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Canlı Skor Austria Amateur Bundesliga, Kadınlar Bundesliga, Women 23/24 Sezonu SPG SCR Altach / FFC Vorderland - SPG FC Lustenau / FC Dornbirn maçı
Bundesliga, Women 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

11.05.2024 | 16:00 | SPG SCR Altach / FFC Vorderland-SPG FC Lustenau / FC Dornbirn | Bundesliga, Kadınlar | 16. Hafta

SPG SCR Altach / FFC Vorderland ile SPG FC Lustenau / FC Dornbirn 23/24 Bundesliga, Kadınlar yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen SPG SCR Altach / FFC Vorderland-SPG FC Lustenau / FC Dornbirn maçı, Sportplatz an der Ratz Stadı'nda oynanıyor. SPG SCR Altach / FFC Vorderland-SPG FC Lustenau / FC Dornbirn maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: SPG SCR Altach / FFC Vorderland-SPG FC Lustenau / FC Dornbirn
Maçın Tarihi ve Saati: 11.05.2024 / 16:00
Maçın Hakemi:

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