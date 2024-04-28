28.04.2024 | 22:00 | CE Bento Goncalves RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS | Gaucho, Serie A2 | 4. Hafta

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28.04.2024 | CE Bento Goncalves RS - Uniao Frederiquense de Futebol RS 13.04.2024 | GE Bage RS - Esporte Clube Sao Gabriel RS 13.04.2024 | CE Bento Goncalves RS - Sport Club Gaucho Passo Fundo RS 14.04.2024 | Uniao Frederiquense de Futebol RS - SERC Brasil de Farroupilha RS 14.04.2024 | Veranopolis RS - Gremio Esportivo Gloria RS 14.04.2024 | Ec Pelotas - EC Internacional Santa Maria RS 14.04.2024 | CE Aimore - CE Lajeadense RS 14.04.2024 | Passo Fundo RS - Cruzeiro De Porto Alegre RS 16.04.2024 | CF Com Vida Saf RS - Monsoon FC RS 16.04.2024 | GE Bage RS - Esporte Clube Sao Gabriel RS 20.04.2024 | Monsoon FC RS - Ec Pelotas 20.04.2024 | Esporte Clube Sao Gabriel RS - CE Aimore 21.04.2024 | Gremio Esportivo Gloria RS - Uniao Frederiquense de Futebol RS 21.04.2024 | Sport Club Gaucho Passo Fundo RS - Veranopolis RS 21.04.2024 | Cruzeiro De Porto Alegre RS - CE Bento Goncalves RS 21.04.2024 | EC Internacional Santa Maria RS - GE Bage RS 21.04.2024 | SERC Brasil de Farroupilha RS - Passo Fundo RS 22.04.2024 | CE Lajeadense RS - CF Com Vida Saf RS 24.04.2024 | CF Com Vida Saf RS - Esporte Clube Sao Gabriel RS 25.04.2024 | Veranopolis RS - CE Bento Goncalves RS 25.04.2024 | Monsoon FC RS - CE Lajeadense RS 25.04.2024 | Passo Fundo RS - Gremio Esportivo Gloria RS 25.04.2024 | Uniao Frederiquense de Futebol RS - Sport Club Gaucho Passo Fundo RS 25.04.2024 | Cruzeiro De Porto Alegre RS - SERC Brasil de Farroupilha RS 25.04.2024 | GE Bage RS - Ec Pelotas 26.04.2024 | CE Aimore - EC Internacional Santa Maria RS 28.04.2024 | Sport Club Gaucho Passo Fundo RS - Passo Fundo RS 28.04.2024 | Veranopolis RS - Cruzeiro De Porto Alegre RS 28.04.2024 | Gremio Esportivo Gloria RS - SERC Brasil de Farroupilha RS 28.04.2024 | GE Bage RS - Monsoon FC RS 28.04.2024 | Ec Pelotas - CE Aimore 28.04.2024 | Esporte Clube Sao Gabriel RS - CE Lajeadense RS 28.04.2024 | EC Internacional Santa Maria RS - CF Com Vida Saf RS