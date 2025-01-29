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Profesyonel Lig 2025
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29.01.2025 | 23:00 | CA Talleres de Cordoba-CA Independiente Avellaneda | Profesyonel Lig | 2. Hafta

CA Talleres de Cordoba ile CA Independiente Avellaneda 2025 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Tello Figueroa, Facundo tarafından yönetilen CA Talleres de Cordoba-CA Independiente Avellaneda maçı, Mario Alberto Kempes Stadı'nda oynanıyor. CA Talleres de Cordoba-CA Independiente Avellaneda maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Talleres de Cordoba-CA Independiente Avellaneda
Maçın Tarihi ve Saati: 29.01.2025 / 23:00
Maçın Hakemi: Tello Figueroa, Facundo

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