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Premier LPF
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18.04.2025 | 23:00 | Gimnasia Y Esgrima La Plata-CA River Plate (Arg) | Profesyonel Lig | 14. Hafta

Gimnasia Y Esgrima La Plata ile CA River Plate (Arg) 2025 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Hilfer, Leandro Rey tarafından yönetilen Gimnasia Y Esgrima La Plata-CA River Plate (Arg) maçı, Estadio Juan Carmelo Zerillo Stadı'nda oynanıyor. Gimnasia Y Esgrima La Plata-CA River Plate (Arg) maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Gimnasia Y Esgrima La Plata-CA River Plate (Arg)
Maçın Tarihi ve Saati: 18.04.2025 / 23:00
Maçın Hakemi: Hilfer, Leandro Rey

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