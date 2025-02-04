04.02.2025 | 01:15 | Estudiantes de La Plata-Racing Club Avellaneda | Profesyonel Lig | 3. Hafta

Estudiantes de La Plata ile Racing Club Avellaneda 2025 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Tello Figueroa, Facundo tarafından yönetilen Estudiantes de La Plata-Racing Club Avellaneda maçı, Estadio Ciudad de La Plata Stadı'nda oynanıyor. Estudiantes de La Plata-Racing Club Avellaneda maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Estudiantes de La Plata-Racing Club Avellaneda
Maçın Tarihi ve Saati: 04.02.2025 / 01:15
Maçın Hakemi: Tello Figueroa, Facundo