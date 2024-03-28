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Canlı Skor El Salvador Premier Lig, Kapanış Premier Lig, Kapanış 2024 Sezonu CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Fuerte San Francisco Morazan maçı
Premier Lig, Kapanış 2024
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28.03.2024 | 00:30 | CD Luis Angel Firpo Usulutan-CD Fuerte San Francisco Morazan | Premier Lig, Kapanış | 14. Hafta

CD Luis Angel Firpo Usulutan ile CD Fuerte San Francisco Morazan 2024 Premier Lig, Kapanış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Luis Angel Firpo Usulutan-CD Fuerte San Francisco Morazan maçı, Sergio Torres Stadium Stadı'nda oynanıyor. CD Luis Angel Firpo Usulutan-CD Fuerte San Francisco Morazan maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Luis Angel Firpo Usulutan-CD Fuerte San Francisco Morazan
Maçın Tarihi ve Saati: 28.03.2024 / 00:30
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