29.01.2025 | 23:00 | CA Talleres de Cordoba-CA Independiente Avellaneda | Profesyonel Lig | 2. Hafta

CA Talleres de Cordoba ile CA Independiente Avellaneda 2025 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Tello Figueroa, Facundo tarafından yönetilen CA Talleres de Cordoba-CA Independiente Avellaneda maçı, Mario Alberto Kempes Stadı'nda oynanıyor. CA Talleres de Cordoba-CA Independiente Avellaneda maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Talleres de Cordoba-CA Independiente Avellaneda
Maçın Tarihi ve Saati: 29.01.2025 / 23:00
Maçın Hakemi: Tello Figueroa, Facundo