www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Ekvador LigaPro Primera A LigaPro Primera A 2025 Sezonu CD Universidad Catolica del Ecuador - Barcelona SC maçı
LigaPro Primera A 2025
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

11.05.2025 | 23:30 | CD Universidad Catolica del Ecuador-Barcelona SC | LigaPro Primera A | 12. Hafta

CD Universidad Catolica del Ecuador ile Barcelona SC 2025 LigaPro Primera A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Gonzalez Cordero, Gabriel Ismael tarafından yönetilen CD Universidad Catolica del Ecuador-Barcelona SC maçı, Olimpico Atahualpa Stadı'nda oynanıyor. CD Universidad Catolica del Ecuador-Barcelona SC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Universidad Catolica del Ecuador-Barcelona SC
Maçın Tarihi ve Saati: 11.05.2025 / 23:30
Maçın Hakemi: Gonzalez Cordero, Gabriel Ismael

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Immobile'den transfer açıklaması!
Solskjaer: En önemli odağımız Avrupa'da olmak!
REKLAM - Türk Telekom
Beşiktaş'tan Uduokhai açıklaması!
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor