13.05.2025 | 01:00 | Botafogo FC SP-Athletic Club Sjdr MG | Brasilero Seri B | 7. Hafta

Botafogo FC SP ile Athletic Club Sjdr MG 2025 Brasilero Seri B yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Mendes de Salles Nascimento Filho, Fernando Antonio tarafından yönetilen Botafogo FC SP-Athletic Club Sjdr MG maçı, Estadio Santa Cruz Stadı'nda oynanıyor. Botafogo FC SP-Athletic Club Sjdr MG maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Botafogo FC SP-Athletic Club Sjdr MG
Maçın Tarihi ve Saati: 13.05.2025 / 01:00
Maçın Hakemi: Mendes de Salles Nascimento Filho, Fernando Antonio