.2026 | SG Union Klosterfelde - FSV 63 Luckenwalde
21.06.2026 | Petkuser SV - FSV 63 Luckenwalde
21.06.2026 | PFK Arsenal Tula - Spartak Kostroma
21.06.2026 | SG Adelsberg - Chemnitzer
21.06.2026 | SC Gaissach - Unterhaching
21.06.2026 | FC CSKA 1948 - KF Drita
21.06.2026 | Molde FK - Kfum Oslo
21.06.2026 | CS Universitatea Craiova 1948 - FC Stubai
21.06.2026 | TUS Frammersbach - FC Bayern Alzenau
22.06.2026 | AIK - Kalmar FF
22.06.2026 | Torpedo Moskova - FK Volga Ulyanovsk
23.06.2026 | FK Humenne - MFK Zemplin Michalovce
23.06.2026 | FC ZBROJOVKA Brno - 1.SK Prostejov
23.06.2026 | PFC Levski Sofya - SFC Etar Veliko Tarnovo
23.06.2026 | FC Gomel - FC Yenisey Krasnoyarsk
23.06.2026 | Botev Plovdiv - PFC SPARTAK PLEVEN
23.06.2026 | FK Sileks Kratovo - FC Dinamo City
23.06.2026 | Olimpija Ljubljana - Vllaznia Shkoder
23.06.2026 | Aluminij Kidricevo - FC Pyunik Yerevan
23.06.2026 | FK Borac Banja Luka - FK Sutjeska Niksic
23.06.2026 | HNK Hajduk Split - FK Shkendija
23.06.2026 | FK Shkendija - HNK Hajduk Split
23.06.2026 | FC Deisenhofen - Augsburg
23.06.2026 | FC Deisenhofen - FC Wacker Munchen
23.06.2026 | SC Grosschwarzenlohe - VFB Eichstatt
23.06.2026 | Buchbach - FC Passau 1911
23.06.2026 | Annan Athletic FC - Johnstone Burgh FC
23.06.2026 | Buckley Town - Llandudno FC
23.06.2026 | Pen-y-Bont FC - Trethomas Bluebirds
24.06.2026 | Annapolis Blues FC - Club Santos Laguna
24.06.2026 | MFK Dukla Banska Bystrica - 1. FC Tatran Presov
24.06.2026 | MFK Ruzomberok - OFK Malzenice
24.06.2026 | KS Gornik Zabrze - Puszcza Niepolomice
24.06.2026 | 1 FC Slovacko Uherske Hradiste - FC Vysocina Jihlava
24.06.2026 | Mjallby AIF - Halmstads BK
24.06.2026 | POFC Botev Vratsa - FC Dunav 2010
24.06.2026 | Tromso IL - Orgryte IS
24.06.2026 | Paksi SE - Szentlorinc
24.06.2026 | Grazer AK - Slovan Bratislava
24.06.2026 | Slovan Bratislava - GAK A
24.06.2026 | FC Dynamo Kyiv - MSK Zilina
24.06.2026 | FC Yantra Gabrovo - PFC Cherno More Varna
24.06.2026 | Hacken Gothenburg - Hammarby IF
24.06.2026 | SC Weiz - First Vienna
24.06.2026 | 1. FC Schweinfurt 05 - BSG Chemie Leipzig
24.06.2026 | PFC CSKA Sofia - FC Polissya Zhytomyr
24.06.2026 | FK Sutjeska Niksic - FK Mornar Bar
24.06.2026 | FK Hebar Pazardzhik - FC Ballkani
24.06.2026 | CS Universitatea Craiova 1948 - Sabah Masazir
24.06.2026 | WKW ETO FC Gyor - FK Vojvodina Novi Sad
24.06.2026 | SV Sedda Bad Schallerbach - LASK Linz
24.06.2026 | FC Freienbach - FC Rapperswil-Jona
24.06.2026 | NK Brinje Grosuplje - CS Corvinul 1921 Hunedoara
24.06.2026 | SV Tasmania Berlin - Preussen Berlin
24.06.2026 | SV Aschau AM Inn - Wacker Burghausen
24.06.2026 | FC Richelle United - RFC Liege
24.06.2026 | Glentoran FC - The New Saints
25.06.2026 | FC Botosani - Dunfermline Athletic FC
25.06.2026 | Tromso IL - Orgryte IS
25.06.2026 | GKS Katowice - OKS Swit Szczecin
25.06.2026 | FC Orenburg - FC Neftekhimik Nizhnekamsk
25.06.2026 | FK Krasnodar - Psk Dinskaya
25.06.2026 | FK Crvena Zvezda Belgrade - SKU Amstetten
25.06.2026 | FK Cukaricki Belgrade - ACS Champions FC Arges
25.06.2026 | DJK Ammerthal - ASV Burglengenfeld
26.06.2026 | Botev Plovdiv - FC Arda Kardzhali
26.06.2026 | Austria Lustenau - FC Wil 1900
26.06.2026 | Randers FC - Soenderjyske
26.06.2026 | Lillestrom SK - Degerfors IF
26.06.2026 | Malmo FF - FC Midtjylland
26.06.2026 | SC Paderborn 07 II - KSV Hessen Kassel
26.06.2026 | FK Jablonec - FC Vlasim
26.06.2026 | Josko Ried - SV Austria Salzburg
26.06.2026 | FK Rubin Kazan - FC Kamaz Naberezhnye Chelny
26.06.2026 | DJK Jagerwirth - SV Schalding-Heining
26.06.2026 | IK Sirius - Djurgardens IF
26.06.2026 | MTK Budapest - Kazincbarcikai SC
26.06.2026 | FC Breitenrain - Young Boys Bern
26.06.2026 | FK Dukla Prag - FK Mlada Boleslav
26.06.2026 | ESV Parndorf - FK Austria Wien
26.06.2026 | Rapid Wien II - SV Donau
26.06.2026 | SV Horn - St. Pölten
26.06.2026 | Seekirchen - FC Salzburg
26.06.2026 | FK Borac Banja Luka - FK IMT Novi Beograd
26.06.2026 | FC Rapperswil-Jona - FC Basel 1893
26.06.2026 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - SFC Etar Veliko Tarnovo
26.06.2026 | FC Unterfohring 1927 - FC Deisenhofen
26.06.2026 | SV Lok Calau - Energie Cottbus
26.06.2026 | Young Boys Bern - FC Thun
26.06.2026 | NK Radomlje - GNK Dinamo Zagreb
26.06.2026 | KAC 1909 - Atus Velden
26.06.2026 | 1. FC Phonix Lubeck - Hansa Rostock II
26.06.2026 | Mattersburger Sportverein 2020 - KSV 1919
26.06.2026 | HFC Colditz - Chemnitzer
26.06.2026 | Sturm Graz - Mura Murska Sabota
26.06.2026 | SC Weiz - FC Marchfeld Donauauen
26.06.2026 | SSV Eggenfelden - FC Schwaig
26.06.2026 | SV Grun-Weiss Firrel - Kickers Emden
26.06.2026 | KGHM Zaglebie Lubin - Miedz Legnica
26.06.2026 | FC Breitenrain - FC Thun
26.06.2026 | VV Chevremont - Roda JC Kerkrade
26.06.2026 | East Belfast FC - Glentoran FC
26.06.2026 | SPG Storkow/Vietmannsdorf - Dynamo
26.06.2026 | Cambrian & Clydach Vale - Newport City FC
26.06.2026 | Caerau Ely FC - Undy Athletic
26.06.2026 | Harland And Wolff Welders - The New Saints
26.06.2026 | Cardiff Metropolitan Üniversitesi FC - Pontardawe Town FC
26.06.2026 | Gretna 2008 - Queens Park FC
27.06.2026 | FC Fastav Zlin - SK Hanacka Slavia Kromeriz
27.06.2026 | Ansbach - TSV Kornburg
27.06.2026 | Csm Slatina - Scm Ramnicu Valcea
27.06.2026 | NK Lokomotiva Zagreb - NK Varazdin
27.06.2026 | FK SEPTEMVRI SOFIA - Marek Dupnica
27.06.2026 | Heimstetten - TSV 1860 Rosenheim
27.06.2026 | FC Viktoria Zizkov - SK Slavia Prague B
27.06.2026 | Wisla Krakow - Bruk-Bet Termalica Nieciecza
27.06.2026 | FC Viktoria Plzen - SK Artis Brno
27.06.2026 | FC Vion Zlate Moravce - Vrable - MFK Dukla Banska Bystrica
27.06.2026 | Znicz Pruszkow - Polonia Varşova
27.06.2026 | Puszcza Niepolomice - Star Starachowice
27.06.2026 | FC Uta Arad - CSC Dumbravita
27.06.2026 | Hartberg - Trenkwalder Admira
27.06.2026 | AS Trencin - FC Petrzalka
27.06.2026 | FC Lugano - Neuchatel Xamax
27.06.2026 | Mezokovesd Zsory SE - FK Kosice
27.06.2026 | 1.SK Prostejov - SFC Opava
27.06.2026 | SK Sigma Olomouc - MFK Ruzomberok
27.06.2026 | FK Teplice - FC Spartak Trnava
27.06.2026 | FC Slovan Liberec - FK Usti Nad Labem
27.06.2026 | FC Utrecht - De Graafschap
27.06.2026 | Wisla Plock - Pogon Grodzisk Mazowiecki
27.06.2026 | FC Vysocina Jihlava - 1 FK Pribram
27.06.2026 | Bayreuth - ASV Neumarkt
27.06.2026 | Diosgyör - MFK Zemplin Michalovce
27.06.2026 | Kaposvari Rakoczi FC - Kozarmisleny SE
27.06.2026 | Memmingen - FC Gundelfingen
27.06.2026 | Paksi SE - KFC Komarno
27.06.2026 | Schwarz Weiss Bregenz - FC St. Gallen
27.06.2026 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas - Podhale Nowy Targ
27.06.2026 | RKS Rakow Czestochowa - GKS Piast Gliwice
27.06.2026 | MSK Povazska Bystrica - FC Banik Ostrava B
27.06.2026 | TSV Steinbach 1921 - SF Eisbachtal
27.06.2026 | TSV Gau-Odernheim - FSV Mainz II
27.06.2026 | FC Cosmos Koblenz - Sportfreunde Siegen 1899
27.06.2026 | ASV Rimpar - 1. FC Schweinfurt 05
27.06.2026 | FC Fastav Zlin - MFK Skalica
27.06.2026 | FC Zurich - FC Schaffhausen
27.06.2026 | Esbjerg FB - Vejle BK
27.06.2026 | Dordrecht - FC Schalke 04 II
27.06.2026 | FSV 63 Luckenwalde - RSV Eintracht Stahnsdorf 1949
27.06.2026 | Pogon Siedlce - Unia Skierniewice
27.06.2026 | Babelsberg 03 - Magdeburg (A)
27.06.2026 | AGF Aarhus - Viborg FF
27.06.2026 | SK Rapid - Team für Wien
27.06.2026 | Ayr United FC - Glenafton Athletic
27.06.2026 | Widzew Lodz - Stal Rzeszow
27.06.2026 | Optik Rathenow - VSG Altglienicke
27.06.2026 | SV Terwolde - Go Ahead Eagles
27.06.2026 | SC Weiche Flensburg 08 - Heider
27.06.2026 | Valerenga IF - Gais
27.06.2026 | FC Copenhagen - Mjallby AIF
27.06.2026 | FC Nordsjælland - AC Horsens
27.06.2026 | Kalmar FF - IF Brommapojkarna
27.06.2026 | Stranraer - Dundela FC
27.06.2026 | Sportfreunde Siegen 1899 - FC Cosmos Koblenz
27.06.2026 | Zulte - K.Racing Waregem
27.06.2026 | Telstar - Helmond Sport
27.06.2026 | Greifswalder FC - SV Eintracht Zinnowitz
27.06.2026 | Bremer SV 1906 - FC Suderelbe 1949
27.06.2026 | Clachnacuddin - Inverness Caledonian Thistle FC
27.06.2026 | SKV Rot-Weiss Darmstadt - Viktoria Aschaffenburg
27.06.2026 | FC Augsburg II - VfB Stuttgart II
27.06.2026 | Veres Rivne - Fenix Mariupol
27.06.2026 | Schwaben Augsburg - TSV Rain AM Lech
27.06.2026 | Kristiansund BK - Aalesunds FK
27.06.2026 | Aberdeen FC - Cove Rangers FC
27.06.2026 | Livingston FC - FC Dundee
27.06.2026 | Arbroath FC - St Mirren
27.06.2026 | Airdrieonians FC - Elgin City FC
27.06.2026 | Forfar Athletic FC - Montrose
27.06.2026 | Forres Mechanics - Ross County
27.06.2026 | Bala Town FC - Colwyn Bay
27.06.2026 | Banks O´Dee FC - Peterhead
27.06.2026 | Knockbreda FC - Bangor
27.06.2026 | TSV Schott Mainz - SV Morbach
27.06.2026 | Bielawianka Bielawa - WKS Slask Wroclaw
27.06.2026 | KSV Diksmuide - KV Kortrijk
27.06.2026 | ASV Salzburg - SV Austria Salzburg
27.06.2026 | Spvg Hiddenhausen - SV Rodinghausen
27.06.2026 | Brechin City FC - St Andrews United
27.06.2026 | Vilzing - ASV Cham
27.06.2026 | Vroomshoopse Boys - FC Twente Enschede
27.06.2026 | Pfaffikon - FC Winterthur
27.06.2026 | IFK Goteborg - Hamarkameratene
27.06.2026 | FK Lokomotiv Moskova - Rodina Moscow
27.06.2026 | Clyde FC - Dunfermline Athletic FC
27.06.2026 | Clyde FC - Dunfermline Athletic FC
27.06.2026 | Queen of The South FC - Connahs Quay Nomads FC
27.06.2026 | Gala Fairydean Rovers FC - Edinburgh City FC
27.06.2026 | FC St Gallen 1879 - SCR Altach
27.06.2026 | FC Luzern - FC Stade Ouchy
27.06.2026 | FC Farul Constanta - FC Fratria Varna
27.06.2026 | Dynamo - MKS Pogon Szczecin
27.06.2026 | Annan Athletic FC - Queens Park FC
27.06.2026 | Fraserburgh - Aberdeen FC B
27.06.2026 | SK Holice - FK Pardubice
27.06.2026 | East Kilbride FC - Kelty Hearts FC
27.06.2026 | Longridge Town - Chorley FC
27.06.2026 | Pollok - Partick Thistle FC
27.06.2026 | Bayern Munich II - Legia Warszawa
27.06.2026 | FK Vojvodina Novi Sad - FC Ararat-Armenia
27.06.2026 | FC Kreuzlingen - Grasshoppers Club Zurich
27.06.2026 | FC Thalwil - FC Zurich
27.06.2026 | FK Macva Sabac - Petrovac
27.06.2026 | Budapest Honved FC - Kisvarda FC
27.06.2026 | FC Sion - Etoile Carouge
27.06.2026 | SC Kriens - FC Vaduz
27.06.2026 | WSG Tirol - Karabağ FK
27.06.2026 | Motor Lublin - FC Dinamo Bucuresti 1948
27.06.2026 | MFK Karniva - Polonia Bytom
27.06.2026 | FC LA Sarraz Eclepens - Lausanne-Sport
27.06.2026 | Lsv Bergen - Energie Cottbus
27.06.2026 | Hainichener FV - Chemnitzer
27.06.2026 | SPG Wilhering/Muhlbach - FC Blau-Weiß Linz
27.06.2026 | Wolfsberger AC - Nyiregyhaza Spartacus FC
27.06.2026 | Nafta 1903 Lendava - SC FC Voluntari
27.06.2026 | FK Spartak 1918 Varna - FC Dunav 2010
27.06.2026 | POFC Botev Vratsa - PFC Levski Sofya
27.06.2026 | TSV Aubstadt - Eintracht Bamberg
27.06.2026 | FC Struga Trim Lum - FC Dinamo City
27.06.2026 | VfB Wiesloch - Sandhausen
27.06.2026 | NK Koper - Vllaznia Shkoder
27.06.2026 | Sporting Hasselt - RSC Anderlecht
27.06.2026 | SV Planitz - FSV Zwickau
27.06.2026 | HNK Hajduk Split - LNZ Cherkasy
27.06.2026 | LNZ Cherkasy - HNK Hajduk Split
27.06.2026 | Ujpest FC Budapest - U. Cluj
27.06.2026 | Ujpest FC Budapest - U. Cluj
27.06.2026 | NK Celje - FK Shkendija
27.06.2026 | FK Decic Tuzi - Af Elbasani
27.06.2026 | FC DAC 1904 Dunajska Streda - FK TSC Backa Topola
27.06.2026 | Bravo Ljubljana - HNK Rijeka
27.06.2026 | SPG Hogo Wels - LASK Linz
27.06.2026 | Botev Plovdiv - FC Ballkani
27.06.2026 | KFC Merelbeke - KAA Gent
28.06.2026 | GKS Katowice - MKS Arka Gdynia
28.06.2026 | FC Vion Zlate Moravce - Vrable - FC Banik Prievidza
28.06.2026 | MSK Zilina - Odra Opole
28.06.2026 | BTS Neustadt - O. Scharmbeck
28.06.2026 | Brondby IF - Hvidovre IF
28.06.2026 | Fredrikstad - IF Elfsborg
28.06.2026 | AIK - Vasteras SK
28.06.2026 | AIK - IFK Vasteras FK
28.06.2026 | PFK Krylia Sovyetov Samara - FC Neftekhimik Nizhnekamsk
28.06.2026 | Hallescher FC - KS Gornik Zabrze
28.06.2026 | Rosenborg BK - Sarpsborg 08
28.06.2026 | SC Vorwarts-Wacker Billstedt - SV DROCHTERSEN/ASSEL
28.06.2026 | SpVgg Selbitz - Bayern Hof
28.06.2026 | KFC Nijlen - Lierse Kempenzonen
28.06.2026 | SV Garham - SPVGG Hankofen-Hailing
28.06.2026 | Molde FK - Bodoe/Glimt
28.06.2026 | Spartak Kostroma - FK Volga Ulyanovsk
28.06.2026 | SC Preussen Munster II - SV Westfalia Rhynern
28.06.2026 | TSV Ettleben - Wurzburger FV
28.06.2026 | Ferencvarosi Budapest - Sabah Masazir
28.06.2026 | FC Dynamo Kyiv - Wieczysta Krakow
28.06.2026 | SV Strass - Ulm 1846
28.06.2026 | Odra Opole - PFC CSKA Sofia
28.06.2026 | Olimpija Ljubljana - FK Cukaricki Belgrade
29.06.2026 | Odense Boldklub - Kolding IF
29.06.2026 | CS Universitatea Craiova 1948 - FC Polissya Zhytomyr
29.06.2026 | FK Crvena Zvezda Belgrade - Slovan Bratislava
29.06.2026 | FK Borac Banja Luka - RFK Akhmat Grozny
29.06.2026 | ACS Champions FC Arges - Vllaznia Shkoder
29.06.2026 | FC CSKA 1948 - FK Partizan Belgrade
29.06.2026 | Harland And Wolff Welders - Larne FC
30.06.2026 | RKC Waalwijk - RW Oberhausen
30.06.2026 | Olimpia Grudziadz - Petrolul Ploiesti
30.06.2026 | FC ZBROJOVKA Brno - Nyiregyhaza Spartacus FC
30.06.2026 | FK Mas Taborsko - SKU Amstetten
30.06.2026 | SC FC Voluntari - Tiszakecskei LC
30.06.2026 | Wolfsberger AC - FK Zeleznicar Pancevo
30.06.2026 | Sturm Graz - LNZ Cherkasy
30.06.2026 | PFC Levski Sofya - FK Radnik Surdulica
30.06.2026 | FK Shkendija - FC Zorya Luhansk
30.06.2026 | Altonaer FC Von 1893 - St Pauli
30.06.2026 | KSV 1919 - SU Tillmitsch
30.06.2026 | TSV Aubstadt - Eintracht Bamberg
30.06.2026 | NK Brinje Grosuplje - HNK Rijeka
30.06.2026 | FC Eiserfeld - Sportfreunde Siegen 1899
30.06.2026 | SPVGG Landshut - FC Langengeisling
30.06.2026 | VV Chevremont - Roda JC Kerkrade
30.06.2026 | EVV Eindhoven - VV Una
30.06.2026 | TSV Jetzendorf - FC Pipinsried
30.06.2026 | Cove Rangers FC - Loco Works
30.06.2026 | Ayr United FC - Dumbarton FC
30.06.2026 | Alloa Athletic FC - Livingston FC
30.06.2026 | Forfar Athletic FC - St Johnstone FC
30.06.2026 | Queens Park FC - Clyde FC
30.06.2026 | Nairn County - Elgin City FC
30.06.2026 | Gretna 2008 - Annan Athletic FC
30.06.2026 | Shamrock Rovers - Hibernian FC
01.07.2026 | MTK Budapest - Vasas FC
01.07.2026 | Wisla Krakow - Puszcza Niepolomice
01.07.2026 | GKS Piast Gliwice - GKS Katowice
01.07.2026 | Zalaegerszeg TE - FC Ajka
01.07.2026 | FC Banik Ostrava - SK Hanacka Slavia Kromeriz
01.07.2026 | KSZO Ostrowiec Swietokrzyski - Star Starachowice
01.07.2026 | Odra Opole - FK Pardubice
01.07.2026 | Chrobry Glogow - KS Lechia Zielona Gora
01.07.2026 | FKS Stal Mielec - Podhale Nowy Targ
01.07.2026 | RKS Radomiak Radom - Hapoel Beer Sheva FC
01.07.2026 | Karabağ FK - FC Kharkiv
01.07.2026 | Austria Lustenau - Young Boys Bern
01.07.2026 | Glentoran FC - Kilmarnock FC
01.07.2026 | FK Zenit St Petersburg - FC Dynamo-Makhachkala
01.07.2026 | Miedz Legnica - GKS Katowice
01.07.2026 | SK Sigma Olomouc - MFK Skalica
01.07.2026 | FC ZBROJOVKA Brno - Tiszakecskei LC
01.07.2026 | SK Slavia Prag - FC Vlasim
01.07.2026 | FK Pardubice - MSK Zilina
01.07.2026 | Hamburger SV - Everton FC
01.07.2026 | Helmond Sport - Panathinaikos Athens
01.07.2026 | KGHM Zaglebie Lubin - FK Zeleziarne Podbrezova
01.07.2026 | Paok Thessaloniki - SK Beveren
01.07.2026 | Rilski Sportist - FC Arda Kardzhali
01.07.2026 | FC Viktoria Plzen - FC Spartak Trnava
01.07.2026 | FC Botosani - FC Lokomotiv 1929 Sofia
01.07.2026 | Ferencvarosi Budapest - Karabağ FK
01.07.2026 | Botev Plovdiv - C´Morets Burgas
01.07.2026 | Radnicki Nis - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc
01.07.2026 | SC Weiz - Hartberg
01.07.2026 | NK Maribor - FC CSKA 1948
01.07.2026 | FC Winterthur - FC St Gallen 1879
01.07.2026 | FC Dunav 2010 - PFC Dobrudzha Dobrich
01.07.2026 | NK Lokomotiva Zagreb - Vllaznia Shkoder
01.07.2026 | POFC Botev Vratsa - PFC SPARTAK PLEVEN
01.07.2026 | FK Poprad - MFK Tatran Liptovsky Mikulas
01.07.2026 | TSV Pattensen - Hannover 96
01.07.2026 | NK Celje - HNK Hajduk Split
01.07.2026 | ST. MICHAEL/LAVANTTAL - SV Bad St. Leonhard
01.07.2026 | SC Cham - Grasshoppers Club Zurich
01.07.2026 | FK Novi Pazar - FK Macva Sabac
01.07.2026 | VFB Eichstatt - BSG Chemie Leipzig
01.07.2026 | SV Austria Salzburg - WSG Tirol
01.07.2026 | FC Germania 07 Untergrombach - Karlsruher
01.07.2026 | Blau Weiss Neuenhofe - Magdeburg
01.07.2026 | FK Sutjeska Niksic - FK Sarajevo
01.07.2026 | De Treffers - NEC Nijmegen
01.07.2026 | BTS Neustadt - TUS Sudweyhe
01.07.2026 | SC Sparkasse Korneuburg - SC Wiener Viktoria
01.07.2026 | SV Tasmania Berlin - Borussia Berlin
01.07.2026 | TUS Sudweyhe - BTS Neustadt
01.07.2026 | Kvv Thes Sport Tessenderlo - ST. Truidense VV
01.07.2026 | Cambrian & Clydach Vale - Caerphilly Athletic FC
01.07.2026 | Sutton Common Rovers - Folkestone Invicta
01.07.2026 | Punjab United FC - Ebbsfleet United FC
02.07.2026 | New Mexico United - Atlante FC
02.07.2026 | FK Vojvodina Novi Sad - U. Cluj
02.07.2026 | FC Dundee - Paksi SE
02.07.2026 | Nürnberg - Legia Warszawa
02.07.2026 | FC Dynamo Kyiv - Rapid Bucuresti 1923
02.07.2026 | Petrolul Ploiesti - MKS Chojniczanka Chojnice
02.07.2026 | FC Polissya Zhytomyr - Sabah Masazir
02.07.2026 | Wieczysta Krakow - SK Artis Brno
02.07.2026 | NK Koper - CS Corvinul 1921 Hunedoara
02.07.2026 | Aluminij Kidricevo - FK Partizan Belgrade
02.07.2026 | Neftchi Baku PFC - FC CFR 1907 Cluj
02.07.2026 | ACS Champions FC Arges - NK Dekani
02.07.2026 | NK Varazdin - SC FC Voluntari
02.07.2026 | TUS Dassendorf 1948 - FC St. Pauli II
02.07.2026 | NK Brinje Grosuplje - GNK Dinamo Zagreb
02.07.2026 | TUS Viktoria Buchholz - Duisburg
02.07.2026 | SC Peckeloh - Arminia Bielefeld
02.07.2026 | SV Worgl - FC Polissya Zhytomyr
02.07.2026 | Cove Rangers FC - Turriff United
02.07.2026 | Chatham Town - Erith & Belvedere
03.07.2026 | CSKA Moskova - PFK Arsenal Tula
03.07.2026 | PFC Cherno More Varna - PFC SPARTAK PLEVEN
03.07.2026 | AS Trencin - FC Fastav Zlin
03.07.2026 | U. Cluj - Nyiregyhaza Spartacus FC
03.07.2026 | Petrolul Ploiesti - MKS Arka Gdynia
03.07.2026 | Hvidovre IF - HB Koege
03.07.2026 | Vejle BK - Randers FC
03.07.2026 | Aalborg BK - Viborg FF
03.07.2026 | Soenderjyske - Viking FK
03.07.2026 | SC Braga - SC Sao Joao de Ver
03.07.2026 | Motor Lublin - KS Warta Poznan
03.07.2026 | SK Brann - Kristiansund BK
03.07.2026 | Jahn Regensburg - Josko Ried
03.07.2026 | Sturm Graz II - Budapest Honved FC
03.07.2026 | Sturm Graz - FK Kosice
03.07.2026 | FC Farul Constanta - ASC Otelul Galati
03.07.2026 | FC Gundelfingen - FC Statzling
03.07.2026 | LASK Linz - FC Dynamo Kyiv
03.07.2026 | FC Blau-Weiß Linz - FK Crvena Zvezda Belgrade
03.07.2026 | FK Jablonec - FK Usti Nad Labem
03.07.2026 | Biel - Yverdon Sport
03.07.2026 | Pafos FC - MKS Cracovia Krakow
03.07.2026 | Wolfsberger AC - Trenkwalder Admira
03.07.2026 | St. Pölten - SK Artis Brno
03.07.2026 | AS Trencin - FK Inter Bratislava
03.07.2026 | Energie Cottbus - VSG Altglienicke
03.07.2026 | Zulte - KSV Oudenaarde
03.07.2026 | PFC CSKA Sofia - Marek Dupnica
03.07.2026 | Dynamo - 1. FC Phonix Lubeck
03.07.2026 | KSV Oudenaarde - Zulte
03.07.2026 | NK Radomlje - HNK Rijeka
03.07.2026 | NK Radomlje - HNK Rijeka
03.07.2026 | Dsc Preussen Duisburg - Duisburg
03.07.2026 | SpVgg SV Weiden - SV Gols
03.07.2026 | FSV Schoningen 2011 - Hallescher FC
03.07.2026 | Wiener Sport-Club - Team für Wien
03.07.2026 | SR Donaufeld - Sparkasse Zwettl
03.07.2026 | Kremser SC - First Vienna
03.07.2026 | Budissa Bautzen - Dynamo Dresden
03.07.2026 | Deutschlandsberger SC - KSV 1919
03.07.2026 | KAC 1909 - SK Austria Klagenfurt
03.07.2026 | SV Kuchl - SC Golling
03.07.2026 | FC Germania Teveren - Alemannia Aachen
03.07.2026 | ASK Koflach - FC Gleisdorf 09
03.07.2026 | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Monheim
03.07.2026 | SC Heerenveen - De Graafschap
03.07.2026 | SV Wildon - ASK Voitsberg
03.07.2026 | 1. FC Monheim - Fortuna Düsseldorf
03.07.2026 | FC Deisenhofen - TSV Murnau
03.07.2026 | Forres Mechanics - Inverness Caledonian Thistle FC
03.07.2026 | CA River Plate (Arg) - CR Flamengo RJ
03.07.2026 | Carmarthen Town - Trefelin BGC
03.07.2026 | Dartford FC - Charlton Athletic
04.07.2026 | FC Viktoria Cologne - Bonner
04.07.2026 | San Jose Earthquakes - Club Tijuana de Caliente
04.07.2026 | Botev Plovdiv - SFC Etar Veliko Tarnovo
04.07.2026 | SK Sigma Olomouc - MFK Dukla Banska Bystrica
04.07.2026 | FC Zurich - SC Kriens
04.07.2026 | Kozarmisleny SE - Pecsi MFC
04.07.2026 | FK Teplice - 1 FK Pribram
04.07.2026 | MFK Ruzomberok - MFK Zvolen
04.07.2026 | FC Lugano - FC Rapperswil-Jona
04.07.2026 | FC Salzburg - KS Gornik Zabrze
04.07.2026 | FC Hradec Kralove - Sparta Prag (B)
04.07.2026 | FC Slovan Liberec - FK Dukla Prag
04.07.2026 | Viktoria Aschaffenburg - VfR Wormatia 08 Worms
04.07.2026 | Zaglebie Sosnowiec - Podbeskidzie Bielsko Biala
04.07.2026 | SPVGG Landshut - VFB Hallbergmoos
04.07.2026 | MFK Skalica - FC Petrzalka
04.07.2026 | Unia Skierniewice - Pogon Grodzisk Mazowiecki
04.07.2026 | Odense Boldklub - Hilleroed Fodbold
04.07.2026 | Wisla Krakow - MFK Karniva
04.07.2026 | Wisla Plock - Polonia Varşova
04.07.2026 | FC Vaduz - FC St Gallen 1879
04.07.2026 | Wingate & Finchley - Royston Town
04.07.2026 | Esbjerg FB - Aarhus Fremad
04.07.2026 | FC Midtjylland - Silkeborg IF
04.07.2026 | AC Horsens - Hobro IK
04.07.2026 | Sparta Prague - SFC Opava
04.07.2026 | FC Basel 1893 - FC Aarau
04.07.2026 | TOP Oss - Go Ahead Eagles
04.07.2026 | Cove Rangers FC - Huntly
04.07.2026 | SV DROCHTERSEN/ASSEL - SV Rodinghausen
04.07.2026 | Swindon Supermarine - Swindon Town
04.07.2026 | Cardiff Metropolitan Üniversitesi FC - Afan Lido
04.07.2026 | SG Arheilgen - SV Darmstadt 98
04.07.2026 | SG Union Klosterfelde - VFB 1921 Krieschow
04.07.2026 | Lsv Neustadt/Spree - Dynamo Dresden
04.07.2026 | Canvey Island - Ebbsfleet United FC
04.07.2026 | Bognor Regis - Dorking Wanderers
04.07.2026 | Valerenga IF - Fredrikstad
04.07.2026 | Ayr United FC - Airdrieonians FC
04.07.2026 | FC Vaduz - Austria Lustenau
04.07.2026 | Energie Cottbus - Hertha BSC II
04.07.2026 | FC Twente Enschede - Aberdeen FC
04.07.2026 | Koblenz 1911 - Fortuna Cologne
04.07.2026 | Linfield FC - Kilmarnock FC
04.07.2026 | Ingolstadt - VFB Eichstatt
04.07.2026 | S. Grossaspach - Freiburg
04.07.2026 | Odra Opole - GKS Tychy
04.07.2026 | Tadcaster Albion - Scarborough
04.07.2026 | TSV Schwabmunchen - FC Pipinsried
04.07.2026 | SC Melle 03 - Osnabrück
04.07.2026 | FSV Kuhlungsborn - Hansa Rostock
04.07.2026 | SV Manching - FC Gundelfingen
04.07.2026 | Dordrecht - Feyenoord Rotterdam
04.07.2026 | Paok Thessaloniki - VC Westerlo
04.07.2026 | R. Ehlershausen - Hannover 96
04.07.2026 | FK Austria Wien - Debreceni VSC
04.07.2026 | SK Sigma Olomouc - SK Hanacka Slavia Kromeriz
04.07.2026 | Inverness Caledonian Thistle FC - Ross County
04.07.2026 | Arbroath FC - Brechin City FC
04.07.2026 | Forfar Athletic FC - Banks O´Dee FC
04.07.2026 | Montrose - St Johnstone FC
04.07.2026 | Haverfordwest - Hamilton Academical FC
04.07.2026 | Steinbach - Sportfreunde Siegen 1899
04.07.2026 | Buckland Athletic - Torquay United
04.07.2026 | Johnstone Burgh FC - Elgin City FC
04.07.2026 | VfB Gaggenau - Karlsruher
04.07.2026 | RW Oberhausen - Bochum
04.07.2026 | Optik Rathenow - Union Berlin
04.07.2026 | Goytre Utd. - Barry Town United FC
04.07.2026 | FC Halifax Town - Sheffield United
04.07.2026 | Margate FC - Dover Athletic
04.07.2026 | Kendall Town - Morecambe FC
04.07.2026 | Alfreton Town FC - Notts County
04.07.2026 | Norwich City FC - Kings Lynn Town
04.07.2026 | Cruzeiro EC MG - Defensor Sporting
04.07.2026 | EC Bahia BA - Montevideo City Torque
04.07.2026 | Queen of The South FC - Crusaders FC
04.07.2026 | Greenock Morton FC - Stranraer
04.07.2026 | AZ Alkmaar - KAA Gent
04.07.2026 | Helmond Sport - AEK Larnaka
04.07.2026 | SCR Altach - 1. FC Heidenheim
04.07.2026 | Hyde United - Macclesfield FC
04.07.2026 | Lokomotiv Leipzig - Kladno
04.07.2026 | Ashford Town (Middlesex) F.C. - Farnham Town
04.07.2026 | Burgess Hill Town - Roffey FC
04.07.2026 | Folkestone Invicta - AFC Croydon Athletic
04.07.2026 | Bristol Manor Farm - Newport County
04.07.2026 | Sholing FC - Totton
04.07.2026 | Chatham Town - Slough Town
04.07.2026 | Cobham FC - Farnborough FC
04.07.2026 | Cullompton Rangers - Weston Super Mare
04.07.2026 | Glossop North End FC - Radcliffe FC
04.07.2026 | Haringey Borough FC - Enfield Town
04.07.2026 | Holker Old Boys - Barrow
04.07.2026 | Lancing Fc - Whitehawk
04.07.2026 | Whistable Town - Maidstone United FC
04.07.2026 | Hanworth Villa - Hampton & Richmond Borough FC
04.07.2026 | TSG Pfeddersheim - Mainz 05
04.07.2026 | Kelty Hearts FC - Dunfermline Athletic FC
04.07.2026 | FC Giessen - SV 07 Elversberg
04.07.2026 | Macclesfield FC - Hyde United
04.07.2026 | AFC Whyteleafe - Cray Wanderers
04.07.2026 | Panathinaikos Athens - Ajax Amsterdam
04.07.2026 | 1 FC Slovacko Uherske Hradiste - FC Spartak Trnava
04.07.2026 | GKS Piast Gliwice - FC Banik Ostrava
04.07.2026 | Frohnauer SC 1946 - Hertha Berlin
04.07.2026 | Hartberg - Ujpest FC Budapest
04.07.2026 | WSG Tirol - KS Gornik Zabrze
04.07.2026 | Olimpija Ljubljana - FC CFR 1907 Cluj
04.07.2026 | Kickers Emden - St Pauli
04.07.2026 | Botev Plovdiv - FK Spartak 1918 Varna
04.07.2026 | NK Varazdin - FC CSKA 1948
04.07.2026 | NK Slaven Belupo - Zalaegerszeg TE
04.07.2026 | NK Lokomotiva Zagreb - Bravo Ljubljana
04.07.2026 | HNK Gorica - FC Zorya Luhansk
04.07.2026 | FK Decic Tuzi - FK Arsenal Tivat
04.07.2026 | Erith & Belvedere - Welling United
05.07.2026 | Atletico Morelia - Cruz Azul
05.07.2026 | NK Koper - LNZ Cherkasy
05.07.2026 | Flota Swinoujscie - Warta Gorzow Wielkopolski
05.07.2026 | VFL Ecknach - FC Pipinsried
05.07.2026 | Union Saint-Gilloise - Fotbal Club FCSB
05.07.2026 | Bergisch Gladbach - Velbert
05.07.2026 | Bayreuth - Greuther Furth
05.07.2026 | AGF Aarhus - Motherwell FC
05.07.2026 | SC Altendorf-Ersdorf - Bonner
05.07.2026 | Rkav Volendam - Volendam
05.07.2026 | SK Rapid - FK Pardubice
05.07.2026 | Wuppertaler - VFB 03 Hilden
05.07.2026 | FC Cosmos Koblenz - Ahrweiler BC 1920
05.07.2026 | SC Blau-Weiss Ostenland - Paderborn
05.07.2026 | Rosenborg BK - Molde FK
05.07.2026 | SV Grun-Weiss Luben - Union Berlin
05.07.2026 | TSV 1860 Rosenheim - SV Aubing
05.07.2026 | TSV Bogen - SPVGG Hankofen-Hailing
05.07.2026 | FC Kharkiv - Young Boys Bern
05.07.2026 | Union Muhlhausen - FC Rot-Weiss Erfurt
05.07.2026 | TSV Jahn Busnau - Stuttgart Kickers
05.07.2026 | SK Slavia Prag - Wieczysta Krakow
05.07.2026 | Mosonmagyarovari TE - Beşiktaş
05.07.2026 | SK Rapid - Rapid Bucuresti 1923
05.07.2026 | Omonia Nicosia - Hapoel Beer Sheva FC
05.07.2026 | Olimpija Ljubljana - NK Rudes
05.07.2026 | Kvv Sint-Denijssport - KSC Lokeren-Temse
06.07.2026 | MKS Cracovia Krakow - Istanbul Basaksehir
06.07.2026 | Neftchi Baku PFC - FK Partizan Belgrade
06.07.2026 | FC Schwaig - Jahn Regensburg
06.07.2026 | Colwyn Bay - Rhyl
06.07.2026 | Radstock Town Fc - Frome Town FC
07.07.2026 | FC Arda Kardzhali - Beitar Jerusalem FC
07.07.2026 | Podbeskidzie Bielsko Biala - FC Banik Ostrava B
07.07.2026 | MFK Karniva - MFK Zemplin Michalovce
07.07.2026 | Hvidovre IF - BK Fremad Amager
07.07.2026 | FC Viktoria Cologne - TSV Steinbach 1921
07.07.2026 | Hannover 96 - 1. FC Phonix Lubeck
07.07.2026 | FK Radnicki 1923 Kragujevac - FK Buducnost Podgorica
07.07.2026 | FK Dinamo Moscow - FC Orenburg
07.07.2026 | FC Obolon Kiev - FC Lokomotiv Kyiv
07.07.2026 | Pogon Grodzisk Mazowiecki - AS Trencin
07.07.2026 | FC Gundelfingen - FC Augsburg II
07.07.2026 | GAK A - First Vienna
07.07.2026 | FC CFR 1907 Cluj - FC Noah Yerevan
07.07.2026 | Radnicki Nis - 1 FK Pribram
07.07.2026 | FC CSKA 1948 - FK Zeleznicar Pancevo
07.07.2026 | FC Yantra Gabrovo - PFC SPARTAK PLEVEN
07.07.2026 | SV Horn - Team für Wien
07.07.2026 | Paok Thessaloniki - AEK Larnaka
07.07.2026 | FC Kryvbas Kriviy Rih - Lommel SK
07.07.2026 | FC Viktoria Plzen - FC Copenhagen
07.07.2026 | Memmingen - FC Lugano
07.07.2026 | Team für Wien - SV Horn
07.07.2026 | Spisska Nova Ves - MFK Tatran Liptovsky Mikulas
07.07.2026 | MKS Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elblag
07.07.2026 | AB Gladsaxe - FC Roskilde
07.07.2026 | Grazer AK - First Vienna
07.07.2026 | Schwarz Weiss Bregenz - Dornbirn
07.07.2026 | TUS Dietkirchen - FSV Frankfurt 1899
07.07.2026 | Shelbourne FC - Celtic Glasgow
07.07.2026 | Meerssen - Maastricht
07.07.2026 | SC Weiche Flensburg 08 - TUS Rotenhof
07.07.2026 | Gemert - Helmond Sport
07.07.2026 | FC Bulle - FC Prishtina Bern
07.07.2026 | Cove Rangers FC - Inverness Caledonian Thistle FC
07.07.2026 | Buxton FC - SC Braga
07.07.2026 | Weston Super Mare - Bristol Rovers
07.07.2026 | Falkirk FC - Airdrieonians FC
07.07.2026 | Airdrieonians FC - Falkirk FC
07.07.2026 | Limavady United FC - Coleraine FC
07.07.2026 | Blyth Town FC - Gateshead
07.07.2026 | Roffey FC - Whitehawk
07.07.2026 | Bourneview Mill FC - Portadown FC
07.07.2026 | Bedford Town - Aldershot Town FC
07.07.2026 | Sutton Coldfield - Leamington FC
07.07.2026 | Billericay Town - Cambridge City
07.07.2026 | Aveley - Folkestone Invicta
07.07.2026 | Dartford FC - Ebbsfleet United FC
07.07.2026 | Harlow Town - Takeley
07.07.2026 | Bracknell Town - Walton & Hersham FC
07.07.2026 | Bracknell Town - Walton & Hersham FC
07.07.2026 | Evesham Utd. - Redditch United
07.07.2026 | Wingate & Finchley - Waltham Abbey
07.07.2026 | Gloucester - Bristol Manor Farm
07.07.2026 | Forfar Athletic FC - Peterhead
07.07.2026 | Dungannon Swifts - Annagh United FC
07.07.2026 | Ashford Town (Middlesex) F.C. - Farnborough FC
07.07.2026 | Hornchurch FC - Dagenham and Redbridge FC
07.07.2026 | Burgess Hill Town - East Grinstead Town
07.07.2026 | Hitchin Town - Barnet FC
07.07.2026 | Ware Fc - Berkhamsted FC
07.07.2026 | Barry Town United FC - Goytre AFC
07.07.2026 | Bishops Cleeve - Forest Green Rovers
07.07.2026 | Chatham Town - Herne Bay FC
07.07.2026 | Flixton FC - Radcliffe FC
07.07.2026 | Hemel Hempstead Town - Queens Park Rangers
07.07.2026 | Anstey Nomads - Clipstone Fc
07.07.2026 | Sutton Common Rovers - Leatherhead FC
07.07.2026 | Prestwich Heys AFC - Hyde United
07.07.2026 | AFC Whyteleafe - Beckenham Town
07.07.2026 | Bearsted FC - Maidstone United FC
07.07.2026 | Knowle FC - Solihull Moors
07.07.2026 | Retford FC - Worksop Town
08.07.2026 | Asa Targu Mures - Csl Stefanestii de Jos
08.07.2026 | CSC Dumbravita - CSC 1599 Selimbar
08.07.2026 | Csa Steaua Bucuresti - CS Concordia Chiajna
08.07.2026 | Olympique Lyon - Uf Maconnais
08.07.2026 | PFC Slavya Sofya - Csm Slatina
08.07.2026 | Budapest Honved FC - Soroksar SC
08.07.2026 | FK Teplice - FK Mas Taborsko
08.07.2026 | FC Fastav Zlin - Hapoel Tel Aviv FC
08.07.2026 | KGHM Zaglebie Lubin - FC Banik Ostrava
08.07.2026 | Szentlorinc - Kozarmisleny SE
08.07.2026 | GKS Tychy - BKS Sparta Katowice
08.07.2026 | MFK Skalica - FC Vion Zlate Moravce - Vrable
08.07.2026 | Zulte - RKS Rakow Czestochowa
08.07.2026 | MKS Pogon Szczecin - Chrobry Glogow
08.07.2026 | Aarhus Fremad - Silkeborg IF
08.07.2026 | Aalborg BK - Randers FC
08.07.2026 | GKS Piast Gliwice - Miedz Legnica
08.07.2026 | MKS Kluczbork - Zaglebie Sosnowiec
08.07.2026 | FC Basel 1893 - Yverdon Sport
08.07.2026 | KRC Genk - SK Beveren
08.07.2026 | NEC Nijmegen - Duisburg
08.07.2026 | Gornik Leczna - KS Hetman Zamosc
08.07.2026 | Kolding IF - Vendsyssel FF
08.07.2026 | Arminia Bielefeld - FC Gutersloh 2000
08.07.2026 | 1 FC Slovacko Uherske Hradiste - FC Zorya Luhansk
08.07.2026 | Belgrade - OFK Vrsac
08.07.2026 | Vasas FC - Kisvarda FC
08.07.2026 | Hartberg - FC ZBROJOVKA Brno
08.07.2026 | SFC Opava - TJ Unie Hlubina
08.07.2026 | WKS Slask Wroclaw - KS Lechia Zielona Gora
08.07.2026 | KS Gornik Polkowice - Warta Gorzow Wielkopolski
08.07.2026 | PFC Lokomotiv Plovdiv - Rilski Sportist
08.07.2026 | Sigma Olomouc (B) - Rekord Bielsko Biala
08.07.2026 | SK Odeva Lipany - FK Humenne
08.07.2026 | FK Varnsdorf - FK Arsenal Ceska Lipa
08.07.2026 | Zawisza Bydgoszcz - Polonia Sroda Wielkopolska
08.07.2026 | Aubagne Fc - Le Puy-En Velay FC
08.07.2026 | KFC Komarno - MFK Zvolen
08.07.2026 | NK Celje - MTK Budapest
08.07.2026 | NK Slaven Belupo - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc
08.07.2026 | FK Spartak 1918 Varna - OFC Nesebar
08.07.2026 | KS Besa Kavaje - KF Laci
08.07.2026 | FK Kosice - Rapid Bucuresti 1923
08.07.2026 | OKS Swit Szczecin - Zks Kluczevia Stargard
08.07.2026 | Sturm Graz - SC Kalsdorf
08.07.2026 | FK Austria Wien - FC DAC 1904 Dunajska Streda
08.07.2026 | FK Zenit St Petersburg - Neftchi Fargona
08.07.2026 | Olympiacos Piraeus - RKS Rakow Czestochowa
08.07.2026 | Mezokovesd Zsory SE - Eger SE
08.07.2026 | KS Warta Sieradz - LKS Lodz II
08.07.2026 | SC Eltersdorf - Greuther Furth
08.07.2026 | Pafos FC - FK Jablonec
08.07.2026 | FC Uta Arad - NK Brinje Grosuplje
08.07.2026 | 1. FC Lok Stendal - Dynamo
08.07.2026 | FK Spartak Moskova - FK Rubin Kazan
08.07.2026 | VfR 1921 Aalen - FC Wurzburger Kickers
08.07.2026 | SV Lichtenberg 47 - Hertha Berlin
08.07.2026 | FC Anker Wismar 1997 - Hansa Rostock
08.07.2026 | SV Sedda Bad Schallerbach - SPG Hogo Wels
08.07.2026 | FSV 63 Luckenwalde - Optik Rathenow
08.07.2026 | VSG Altglienicke - SG Union Klosterfelde
08.07.2026 | RW Maaslingen - SV Rodinghausen
08.07.2026 | Royal Aubel FC - Standart Liege
08.07.2026 | Lubeck - FC Mecklenburg Schwerin
08.07.2026 | NAC Breda - EVV Eindhoven
08.07.2026 | Heracles Almelo - FC Groningen
08.07.2026 | Go Ahead Eagles - Almere City FC
08.07.2026 | S. Grossaspach - Pforzheim
08.07.2026 | SC Wiedenbruck - TUS Hiltrup
08.07.2026 | TUS Holzkirchen - TSV 1860 Rosenheim
08.07.2026 | Kematen - SC Imst 1933
08.07.2026 | TSV Kornburg - Nürnberg
08.07.2026 | SV Tasmania Berlin - Reinickendorfer
08.07.2026 | NK Brinje Grosuplje - NK Dren Vrhnika
08.07.2026 | FC Rot-Weiss Koblenz - SG 99 Andernach
08.07.2026 | Fenerbahçe - Trenkwalder Admira
08.07.2026 | SV Schermbeck - 1. FC Kleve
08.07.2026 | SC St Tonis 11/20 - Fortuna Düsseldorf
08.07.2026 | Cullompton Rangers - Torquay United
08.07.2026 | Montrose - Loco Works
08.07.2026 | Stanway Rovers - Hutton FC
08.07.2026 | Newport City FC - Newport County
08.07.2026 | Redcar Athletic FC - Middlesbrough FC
08.07.2026 | Brechin City FC - FC Dundee
08.07.2026 | Huntly - Maud FC
08.07.2026 | Blackstones - Stamford
08.07.2026 | Lausanne-Sport - CR Flamengo RJ
09.07.2026 | Fluminense FC RJ - Nova Iguacu RJ
09.07.2026 | Boca Juniors - CA Paranaense PR
09.07.2026 | Karlsruher - Freiburg
09.07.2026 | Jahn Regensburg - Unterhaching
09.07.2026 | LASK Linz - Ingolstadt
09.07.2026 | Stade Rennais FC - Caen
09.07.2026 | Wehen - FC 08 Homburg-Saar
09.07.2026 | MKS Cracovia Krakow - FK Pardubice
09.07.2026 | Belgrade - FK Buducnost Podgorica
09.07.2026 | FC Salzburg - FC Kharkiv
09.07.2026 | Rapid Bucuresti 1923 - FC Slovan Liberec
09.07.2026 | FC CFR 1907 Cluj - FC Karpaty Lviv
09.07.2026 | FC Polissya Zhytomyr - Jagiellonia Bialystok
09.07.2026 | FK Zeleznicar Pancevo - Debreceni VSC
09.07.2026 | Korona Kielce - Omonia Nicosia
09.07.2026 | Chemnitzer - Union Berlin
09.07.2026 | FK Novi Pazar - FK Radnik Surdulica
09.07.2026 | VfL Benrath - Fortuna Düsseldorf
09.07.2026 | NK Brezice 1919 - HNK Gorica
09.07.2026 | Harland And Wolff Welders - Dergview FC
09.07.2026 | Pershore Town - Rc Warwick
09.07.2026 | Abbey Hulton United - Leek Town
10.07.2026 | Club Santos Laguna - America de Cali
10.07.2026 | Colorado Rapids - FC Juarez
10.07.2026 | POFC Botev Vratsa - FC Arda Kardzhali
10.07.2026 | FK SEPTEMVRI SOFIA - PFC Ludogorets 1945 Razgrad
10.07.2026 | Wolfsberger AC - FC Kharkiv
10.07.2026 | Petrolul Ploiesti - Asa Targu Mures
10.07.2026 | Sporting Bastia - Rodez Aveyron Football
10.07.2026 | FC Fastav Zlin - MFK Dukla Banska Bystrica
10.07.2026 | Wieczysta Krakow - Ruch Chorzow
10.07.2026 | NK Slaven Belupo - Debreceni VSC
10.07.2026 | Birmingham City - Huddersfield Town
10.07.2026 | Osters IF - Lyngby BK
10.07.2026 | FC Hradec Kralove - FC Nordsjælland
10.07.2026 | Rodez Aveyron Football - Pau FC
10.07.2026 | Red Star FC - Guingamp
10.07.2026 | Stade Lavallois MFC - Guingamp
10.07.2026 | Josko Ried - Istanbul Basaksehir
10.07.2026 | Wolfsberger AC - Istanbul Basaksehir
10.07.2026 | FC Viktoria Plzen - Young Boys Bern
10.07.2026 | Sandhausen - Kaiserslautern
10.07.2026 | Stade Lavallois MFC - Red Star FC
10.07.2026 | Stoke City - SC Braga
10.07.2026 | Legia Warszawa - AS Trencin
10.07.2026 | MFK Karniva - MSK Povazska Bystrica
10.07.2026 | FC Nordsjælland - KS Gornik Zabrze
10.07.2026 | Austria Lustenau - FC Aarau
10.07.2026 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - KF Teuta
10.07.2026 | SPVGG Hankofen-Hailing - SPVGG Landshut
10.07.2026 | Mattersburger Sportverein 2020 - Beşiktaş
10.07.2026 | Neftchi Baku PFC - Radnicki Nis
10.07.2026 | Celik Zenica - Zvijezda Gradacac
10.07.2026 | SR Donaufeld - Young Violets Wien
10.07.2026 | NK Maribor - Charlton Athletic
10.07.2026 | FC Lugano - 1. FC Heidenheim
10.07.2026 | FC Vaduz - SCR Altach
10.07.2026 | Ajax Amsterdam - AEK Larnaka
10.07.2026 | WSG Tirol - FC Polissya Zhytomyr
10.07.2026 | NK Lokomotiva Zagreb - FK Partizan Belgrade
10.07.2026 | NK Varazdin - NK Radomlje
10.07.2026 | DJK SV Leiblfing - SPVGG Hankofen-Hailing
10.07.2026 | Widzew Lodz - Beşiktaş
10.07.2026 | SV Leobendorf - Team für Wien
10.07.2026 | SK Treibach - TSV Grafenstein
10.07.2026 | SC Wiener Viktoria - Vorwärts Steyr
10.07.2026 | SC St Veit - Wolfsberger AC (A)
10.07.2026 | SC Twistringen - BTS Neustadt
10.07.2026 | SC Schiefbahn - VfL Juchen Garzweiler
10.07.2026 | Enfield Town - Leyton Orient London
10.07.2026 | Parkgate - Rotherham United
10.07.2026 | NK Brinje Grosuplje - Tabor Sezana
10.07.2026 | Maidenhead United FC - Milton Keynes Dons
10.07.2026 | Clevedon United - Weston Super Mare
10.07.2026 | Aveley - Leiston
10.07.2026 | Oxford City - Briton Ferry Llansawel
10.07.2026 | Paulton Rovers - Chippenham Town
10.07.2026 | Moyola Park - Ballymena United FC
10.07.2026 | Lye Town - Halesowen Town FC
10.07.2026 | Merthyr Town - Cambrian & Clydach Vale
10.07.2026 | Newry City AFC - Banbridge Town
10.07.2026 | Longridge Town - Lancaster City
10.07.2026 | Worcester City - Malvern Town
10.07.2026 | Horsham FC - Eastleigh
10.07.2026 | Buxton FC - Ashton United FC
10.07.2026 | Bridlington Town - Whitby Town
10.07.2026 | Chichester City FC - Christchurch
10.07.2026 | Falmouth Town AFC - Truro City
10.07.2026 | Pickering Town - Scarborough
10.07.2026 | Holywell Town - Mold Alexandra FC
11.07.2026 | FC Cincinnati - Burnley
11.07.2026 | FC Schwaig - Unterhaching
11.07.2026 | SC FC Voluntari - FC Farul Constanta
11.07.2026 | Fc Unirea 2004 Slobozia - AFC Metalul Buzau
11.07.2026 | NK Krsko - Krka
11.07.2026 | FC Zurich - FC Stade Ouchy
11.07.2026 | ASC Otelul Galati - Bacau
11.07.2026 | Karlovac - NK Brezice 1919
11.07.2026 | FK Radnicki 1923 Kragujevac - FK IMT Novi Beograd
11.07.2026 | Bicskei Tc - Erdi VSE
11.07.2026 | Olympique Lyon - FC St Gallen 1879
11.07.2026 | Wisla Plock - FC Banik Ostrava
11.07.2026 | SK Austria Klagenfurt - ASK Voitsberg
11.07.2026 | RSC Anderlecht - NEC Nijmegen
11.07.2026 | Nancy - Troyes
11.07.2026 | FK Mlada Boleslav - FK Mas Taborsko
11.07.2026 | Lausanne-Sport - FC Breitenrain
11.07.2026 | LKS Lodz - Unia Skierniewice
11.07.2026 | Paksi SE - Kozarmisleny SE
11.07.2026 | US Concarneau - Lorient
11.07.2026 | Excelsior Maassluis - SV Togb
11.07.2026 | HB Koege - FC Roskilde
11.07.2026 | SFK Vrchovina - FC Vysocina Jihlava
11.07.2026 | Pogon Siedlce - Pogon Grodzisk Mazowiecki
11.07.2026 | TSV 1865 Dachau - TSV 1860 Rosenheim
11.07.2026 | Brondby IF - Odense Boldklub
11.07.2026 | Fortuna Sittard - KRC Genk
11.07.2026 | Feyenoord Rotterdam - Club Brugge
11.07.2026 | SV 07 Elversberg - FC Thun
11.07.2026 | Viborg FF - Notts County
11.07.2026 | Energie Cottbus - Hallescher FC
11.07.2026 | Cercle Brugge - Lommel SK
11.07.2026 | Varbergs - Norrby IF
11.07.2026 | Greifswalder FC - Neustrelitz
11.07.2026 | Cardiff City - FC Midtjylland
11.07.2026 | FC Halifax Town - Bradford City
11.07.2026 | Cambridge City - Cambridge United
11.07.2026 | FC Copenhagen - AC Horsens
11.07.2026 | Hansa Rostock - Hvidovre IF
11.07.2026 | Greuther Furth - Eintracht Bamberg
11.07.2026 | Sparta Rotterdam - Telstar
11.07.2026 | FC Gutersloh 2000 - Schalke 04
11.07.2026 | Hitchin Town - Luton Town
11.07.2026 | Cheshunt FC - Barking FC
11.07.2026 | DJK Ammerthal - Bayreuth
11.07.2026 | TSV Steinbach 1921 - Fortuna Cologne
11.07.2026 | Salisbury FC - Bristol Rovers
11.07.2026 | Alfreton Town FC - Burton Albion
11.07.2026 | Norwich City FC - Colchester United
11.07.2026 | Eintracht Trier - Bonner
11.07.2026 | Wisla Krakow - Wrexham
11.07.2026 | Koblenz 1911 - Sportfreunde Siegen 1899
11.07.2026 | Linfield FC - Aberdeen FC
11.07.2026 | Lokomotiv Leipzig - Hertha Berlin
11.07.2026 | Kidsgrove Athletic FC - Port Vale Xi
11.07.2026 | Plymouth Parkway - Plymouth Argyle
11.07.2026 | Cleethorpes Town FC - Grimsby Town
11.07.2026 | VFR Fehlheim - SV Darmstadt 98
11.07.2026 | KSC Lokeren-Temse - Raal La Louviere
11.07.2026 | FSV Schoningen 2011 - Wolfsburg
11.07.2026 | SC Sylvia Ebersdorf - Bayern Hof
11.07.2026 | Babelsberg 03 - St Pauli
11.07.2026 | Dynamo Dresden - KSV Hessen Kassel
11.07.2026 | Sheffield Wednesday - West Bromwich Albion
11.07.2026 | Chesterfield FC - Sheffield United
11.07.2026 | York City FC - Barnsley
11.07.2026 | Worksop Town - Ilkeston Town FC
11.07.2026 | Farnborough FC - Reading
11.07.2026 | Barrow - Workington
11.07.2026 | Tamworth - Walton & Hersham FC
11.07.2026 | Canvey Island - Billericay Town
11.07.2026 | Bedford Town - Berkhamsted FC
11.07.2026 | Boston United FC - Lincoln City
11.07.2026 | Vauxhall - Chester FC
11.07.2026 | Carshalton Athletic - Hampton & Richmond Borough FC
11.07.2026 | Bishop´s Stortford - Chelmsford City
11.07.2026 | Accrington Stanley - Blackburn Rovers
11.07.2026 | Marine FC - Blackburn Rovers
11.07.2026 | Blyth Spartans AFC - Spennymoor Town FC
11.07.2026 | Chorley FC - Bury
11.07.2026 | Guiseley AFC - Harrogate Town
11.07.2026 | Leatherhead FC - Dorking Wanderers
11.07.2026 | Witton Albion - Crewe Alexandra
11.07.2026 | Gloucester - Newport County
11.07.2026 | Standart Liege - Royal Francs Borains
11.07.2026 | Paok Thessaloniki - FC Twente Enschede
11.07.2026 | ETB SW Essen - Rot Weiss Essen
11.07.2026 | Totton - Sutton United
11.07.2026 | Nuneaton Borough FC - AFC Telford United
11.07.2026 | Leamington FC - Walsall
11.07.2026 | SF Eisbachtal - Mainz 05
11.07.2026 | Boreham Wood FC - Watford
11.07.2026 | AFC Fylde - Blackpool
11.07.2026 | Mossley AFC - Radcliffe FC
11.07.2026 | Colwyn Bay - Altrincham
11.07.2026 | Sholing FC - Woking
11.07.2026 | Alvechurch - Solihull Moors
11.07.2026 | Ardley United Fc - Brackley Town FC
11.07.2026 | Atherton LR - Southport
11.07.2026 | Melksham Town - Yeovil Town
11.07.2026 | FC Deisenhofen - München
11.07.2026 | Redcar Athletic FC - Darlington
11.07.2026 | Appleby Frodingham FC - Scunthorpe United
11.07.2026 | Dijon FCO - Le Puy-En Velay FC
11.07.2026 | Grazer AK - KSV 1919
11.07.2026 | Hartberg - Mura Murska Sabota
11.07.2026 | SK Slavia Prag - Slovan Bratislava
11.07.2026 | MFK Dukla Banska Bystrica - MFK Tatran Liptovsky Mikulas
11.07.2026 | Puskas Akademia FC Felcsut - FC Blau-Weiß Linz
11.07.2026 | Amiens - Paris 13 Atletico
11.07.2026 | Ansbach - Nürnberg
11.07.2026 | Schwarz Weiss Bregenz - VFB Hohenems
11.07.2026 | First Vienna - Queens Park Rangers
11.07.2026 | FC Dinamo Bucuresti 1948 - FC Farul Constanta
11.07.2026 | Petrolul Ploiesti - AFC Chindia Targoviste
11.07.2026 | Levante - Leganes
11.07.2026 | Fenerbahçe - MKS Pogon Szczecin
11.07.2026 | Panathinaikos Athens - Grasshoppers Club Zurich
11.07.2026 | FC Fleury 91 - Nantes
11.07.2026 | Benfica Lisbon - CR Flamengo RJ
11.07.2026 | Sevilla - Juventud Torremolinos CF
11.07.2026 | Universitario de Deportes - Millonarios FC
12.07.2026 | Los Angeles Galaxy - CF America
12.07.2026 | NK Varazdin - FC Bihor Oradea
12.07.2026 | FC Bayern Alzenau - Viktoria Aschaffenburg
12.07.2026 | Engers - FC 1931 Eddersheim
12.07.2026 | Wisla Krakow - Podbeskidzie Bielsko-Biala II
12.07.2026 | SG Union Klosterfelde - FSV 63 Luckenwalde
12.07.2026 | VSG Altglienicke - BSV Eintracht Mahlsdorf
12.07.2026 | FSV Frankfurt 1899 - SV Rot-Weiss Walldorf
12.07.2026 | BSG Chemie Leipzig - Magdeburg
12.07.2026 | FK Jablonec - Osnabrück
12.07.2026 | Yverdon Sport - FC Sion
12.07.2026 | VFB 03 Hilden - Spvg. Solingen-Wald
12.07.2026 | SPG Hogo Wels - SK Rapid
12.07.2026 | SV Perlesreut - SV Schalding-Heining
12.07.2026 | Csv Marathon Krefeld - SC St Tonis 11/20
12.07.2026 | Jena - Union Berlin
12.07.2026 | De Graafschap - AEK Athens
12.07.2026 | SPVGG Hankofen-Hailing - SPVGG Landshut
12.07.2026 | TUS Holzkirchen - Unterhaching
12.07.2026 | SK Slavia Prag - MFK Ruzomberok
12.07.2026 | Widzew Lodz - NK Brinje Grosuplje
12.07.2026 | Pafos FC - Jagiellonia Bialystok
12.07.2026 | FK Zenit St Petersburg - FK Crvena Zvezda Belgrade
12.07.2026 | Botev Plovdiv - PFK Beroe Stara Zagora
12.07.2026 | Pumas Unam - America de Cali
12.07.2026 | Fluminense FC RJ - EC Bahia BA
12.07.2026 | FC Cascavel PR - SC Corinthians SP
12.07.2026 | Cruzeiro EC MG - Gremio FB Porto Alegrense RS
12.07.2026 | Columbus Crew - Burnley
12.07.2026 | Alianza Lima - AD Cali
13.07.2026 | FC Hradec Kralove - Karlsruher
13.07.2026 | IFK Varnamo - Naestved BK
13.07.2026 | Wacker Innsbruck - FK Teplice
13.07.2026 | FK Zenit St Petersburg - FC Dynamo-Makhachkala
13.07.2026 | FC Hradec Kralove - Wolfsberger AC
13.07.2026 | Neftchi Baku PFC - NK Osijek
13.07.2026 | HNK Gorica - Göztepe
13.07.2026 | SK Sigma Olomouc - Shabab Al Ahli Dubai Club
13.07.2026 | Widzew Lodz - FC Marchfeld Donauauen
13.07.2026 | FC Epitsentr Dunaivtsi - NK Lokomotiva Zagreb
13.07.2026 | Brigg Town - Scunthorpe United
13.07.2026 | Elton Vale FC - Bury
13.07.2026 | Boldmere St Michaels FC - Alvechurch
14.07.2026 | Wisla Plock - Bohemians Prag 1905
14.07.2026 | The Cove FC - Adelaide United FK
14.07.2026 | OFK Malzenice - Beşiktaş
14.07.2026 | FC Polissya Zhytomyr - Shimizu S-Pulse
14.07.2026 | FC Andorra - Millwall
14.07.2026 | Legia Warszawa - RKS Radomiak Radom
14.07.2026 | Dordrecht - Borussia Dortmund II
14.07.2026 | Cambridge United - Southend United
14.07.2026 | Fleetwood Town - Chester FC
14.07.2026 | AB Gladsaxe - Helsingborg IF
14.07.2026 | FC Viktoria Plzen - FC Polissya Zhytomyr
14.07.2026 | FK Lokomotiv Moskova - CSKA Moskova
14.07.2026 | Wehen - Fagiano Okayama
14.07.2026 | MFK Dukla Banska Bystrica - Hapoel Tel Aviv FC
14.07.2026 | Korona Kielce - Stal Rzeszow
14.07.2026 | Puskas Akademia FC Felcsut - FC Slovan Liberec
14.07.2026 | NK Bistrica - FC Bihor Oradea
14.07.2026 | NK Slaven Belupo - Sanfrecce Hiroshima
14.07.2026 | Grazer AK - Paksi SE
14.07.2026 | FC Spartak Trnava - Beşiktaş
14.07.2026 | PFC SPARTAK PLEVEN - Hapoel Petah Tikva FC
14.07.2026 | Port Vale - Tamworth
14.07.2026 | B93 Kopenhagen - Holbaek BI
14.07.2026 | Randers FC - Notts County
14.07.2026 | HIK Hellerup - Vanloese IF
14.07.2026 | SR Donaufeld - Rapid Wien II
14.07.2026 | SV Darmstadt 98 - FC 08 Homburg-Saar
14.07.2026 | FK Radnik Bijeljina - RFK Akhmat Grozny
14.07.2026 | Middelfart BK - Brabrand IF
14.07.2026 | RFC Seraing - Maastricht
14.07.2026 | ESV Parndorf - Young Violets Wien
14.07.2026 | FC Winterthur - SC Bruhl St Gallen
14.07.2026 | Sporting Lisbon - Celtic Glasgow
14.07.2026 | SV Grodig - SV Austria Salzburg
14.07.2026 | BSV Eintracht Mahlsdorf - FSV 63 Luckenwalde
14.07.2026 | FK Macva Sabac - FK Proleter Zrenjanin 023
14.07.2026 | SC Imst 1933 - Arminia Bielefeld
14.07.2026 | Eintracht Braunschweig - TSV Havelse
14.07.2026 | Paksi SE - GAK A
14.07.2026 | SV Stockerau - Union AC Mauer
14.07.2026 | SV Leobendorf - Sparkasse Zwettl
14.07.2026 | LASK Linz - Fenerbahçe
14.07.2026 | Bristol Rovers - Leicester City FC
14.07.2026 | Woking - Portsmouth
14.07.2026 | Bamber Bridge - Preston North End
14.07.2026 | Alfreton Town FC - Boston United FC
14.07.2026 | Hyde United - AFC Fylde
14.07.2026 | Retford United - Mansfield Town
14.07.2026 | Poole Town - Eastleigh
14.07.2026 | Dereham Town FC - Leiston
14.07.2026 | Slimbridge - Cheltenham Town
14.07.2026 | AFC Emley - Rotherham United
14.07.2026 | Stafford Rangers - Shrewsbury Town
14.07.2026 | Dover Athletic - Gillingham FC
14.07.2026 | Marine FC - Colwyn Bay
14.07.2026 | Wealdstone - Queens Park Rangers
14.07.2026 | St. Patrick´s Athletic - Doncaster Rovers
14.07.2026 | Sligo Rovers - Coleraine FC
14.07.2026 | Carmarthen Town - Briton Ferry Llansawel
14.07.2026 | Swindon Supermarine - Frome Town FC
14.07.2026 | Chippenham Town - Swindon Town
14.07.2026 | Newcastle Town - Port Vale Xi
14.07.2026 | Clitheroe FC - Morecambe FC
14.07.2026 | Exmouth Town - Truro City
14.07.2026 | Hallam FC - Sheffield Wednesday
14.07.2026 | Hebburn Town - Gateshead
14.07.2026 | Holyport - Maidenhead United FC
14.07.2026 | Pickering Town - York City FC
14.07.2026 | Portishead Town - Weston Super Mare
14.07.2026 | Tadcaster Albion - Guiseley AFC
14.07.2026 | Whitehaven - Workington
14.07.2026 | Merthyr Town - Yeovil Town
14.07.2026 | Plymouth Parkway - Torquay United
14.07.2026 | Stockton Town - Darlington
14.07.2026 | Redcar Athletic FC - Hartlepool United
14.07.2026 | Leicester Nirvana FC - Barwell FC
14.07.2026 | Real Bedford - Boreham Wood FC
14.07.2026 | Droitwich Spa FC - Kidderminster Harriers FC
14.07.2026 | Barnet FC - Watford
14.07.2026 | FC Halifax Town - Chesterfield FC
14.07.2026 | Canvey Island - Chelmsford City
14.07.2026 | Stourport Swifts - Stourbridge
14.07.2026 | Kingstonian FC - Wingate & Finchley
14.07.2026 | Lincoln UTD - G´borough Trinity
14.07.2026 | Carshalton Athletic - Farnborough FC
14.07.2026 | Braintree Town FC - Welling United
14.07.2026 | Banbury United - Easington Sports
14.07.2026 | Slough Town - Basingstoke Town
14.07.2026 | Leek Town - Macclesfield FC
14.07.2026 | Aveley - Ebbsfleet United FC
14.07.2026 | Tonbridge Angels - Sutton United
14.07.2026 | Evesham Utd. - Worcester City
14.07.2026 | Matlock Town - Quorn FC
14.07.2026 | Bath City FC - Cardiff City
14.07.2026 | Burgess Hill Town - Sevenoaks Town
14.07.2026 | Leamington FC - Brackley Town FC
14.07.2026 | Hitchin Town - Dagenham and Redbridge FC
14.07.2026 | Ware Fc - Hendon
14.07.2026 | Barry Town United FC - Trethomas Bluebirds
14.07.2026 | Wulfrunians - Halesowen Town FC
14.07.2026 | FC United Of Manchester - Rochdale
14.07.2026 | Cork City FC - Cardiff City
14.07.2026 | Cray Wanderers - Folkestone Invicta
14.07.2026 | West Auckland Town - Whitby Town
14.07.2026 | Brentwood Town FC - Gray Athletics
14.07.2026 | Whitehawk - South Park
14.07.2026 | AFC Sudbury - Mildenhall Town
14.07.2026 | Atherton LR - Warrington Town
14.07.2026 | Chatham Town - Merstham FC
14.07.2026 | Halstead Town - Stanway Rovers
14.07.2026 | Haringey Borough FC - Cheshunt FC
14.07.2026 | Hemel Hempstead Town - Oxford City
14.07.2026 | Moneyfields - Totton
14.07.2026 | Prescot Cables - Crewe Alexandra
14.07.2026 | Three Bridges - Eastbourne Town
14.07.2026 | Sporting Khalsa FC - Bromsgrove Sporting
14.07.2026 | South Normanton Athletic - Worksop Town
14.07.2026 | Berkhamsted FC - Chesham United
14.07.2026 | Abbey Rangers - Leatherhead FC
14.07.2026 | Sutton Athletic - Dartford FC
14.07.2026 | Wythenshawe Town - Altrincham
14.07.2026 | Punjab United FC - AFC Whyteleafe
14.07.2026 | Garstang FC - Lancaster City
14.07.2026 | Wakefield AFC - Scarborough
14.07.2026 | Sporting Club Inkberrow FC - Redditch United
15.07.2026 | Csa Steaua Bucuresti - Tunari
15.07.2026 | Kaizer Chiefs - Al-Kholood
15.07.2026 | Schwarz Weiss Bregenz - Austria Lustenau
15.07.2026 | Bicskei Tc - III Keruleti Tve
15.07.2026 | Fortuna Düsseldorf - MFK Ruzomberok
15.07.2026 | Oud-Heverlee Leuven - Lommel SK
15.07.2026 | RFK Graficar Beograd - FK Metalac Gornji Milanovac
15.07.2026 | Raal La Louviere - Royal Excelsior Virton
15.07.2026 | Caboolture FC - Brisbane Roar FC
15.07.2026 | SC Paderborn 07 II - SC Verl
15.07.2026 | Kts Weszlo - KS Ck Troszyn
15.07.2026 | AGF Aarhus - AC Horsens
15.07.2026 | FC Salzburg - Gamba Osaka
15.07.2026 | Caen - Paris 13 Atletico
15.07.2026 | Stade Reims - Royal Francs Borains
15.07.2026 | Hansa Rostock - Greifswalder FC
15.07.2026 | Çaykur Rizespor - FC Dinamo Batumi
15.07.2026 | Greifswalder FC - Hansa Rostock
15.07.2026 | FK Jedinstvo UB - OFK Vrsac
15.07.2026 | Sturm Graz - MKS Pogon Szczecin
15.07.2026 | FK Jablonec - FC Kharkiv
15.07.2026 | Energie Cottbus - FK Mlada Boleslav
15.07.2026 | Jahn Regensburg - Vilzing
15.07.2026 | Holstein Kiel - Al-Ahli Saudi FC
15.07.2026 | Ajax Amsterdam - Bochum
15.07.2026 | Polonia Varşova - FC Fastav Zlin
15.07.2026 | Zaglebie Sosnowiec - KS Polonia Nysa
15.07.2026 | Pelikan Lowicz - Swit Nowy Dwor Mazowiecki
15.07.2026 | FC Fleury 91 - US Boulogne
15.07.2026 | Konyaspor - FC Zorya Luhansk
15.07.2026 | Konyaspor - FC Zorya Luhansk
15.07.2026 | Aldershot Town FC - Portsmouth
15.07.2026 | Stade Lavallois MFC - US Quevilly-Rouen Metropole
15.07.2026 | Dijon FCO - UNFP Selection
15.07.2026 | SK Rapid - Panathinaikos Athens
15.07.2026 | Eintracht Trier - Fortuna Cologne
15.07.2026 | Karlovac - NK Sesvete
15.07.2026 | TSV 1861 Nordlingen - 1. FC Heidenheim
15.07.2026 | FC Hlinsko - Zdar Nad Sazavou
15.07.2026 | NK Dubrava Zagreb - Segesta
15.07.2026 | FC Hradec Kralove B - FK Jablonec B
15.07.2026 | SK Lisen B - Dosta Bystrc
15.07.2026 | Olympique Lyon - Servette Geneva
15.07.2026 | FC Salzburg - Istanbul Basaksehir
15.07.2026 | Chemnitzer - Unterhaching
15.07.2026 | FK Napredak Krusevac - FK Sloga Doboj
15.07.2026 | Solihull Moors - Birmingham City
15.07.2026 | Patro Eisden Maasmechelen - ST. Truidense VV
15.07.2026 | FC 1980 Wien - SC Wiener Viktoria
15.07.2026 | Cordoba - Orlando Pirates FC
15.07.2026 | Vitesse Arnhem - AEK Athens
15.07.2026 | Borussia Monchengladbach II - Koblenz 1911
15.07.2026 | KSK Heist - Yellow-Red Mechelen
15.07.2026 | SV Tasmania Berlin - FC Hertha 03 Zehlendorf
15.07.2026 | SC St Tonis 11/20 - Fortuna Dusseldorf II
15.07.2026 | CD Derio - Athletic Bilbao
15.07.2026 | Chorley FC - Preston North End
15.07.2026 | Seaton Carew FC - Spennymoor Town FC
16.07.2026 | Houston Dynamo - America de Cali
16.07.2026 | Real Salt Lake - Burnley
16.07.2026 | NK Varazdin - NK Kustosija
16.07.2026 | GKS Katowice - RKS Rakow Czestochowa
16.07.2026 | FC Copenhagen - Viborg FF
16.07.2026 | Puskas Akademia FC Felcsut - Istanbul Basaksehir
16.07.2026 | Amedspor - FC Dinamo Batumi
16.07.2026 | Nürnberg (A) - Austria Lustenau
16.07.2026 | Corendon Alanyaspor - GFK Tikvesh 1930
16.07.2026 | Csl Stefanestii de Jos - Acs Urban Titu
16.07.2026 | FK Sloboda Uzice - FK Otrant-Olympic Ulcinj
16.07.2026 | HNK Gorica - FC Epitsentr Dunaivtsi
16.07.2026 | NK Slaven Belupo - Paksi SE
16.07.2026 | FC Kharkiv - FC Hradec Kralove
16.07.2026 | Sassuolo Calcio - AC Alta Anaunia
16.07.2026 | Göztepe - LNZ Cherkasy
16.07.2026 | Jagiellonia Bialystok - Sparta Prague
16.07.2026 | Slovan Bratislava - Pafos FC
16.07.2026 | Apollon Limassol - AEK Larnaka
16.07.2026 | 1. Wiener Neustadter SC - Queens Park Rangers
16.07.2026 | NK Varazdin - ND Beltinci
16.07.2026 | FC Lendorf - Atus Velden
16.07.2026 | Omonia Nicosia - Panaitolikos Agrinio
16.07.2026 | HNK Rijeka - NK Dekani
16.07.2026 | Glenavon FC - Doncaster Rovers
16.07.2026 | Bangor - Ards
17.07.2026 | GKS Piast Gliwice - Polonia Bytom
17.07.2026 | Leganes - Albacete Balompie
17.07.2026 | Stockport County FC - Bristol City
17.07.2026 | 1.SK Prostejov - Team für Wien
17.07.2026 | FC Nordsjælland - Sparta Prague
17.07.2026 | Soenderjyske - Kolding IF
17.07.2026 | Wisla Plock - LKS Lodz
17.07.2026 | Aalborg BK - Silkeborg IF
17.07.2026 | FC Midtjylland - Odense Boldklub
17.07.2026 | Levante - Sheffield United
17.07.2026 | De Graafschap - Telstar
17.07.2026 | OKS Swit Szczecin - Blekitni Stargard
17.07.2026 | FC Slovan Liberec - St. Pölten
17.07.2026 | Jagiellonia Bialystok - FC Nordsjælland
17.07.2026 | Mainz 05 - Kaiserslautern
17.07.2026 | Bohemians Prag 1905 - KGHM Zaglebie Lubin
17.07.2026 | Shrewsbury Town - Radcliffe FC
17.07.2026 | Sparta Prag (B) - FSV Zwickau
17.07.2026 | Leyton Orient London - Lincoln City
17.07.2026 | Montpellier - Le Puy-En Velay FC
17.07.2026 | Metz - RFC Seraing
17.07.2026 | Le Havre - Amiens
17.07.2026 | Josko Ried - Rot Weiss Essen
17.07.2026 | Young Violets Wien - SV Lafnitz
17.07.2026 | FC ZBROJOVKA Brno - FK Zeleziarne Podbrezova
17.07.2026 | FC Viktoria Zizkov - FK Banik Sous
17.07.2026 | Paderborn - Fagiano Okayama
17.07.2026 | FC Annecy - FC Sion
17.07.2026 | Yamoussoukro FC - Marsilya
17.07.2026 | Stade Rennais FC - Guingamp
17.07.2026 | Celik Zenica - FK ZVIJEZDA 09
17.07.2026 | NK Lokomotiva Zagreb - FC Karpaty Lviv
17.07.2026 | US Creteil-Lusitanos - FC Fleury 91
17.07.2026 | Wolfsberger AC - KSV 1919
17.07.2026 | SR Donaufeld - Trenkwalder Admira
17.07.2026 | SV 07 Elversberg - FC Viktoria Cologne
17.07.2026 | FK Usti Nad Labem - FK Dukla Prag
17.07.2026 | Bayreuth - Jena
17.07.2026 | Rodez Aveyron Football - Cannes
17.07.2026 | FC Astoria Walldorf - SV Darmstadt 98
17.07.2026 | Mladost DG - FK Vozdovac
17.07.2026 | DJK Kammer - SV Leobendorf
17.07.2026 | Pau FC - Aviron Bayonnais FC
17.07.2026 | La Roche Vendee Football - LB Chateauroux
17.07.2026 | Kremser SC - SKU Amstetten
17.07.2026 | Olympiacos Piraeus - Fortuna Sittard
17.07.2026 | WSG Tirol - Hertha Berlin
17.07.2026 | FC DAC 1904 Dunajska Streda - Bolton Wanderers
17.07.2026 | CD Eldense - Millwall
17.07.2026 | FC Epitsentr Dunaivtsi - Zalaegerszeg TE
17.07.2026 | FC Winterthur - Union Berlin
17.07.2026 | Getafe - Reading
17.07.2026 | Club Brugge - SC Heerenveen
17.07.2026 | FC Utrecht - V-Varen Nagasaki
17.07.2026 | Erkenschwick - Luner SV
17.07.2026 | NK Istra 1961 - Milton Keynes Dons
17.07.2026 | 1. FC Neubrandenburg 04 - Neustrelitz
17.07.2026 | Deutschlandsberger SC - SK Treibach
17.07.2026 | Neom SC - Peterborough United
17.07.2026 | Jersey Bulls FC - Dorking Wanderers
17.07.2026 | Bergisch Gladbach - VFB 03 Hilden
17.07.2026 | West Bromwich Albion - Bromley
17.07.2026 | Alfreton Town FC - Derby County
17.07.2026 | FK Austria Wien - Paksi SE
17.07.2026 | Motherwell FC - KRC Genk
17.07.2026 | FC St Gallen 1879 - Norwich City FC
17.07.2026 | Ümraniyespor - Galatasaray
17.07.2026 | FC Lugano - FC Vaduz
17.07.2026 | Accrington Stanley - Bradford City
17.07.2026 | Workington - Carlisle United
17.07.2026 | Denbigh Town - Airbus UK Broughton
17.07.2026 | Heart of Midlothian FC - Rayo Vallecano
17.07.2026 | Benfica Lisbon - Villarreal
18.07.2026 | Atletico Nacional Medellin - Deportivo Tachira
18.07.2026 | Bilje - NK Dren Vrhnika
18.07.2026 | Segesta - Karlovac
18.07.2026 | SK Unicov - TJ Jiskra Usti nad Orlici
18.07.2026 | Krka - NK Dubrava Zagreb
18.07.2026 | NK Mladost Zdralovi - NK Jarun Zagreb
18.07.2026 | MFK Zvolen - MSK Fomat Martin
18.07.2026 | FK Kozlovice - FK Blansko
18.07.2026 | ND Beltinci - NK Podvinci
18.07.2026 | Zmijavci - NK Siroki Brijeg
18.07.2026 | FK Dukla Prague B - SK Sokol Brozany
18.07.2026 | SK Olympia Rajecko - FC Kurim
18.07.2026 | Wisla Krakow - SK Artis Brno
18.07.2026 | FC Andorra - Stevenage FC
18.07.2026 | Zaglebie Sosnowiec - Podhale Nowy Targ
18.07.2026 | MFK Ruzomberok - FK Teplice
18.07.2026 | Bologna FC - Arminia Bielefeld
18.07.2026 | Wda Swiecie - Olimpia Elblag
18.07.2026 | Grimsby Town - FC Zorya Luhansk
18.07.2026 | Esbjerg FB - FC Fredericia
18.07.2026 | Dynamo Dresden - GAK A
18.07.2026 | Legia Warszawa - Pogon Grodzisk Mazowiecki
18.07.2026 | Wigan - Port Vale
18.07.2026 | Barnet FC - Luton Town
18.07.2026 | Burton Albion - Leicester City FC
18.07.2026 | Hibernian FC - Brondby IF
18.07.2026 | FC Zurich - Greuther Furth
18.07.2026 | Wolfsburg - SC Verl
18.07.2026 | 1. FC Saarbrucken - Sandhausen
18.07.2026 | Sparta Rotterdam - SV Meppen 1912
18.07.2026 | Wuppertaler - Borussia Monchengladbach
18.07.2026 | Bonner - Duisburg
18.07.2026 | FC Liefering - Wehen
18.07.2026 | VSG Altglienicke - RB Leipzig
18.07.2026 | FC Schalke 04 II - TSV Steinbach 1921
18.07.2026 | North Ferriby - Scarborough
18.07.2026 | KGHM Zaglebie Lubin - Chrobry Glogow
18.07.2026 | Northampton Town - Coventry City
18.07.2026 | Yeovil Town - Bristol Rovers
18.07.2026 | FC Dundee - Everton FC
18.07.2026 | 1 FC Slovacko Uherske Hradiste - MFK Skalica
18.07.2026 | GKS Tychy - MSK Povazska Bystrica
18.07.2026 | Harland And Wolff Welders - Carrick Rangers
18.07.2026 | Cardiff Metropolitan Üniversitesi FC - Brackley Town FC
18.07.2026 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - SV Rot-Weiss Walldorf
18.07.2026 | FC Verden 04 - Werder Bremen
18.07.2026 | FK Bor 1919 - FK Javor Ivanjica
18.07.2026 | MTK Budapest - Kozarmisleny SE
18.07.2026 | LASK Linz - Fortuna Düsseldorf
18.07.2026 | Hartberg - First Vienna
18.07.2026 | FC Basel 1893 - Juventus Turin
18.07.2026 | Freiburg - Hoffenheim
18.07.2026 | Ajax Amsterdam - Olympiacos Piraeus
18.07.2026 | VfL Sportfreunde Lotte 1929 - Real Betis Sevilla
18.07.2026 | Sportfreunde Baumberg - Bayer Leverkusen
18.07.2026 | Sheffield Wednesday - Preston North End
18.07.2026 | Crewe Alexandra - Stoke City
18.07.2026 | Gillingham FC - Charlton Athletic
18.07.2026 | Notts County - Nottingham Forest
18.07.2026 | York City FC - Sunderland
18.07.2026 | Aldershot Town FC - Farnborough FC
18.07.2026 | Barrow - Mansfield Town
18.07.2026 | Southend United - West Ham United FC
18.07.2026 | Southport - Fleetwood Town
18.07.2026 | Bedford Town - Walton & Hersham FC
18.07.2026 | Hednesford Town - Solihull Moors
18.07.2026 | Spennymoor Town FC - Hartlepool United
18.07.2026 | Marine FC - Runcorn Linnets
18.07.2026 | Bamber Bridge - Morecambe FC
18.07.2026 | Aveley - Braintree Town FC
18.07.2026 | Wealdstone - Hemel Hempstead Town
18.07.2026 | Evesham Utd. - Cheltenham Town
18.07.2026 | Matlock Town - Rotherham United
18.07.2026 | Gloucester - Haverfordwest
18.07.2026 | Grazer AK - Dynamo Dresden
18.07.2026 | Celtic Glasgow - Middlesbrough
18.07.2026 | AS Trencin - FC Banik Ostrava
18.07.2026 | Lausanne-Sport - Yverdon Sport
18.07.2026 | FC Aarau - Union Berlin
18.07.2026 | Palermo FC - Ingolstadt
18.07.2026 | Linfield FC - Doncaster Rovers
18.07.2026 | Sutton United - Wimbledon
18.07.2026 | Bath City FC - Plymouth Argyle
18.07.2026 | MFK Karniva - Ruch Chorzow
18.07.2026 | Ramsgate - Maidstone United FC
18.07.2026 | Warrington Town - Chester FC
18.07.2026 | Buxton FC - Matlock Town
18.07.2026 | Truro City - Exeter City
18.07.2026 | FC United Of Manchester - Salford City
18.07.2026 | AFC Fylde - Huddersfield Town
18.07.2026 | Merthyr Town - Forest Green Rovers
18.07.2026 | Avro FC - FC Halifax Town
18.07.2026 | Swansea City - Holstein Kiel
18.07.2026 | Manchester United FC - Wrexham
18.07.2026 | Lorient - Nantes
18.07.2026 | Stade Lavallois MFC - Caen
18.07.2026 | Amiens - US Quevilly-Rouen Metropole
18.07.2026 | Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 07
18.07.2026 | RW Oberhausen - Borussia Dortmund
18.07.2026 | Sampdoria Genoa - AC Taverne
18.07.2026 | FC Karpaty Lviv - FK Zeljeznicar Sarajevo
18.07.2026 | FK Mas Taborsko - SPG Hogo Wels
18.07.2026 | TJ Slovan Bzenec - 1. SC Znojmo FK
18.07.2026 | FC Giessen - Eintracht Frankfurt
18.07.2026 | Konyaspor - Zalaegerszeg TE
18.07.2026 | Chrobry Glogow - Sleza Wroclaw
18.07.2026 | Stade Brest 29 - US Concarneau
18.07.2026 | FC Blau-Weiß Linz - Eintracht Braunschweig
18.07.2026 | SC Retz - Lac Inter
18.07.2026 | NK Opatija - SV Austria Salzburg
18.07.2026 | NK Sesvete - NK Trnje
18.07.2026 | Radnicki Obrenovac - FK Loznica
18.07.2026 | Atletico Petroleos de Luanda - Valencia
18.07.2026 | NK Osijek - Budapest Honved FC
18.07.2026 | SK Rapid - Hamburger SV
18.07.2026 | Burgos - Real Sociedad San Sebastian B
18.07.2026 | Alaves - Eibar
18.07.2026 | Club Marino de Luanco - Sporting de Gijon
18.07.2026 | SV Leobendorf - Laktasi
18.07.2026 | SD Leioa - Athletic Bilbao
18.07.2026 | Compostela - Deportivo La Coruna
18.07.2026 | Granada - Juventud Torremolinos CF
18.07.2026 | UE Olot - Espanyol Barcelona
18.07.2026 | SC Braga - Celta de Vigo
18.07.2026 | Eastleigh - Southampton
19.07.2026 | Millonarios FC - Colo Colo
19.07.2026 | FC Osaka - Avispa Fukuoka
19.07.2026 | Al-Rayyan - Rochdale
19.07.2026 | Persebaya Surabaya - Psis Semarang
19.07.2026 | FK Smederevo - Mladost DG
19.07.2026 | Kazincbarcikai SC - Debreceni Eac
19.07.2026 | Naestved BK - FC Helsingoer
19.07.2026 | FK Poprad - Partizan Bardejov
19.07.2026 | SG Union Klosterfelde - Delay Sports Berlin SV
19.07.2026 | Worksop Town - Barnsley FC XI
19.07.2026 | Erzgebirge - Schalke 04
19.07.2026 | Erkenschwick - Velbert
19.07.2026 | TSG Balingen 1848 - Stuttgart
19.07.2026 | Ulm 1846 - Bayern Munich II
19.07.2026 | 1. FC Monheim - Siegburger SV 04
19.07.2026 | St Pauli - HNK Gorica
19.07.2026 | MKS Cracovia Krakow - Sevilla
19.07.2026 | Sporting Hasselt - Royal Antwerp FC
19.07.2026 | TUS Ennepetal - SV Westfalia Rhynern
19.07.2026 | Al-Hilal Saudi FC - Sturm Graz II
19.07.2026 | Genoa GFC - AC Trento
19.07.2026 | US Avellino - Castel Di Sangro
19.07.2026 | Widzew Lodz - Puszcza Niepolomice
19.07.2026 | SV Buchonia Flieden 1912 - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
19.07.2026 | FK Napredak Krusevac - FK Borac Cacak
19.07.2026 | FC Stk 1914 Samorin - Al Gharafa SC
19.07.2026 | FC Mamer 32 - FC Etzella Ettelbruck
19.07.2026 | Bicskei Tc - Dunaharaszti
19.07.2026 | Venezia FC - Dolomiti Bellunesi
19.07.2026 | Hellas Verona - Asd Rovereto
19.07.2026 | Sharjah FC - Abha Club
19.07.2026 | Szombathelyi II - US Lecce
19.07.2026 | Modena FC - Usd Alense
19.07.2026 | Pisa SC - FC Pavia 1911
19.07.2026 | Benevento Calcio - Asd Calvi
19.07.2026 | ACF Fiorentina - ACF Fiorentina U20
20.07.2026 | Hapoel Petah Tikva FC - Bnei Yehuda Tel Aviv FC
20.07.2026 | Playford City - Adelaide United FK
20.07.2026 | Cambridge United - Braintree Town FC
20.07.2026 | Lazio Rome - SS Lazio U20
20.07.2026 | Atus Velden - Wolfsberger AC
20.07.2026 | FC Epitsentr Dunaivtsi - Alula SC
20.07.2026 | Trafford FC - FC United Of Manchester
20.07.2026 | Redbridge - Welwyn Garden City
20.07.2026 | Sporting Lisbon - Strasbourg Alsace
21.07.2026 | Sheffield United - Huddersfield Town
21.07.2026 | Queens Park Rangers - Wycombe Wanderers
21.07.2026 | FK Zlatibor Cajetina - FK Metalac Gornji Milanovac
21.07.2026 | BK Fremad Amager - Sundby
21.07.2026 | Hertha Berlin - Mamelodi Sundowns
21.07.2026 | ASU Politehnica Timisoara - AL Shabab FC (KSA)
21.07.2026 | Brabrand IF - VSK Aarhus
21.07.2026 | FK Dukla Prague B - FK Banik Sous
21.07.2026 | Bochum - Swansea City
21.07.2026 | FC Shakhtar Donetsk - NK Slaven Belupo
21.07.2026 | FK Sloboda Uzice - FK Omladinac Zablace
21.07.2026 | Fagiano Okayama - FC Kharkiv
21.07.2026 | Atletico Petroleos de Luanda - AL Ittihad Jeddah
21.07.2026 | AKS 1947 Busko Zdroj - Nea Salamina Famagusta
21.07.2026 | VfR 1921 Aalen - S. Grossaspach
21.07.2026 | SK Treibach - Sirnitz
21.07.2026 | Al-Ittihad FC - Orlando Pirates FC
21.07.2026 | EVV Echt - Maastricht
21.07.2026 | SV Langenrohr - SC Red Star Penzing
21.07.2026 | Pau FC - Espanyol Barcelona
21.07.2026 | Gillingham FC - Millwall
21.07.2026 | Oldham Athletic - Bolton Wanderers
21.07.2026 | Aldershot Town FC - Oxford United
21.07.2026 | Forest Green Rovers - Bristol Rovers
21.07.2026 | Ebbsfleet United FC - West Ham United FC
21.07.2026 | Woking - Swindon Town
21.07.2026 | Leamington FC - Walsall
21.07.2026 | Cheshunt FC - Leyton Orient London
21.07.2026 | Hebburn Town - Hartlepool United
21.07.2026 | Crusaders FC - Glenavon FC
21.07.2026 | Walsall - Aston Villa
21.07.2026 | Shrewsbury Town - FC Everton
21.07.2026 | Torquay United - Plymouth Argyle
21.07.2026 | Dagenham and Redbridge FC - Crystal Palace FC
21.07.2026 | AFC Telford United - Crewe Alexandra
21.07.2026 | Bishop Auckland - Spennymoor Town FC
21.07.2026 | Maidenhead United FC - Wolverhampton Wanderers FC
21.07.2026 | Chertsey Town - Wealdstone
21.07.2026 | Alfreton Town FC - Rotherham United
21.07.2026 | Taunton Town - Weston Super Mare
21.07.2026 | Radcliffe FC - Barrow
21.07.2026 | Fleetwood Town - Huddersfield Town
21.07.2026 | Kidsgrove Athletic FC - Leek Town
21.07.2026 | Garforth Town - Guiseley AFC
21.07.2026 | Northallerton Town - Whitby Town
21.07.2026 | Prescot Cables - Marine FC
21.07.2026 | South Shields - Harrogate Town
21.07.2026 | Merthyr Town - Briton Ferry Llansawel
21.07.2026 | Club Thorne Colliery - Cleethorpes Town FC
21.07.2026 | Colchester United - Peterborough United
21.07.2026 | Darlington - Carlisle United
21.07.2026 | Dover Athletic - Deal Town
21.07.2026 | ST Albans City - Berkhamsted FC
21.07.2026 | Hendon - Hemel Hempstead Town
21.07.2026 | Bedworth United - Bromsgrove Sporting
21.07.2026 | Horsham FC - Dulwich Hamlet
21.07.2026 | Chorley FC - Altrincham
21.07.2026 | Dartford FC - Billericay Town