25.04.2025 | 03:35 | Gremio Novorizontino SP-CA Paranaense PR | Brasilero Seri B | 5. Hafta

Gremio Novorizontino SP ile CA Paranaense PR 2025 Brasilero Seri B yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Ribeiro Serafim, Denis da Silva tarafından yönetilen Gremio Novorizontino SP-CA Paranaense PR maçı, Estadio Dr. Jorge Ismael de Biase Stadı'nda oynanıyor. Gremio Novorizontino SP-CA Paranaense PR maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Gremio Novorizontino SP-CA Paranaense PR

Maçın Tarihi ve Saati: 25.04.2025 / 03:35

Maçın Hakemi: Ribeiro Serafim, Denis da Silva