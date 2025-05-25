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LigaPro Primera A 2025
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25.05.2025 | 00:30 | CD Universidad Catolica del Ecuador-LDU Quito | LigaPro Primera A | 14. Hafta

CD Universidad Catolica del Ecuador ile LDU Quito 2025 LigaPro Primera A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Cajas Torres, Alex Fabricio tarafından yönetilen CD Universidad Catolica del Ecuador-LDU Quito maçı, Olimpico Atahualpa Stadı'nda oynanıyor. CD Universidad Catolica del Ecuador-LDU Quito maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Universidad Catolica del Ecuador-LDU Quito
Maçın Tarihi ve Saati: 25.05.2025 / 00:30
Maçın Hakemi: Cajas Torres, Alex Fabricio

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