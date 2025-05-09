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CONMEBOL Libertadores 2025
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09.05.2025 | 05:00 | Universitario de Deportes-CSD Independiente del Valle | Kupa Libertadores | 4. Hafta

Universitario de Deportes ile CSD Independiente del Valle 2025 Kupa Libertadores yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Zanovelli da Silva, Paulo Cesar tarafından yönetilen Universitario de Deportes-CSD Independiente del Valle maçı, Estadio Monumental Stadı'nda oynanıyor. Universitario de Deportes-CSD Independiente del Valle maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Universitario de Deportes-CSD Independiente del Valle
Maçın Tarihi ve Saati: 09.05.2025 / 05:00
Maçın Hakemi: Zanovelli da Silva, Paulo Cesar

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