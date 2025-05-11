11.05.2025 | 23:30 | CD Universidad Catolica del Ecuador-Barcelona SC | LigaPro Primera A | 12. Hafta

CD Universidad Catolica del Ecuador ile Barcelona SC 2025 LigaPro Primera A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Gonzalez Cordero, Gabriel Ismael tarafından yönetilen CD Universidad Catolica del Ecuador-Barcelona SC maçı, Olimpico Atahualpa Stadı'nda oynanıyor. CD Universidad Catolica del Ecuador-Barcelona SC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: CD Universidad Catolica del Ecuador-Barcelona SC

Maçın Tarihi ve Saati: 11.05.2025 / 23:30

Maçın Hakemi: Gonzalez Cordero, Gabriel Ismael