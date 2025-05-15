15.05.2025 | 21:00 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-CA Aldosivi Reserve | Liga Profesional, Reserves | 13. Hafta

Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve ile CA Aldosivi Reserve 2025 Liga Profesional, Reserves yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-CA Aldosivi Reserve maçı, Stadı'nda oynanıyor. Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-CA Aldosivi Reserve maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-CA Aldosivi Reserve
Maçın Tarihi ve Saati: 15.05.2025 / 21:00
Maçın Hakemi: