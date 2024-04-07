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Canlı Skor Belçika Nationale 1 Nationale 1 23/24 Sezonu Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes - Royal Excelsior Virton maçı
Nationale 1 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

07.04.2024 | 16:00 | Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Royal Excelsior Virton | Nationale 1 | 29. Hafta

Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes ile Royal Excelsior Virton 23/24 Nationale 1 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Royal Excelsior Virton maçı, Stade de la Neuville Stadı'nda oynanıyor. Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Royal Excelsior Virton maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Royal Excelsior Virton
Maçın Tarihi ve Saati: 07.04.2024 / 16:00
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