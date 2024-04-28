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Gaucho, Serie A2 2024
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28.04.2024 | 22:00 | CE Bento Goncalves RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS | Gaucho, Serie A2 | 4. Hafta

CE Bento Goncalves RS ile Uniao Frederiquense de Futebol RS 2024 Gaucho, Serie A2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CE Bento Goncalves RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS maçı, Estadio Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos Stadı'nda oynanıyor. CE Bento Goncalves RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CE Bento Goncalves RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS
Maçın Tarihi ve Saati: 28.04.2024 / 22:00
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