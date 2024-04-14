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LigaPro Primera A 2024
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14.04.2024 | 21:00 | CD Universidad Catolica del Ecuador-CSD Independiente del Valle | LigaPro Primera A | 8. Hafta

CD Universidad Catolica del Ecuador ile CSD Independiente del Valle 2024 LigaPro Primera A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Universidad Catolica del Ecuador-CSD Independiente del Valle maçı, Olimpico Atahualpa Stadı'nda oynanıyor. CD Universidad Catolica del Ecuador-CSD Independiente del Valle maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Universidad Catolica del Ecuador-CSD Independiente del Valle
Maçın Tarihi ve Saati: 14.04.2024 / 21:00
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