25.04.2025 | EB/STREYMUR II - 07 Vestur Sorvagur II 03.04.2025 | Skala IF - B71 Sandoy 13.04.2025 | B71 Sandoy - IF Fuglafjordur 17.04.2025 | IF Fuglafjordur - Skala IF 17.04.2025 | AB Argir - B71 Sandoy 25.04.2025 | B36 B36 Torshavn IITorshavn II - Skala IF 25.04.2025 | IF Fuglafjordur - NSI Runavik II 25.04.2025 | Vikingur Gota II - B71 Sandoy