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Canlı Skor El Salvador Premier Lig, Kapanış Premier Lig, Kapanış 2024 Sezonu CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Luis Angel Firpo Usulutan maçı
Premier Lig, Kapanış 2024
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05.05.2024 | 00:15 | CD Platense Municipal Zacatecoluca-CD Luis Angel Firpo Usulutan | Premier Lig, Kapanış | 22. Hafta

CD Platense Municipal Zacatecoluca ile CD Luis Angel Firpo Usulutan 2024 Premier Lig, Kapanış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Platense Municipal Zacatecoluca-CD Luis Angel Firpo Usulutan maçı, Estadio Antonio Toledo Valle Stadı'nda oynanıyor. CD Platense Municipal Zacatecoluca-CD Luis Angel Firpo Usulutan maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Platense Municipal Zacatecoluca-CD Luis Angel Firpo Usulutan
Maçın Tarihi ve Saati: 05.05.2024 / 00:15
Maçın Hakemi:

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