www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Brezilya Brasilero Seri B Brasilero Seri B 2025 Sezonu Gremio Novorizontino SP - CA Paranaense PR maçı
Brasilero Seri B 2025
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

25.04.2025 | 03:35 | Gremio Novorizontino SP-CA Paranaense PR | Brasilero Seri B | 5. Hafta

Gremio Novorizontino SP ile CA Paranaense PR 2025 Brasilero Seri B yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Ribeiro Serafim, Denis da Silva tarafından yönetilen Gremio Novorizontino SP-CA Paranaense PR maçı, Estadio Dr. Jorge Ismael de Biase Stadı'nda oynanıyor. Gremio Novorizontino SP-CA Paranaense PR maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Gremio Novorizontino SP-CA Paranaense PR
Maçın Tarihi ve Saati: 25.04.2025 / 03:35
Maçın Hakemi: Ribeiro Serafim, Denis da Silva

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Osimhen'den geleceğiyle ilgili şok karar!
G.Saray'da flaş Davinson gelişmesi!
Vlahovic transfer şartını açıkladı! F.Bahçe...
F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu!
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor