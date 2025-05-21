21.05.2025 | 15:00 | Incheon Hyundai Steel Red Angels-Melbourne City FC | AFC Champions League, Women | semifinal. Hafta

Incheon Hyundai Steel Red Angels ile Melbourne City FC 24/25 AFC Champions League, Women yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Chaisanit, Pansa tarafından yönetilen Incheon Hyundai Steel Red Angels-Melbourne City FC maçı, Wuhan Spor Merkezi Stadyumu Stadı'nda oynanıyor. Incheon Hyundai Steel Red Angels-Melbourne City FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Incheon Hyundai Steel Red Angels-Melbourne City FC

Maçın Tarihi ve Saati: 21.05.2025 / 15:00

Maçın Hakemi: Chaisanit, Pansa