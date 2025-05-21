www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Uluslararası Kulüpler AFC Champions League, Women AFC Champions League, Women 2025 Sezonu Incheon Hyundai Steel Red Angels - Melbourne City FC maçı
AFC Champions League, Women 2025
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

21.05.2025 | 15:00 | Incheon Hyundai Steel Red Angels-Melbourne City FC | AFC Champions League, Women | semifinal. Hafta

Incheon Hyundai Steel Red Angels ile Melbourne City FC 24/25 AFC Champions League, Women yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Chaisanit, Pansa tarafından yönetilen Incheon Hyundai Steel Red Angels-Melbourne City FC maçı, Wuhan Spor Merkezi Stadyumu Stadı'nda oynanıyor. Incheon Hyundai Steel Red Angels-Melbourne City FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Incheon Hyundai Steel Red Angels-Melbourne City FC
Maçın Tarihi ve Saati: 21.05.2025 / 15:00
Maçın Hakemi: Chaisanit, Pansa

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Tottenham-Man. United | CANLI
Nani'den Mou açıklaması! "Devam ederse..."
F.Bahçe'den dev golcü hamlesi!
G.Saray'dan forvete sürpriz öneri!
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor