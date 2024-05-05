05.05.2024 | 00:15 | CD Fuerte San Francisco Morazan-Once Deportivo de Ahuachapan | Premier Lig, Kapanış | 22. Hafta

CD Fuerte San Francisco Morazan ile Once Deportivo de Ahuachapan 2024 Premier Lig, Kapanış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Fuerte San Francisco Morazan-Once Deportivo de Ahuachapan maçı, Estadio Correcaminos Stadı'nda oynanıyor. CD Fuerte San Francisco Morazan-Once Deportivo de Ahuachapan maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CD Fuerte San Francisco Morazan-Once Deportivo de Ahuachapan
Maçın Tarihi ve Saati: 05.05.2024 / 00:15
Maçın Hakemi: