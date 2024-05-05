05.05.2024 | 00:15 | CD Platense Municipal Zacatecoluca-CD Luis Angel Firpo Usulutan | Premier Lig, Kapanış | 22. Hafta

CD Platense Municipal Zacatecoluca ile CD Luis Angel Firpo Usulutan 2024 Premier Lig, Kapanış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Platense Municipal Zacatecoluca-CD Luis Angel Firpo Usulutan maçı, Estadio Antonio Toledo Valle Stadı'nda oynanıyor. CD Platense Municipal Zacatecoluca-CD Luis Angel Firpo Usulutan maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CD Platense Municipal Zacatecoluca-CD Luis Angel Firpo Usulutan
Maçın Tarihi ve Saati: 05.05.2024 / 00:15
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