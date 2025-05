Maçları Filtrele

04.05.2025 | Connahs Quay Nomads FC - The New Saints 20.09.2024 | Newport City FC - Monmouth Town FC 20.09.2024 | Llandudno FC - Llanberis 21.09.2024 | Cpd Llansannan - Cpd Cerrigydrudion 21.09.2024 | FC Queens Park - Porthmadog 21.09.2024 | Caersws - Cefn Albion 21.09.2024 | Rhyl - Flint Mountain 21.09.2024 | Llangefni Town - Cpd Gaerwen FC 21.09.2024 | Penrhyncoch - Talysarn Celts 21.09.2024 | Gresford Athletic - Prestatyn Town 21.09.2024 | Buckley Town - Builth Wells 21.09.2024 | Caldicot Town - Morriston Town FC 21.09.2024 | Cardiff Corinthians - Risca United 21.09.2024 | Taffs Well - Trethomas Bluebirds 21.09.2024 | Cwmbran Celtic - Trefelin BGC 21.09.2024 | Monmouth Town FC - Newport City FC 21.09.2024 | Carno FC - Llanrhaedr-ym-Mochnant FC 21.09.2024 | Goytre AFC - Pencoed Athletic 21.09.2024 | Penrhiwceiber Rangers FC - Cwmbran Town 21.09.2024 | Trearddur Bay United - Nfa FC 21.09.2024 | FC Chepstow Town - Pill AFC 21.09.2024 | Corwen - Llay Welfare 21.09.2024 | Llanrwst United - Menai Bridge Tigers FC 21.09.2024 | St Asaph City - Llangollen Town 21.09.2024 | Ynysygerwyn Fc - Rogerstone AFC 21.09.2024 | Llantwit Major - Ely Rangers 21.09.2024 | Penydarren BGC - Porthcawl Town AFC 21.09.2024 | Swansea University - Baglan Dragons 21.09.2024 | Aber Valley - Cwmamman United 21.09.2024 | Kinmel Bay - Brickfield Rangers 21.09.2024 | Newport Corinthians AFC - Llwydcoed AFC 21.09.2024 | Cpd Llannefydd FC - Rhydymwyn FC 21.09.2024 | Penmaenmawr Phoenix FC - Llanuwchllyn 21.09.2024 | St Josephs AFC - Cardiff Draconians 21.09.2024 | Cardiff Bay Warriors FC - West End 21.09.2024 | Treherbert Bgc - Clwb Cymric 21.09.2024 | New Inn AFC - Abertillery Bluebirds 21.09.2024 | Llandudno Amateurs - Holyhead Hotspur 26.10.2024 | Aber Valley - Swansea University 15.11.2024 | Afan Lido - Morriston Town FC 13.12.2024 | Haverfordwest - Llanelli Town 15.03.2025 | Connahs Quay Nomads FC - Llanelli Town 16.03.2025 | Cambrian & Clydach Vale - The New Saints