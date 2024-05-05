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Canlı Skor El Salvador Premier Lig, Kapanış Premier Lig, Kapanış 2024 Sezonu CD Fuerte San Francisco Morazan - Once Deportivo de Ahuachapan maçı
Premier Lig, Kapanış 2024
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05.05.2024 | 00:15 | CD Fuerte San Francisco Morazan-Once Deportivo de Ahuachapan | Premier Lig, Kapanış | 22. Hafta

CD Fuerte San Francisco Morazan ile Once Deportivo de Ahuachapan 2024 Premier Lig, Kapanış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Fuerte San Francisco Morazan-Once Deportivo de Ahuachapan maçı, Estadio Correcaminos Stadı'nda oynanıyor. CD Fuerte San Francisco Morazan-Once Deportivo de Ahuachapan maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Fuerte San Francisco Morazan-Once Deportivo de Ahuachapan
Maçın Tarihi ve Saati: 05.05.2024 / 00:15
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