28.03.2024 | 00:30 | CD Luis Angel Firpo Usulutan-CD Fuerte San Francisco Morazan | Premier Lig, Kapanış | 14. Hafta

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28.03.2024 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Fuerte San Francisco Morazan 14.01.2024 | CD Municipal Limen - Santa Tecla FC 14.01.2024 | CD Fas - AD Isidro Metapan 15.01.2024 | CD Aguila - CD Fuerte San Francisco Morazan 15.01.2024 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - Jocoro FC 15.01.2024 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Dragon 15.01.2024 | Alianza FC San Salvador - Once Deportivo de Ahuachapan 21.01.2024 | Jocoro FC - CD Dragon 21.01.2024 | Santa Tecla FC - CD Platense Municipal Zacatecoluca 21.01.2024 | AD Isidro Metapan - CD Fuerte San Francisco Morazan 22.01.2024 | CD Aguila - Alianza FC San Salvador 22.01.2024 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Municipal Limen 22.01.2024 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Fas 25.01.2024 | CD Dragon - Santa Tecla FC 25.01.2024 | Alianza FC San Salvador - AD Isidro Metapan 25.01.2024 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Aguila 25.01.2024 | CD Fuerte San Francisco Morazan - CD Luis Angel Firpo Usulutan 25.01.2024 | CD Municipal Limen - CD Platense Municipal Zacatecoluca 25.01.2024 | CD Fas - Jocoro FC 28.01.2024 | Santa Tecla FC - CD Fas 28.01.2024 | AD Isidro Metapan - Once Deportivo de Ahuachapan 29.01.2024 | CD Aguila - CD Municipal Limen 29.01.2024 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Dragon 29.01.2024 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - Alianza FC San Salvador 29.01.2024 | Jocoro FC - CD Fuerte San Francisco Morazan 08.02.2024 | CD Aguila - AD Isidro Metapan 08.02.2024 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Luis Angel Firpo Usulutan 08.02.2024 | CD Fuerte San Francisco Morazan - Santa Tecla FC 08.02.2024 | CD Municipal Limen - CD Dragon 08.02.2024 | Alianza FC San Salvador - Jocoro FC 08.02.2024 | CD Fas - CD Platense Municipal Zacatecoluca 11.02.2024 | Jocoro FC - Once Deportivo de Ahuachapan 11.02.2024 | AD Isidro Metapan - CD Municipal Limen 12.02.2024 | CD Dragon - CD Fas 12.02.2024 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Fuerte San Francisco Morazan 12.02.2024 | Alianza FC San Salvador - Santa Tecla FC 12.02.2024 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Aguila 12.02.2024 | Santa Tecla FC - Alianza FC San Salvador 18.02.2024 | AD Isidro Metapan - CD Luis Angel Firpo Usulutan 18.02.2024 | Alianza FC San Salvador - CD Platense Municipal Zacatecoluca 18.02.2024 | CD Fas - CD Municipal Limen 19.02.2024 | Once Deportivo de Ahuachapan - Santa Tecla FC 19.02.2024 | CD Fuerte San Francisco Morazan - CD Dragon 19.02.2024 | CD Aguila - Jocoro FC 25.02.2024 | Santa Tecla FC - CD Aguila 25.02.2024 | Jocoro FC - AD Isidro Metapan 25.02.2024 | CD Fas - CD Fuerte San Francisco Morazan 26.02.2024 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Municipal Limen 26.02.2024 | CD Dragon - Alianza FC San Salvador 26.02.2024 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - Once Deportivo de Ahuachapan 06.03.2024 | AD Isidro Metapan - Santa Tecla FC 07.03.2024 | CD Aguila - CD Platense Municipal Zacatecoluca 07.03.2024 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - Jocoro FC 07.03.2024 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Dragon 07.03.2024 | CD Fas - Alianza FC San Salvador 07.03.2024 | CD Municipal Limen - CD Fuerte San Francisco Morazan 10.03.2024 | Santa Tecla FC - CD Luis Angel Firpo Usulutan 10.03.2024 | CD Fas - Once Deportivo de Ahuachapan 10.03.2024 | CD Municipal Limen - Jocoro FC 11.03.2024 | CD Dragon - CD Aguila 11.03.2024 | CD Fuerte San Francisco Morazan - Alianza FC San Salvador 11.03.2024 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - AD Isidro Metapan 17.03.2024 | Alianza FC San Salvador - CD Municipal Limen 17.03.2024 | Jocoro FC - Santa Tecla FC 17.03.2024 | CD Aguila - CD Fas 17.03.2024 | AD Isidro Metapan - CD Dragon 18.03.2024 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Fuerte San Francisco Morazan 18.03.2024 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Platense Municipal Zacatecoluca 21.03.2024 | Santa Tecla FC - CD Aguila 21.03.2024 | Alianza FC San Salvador - CD Municipal Limen 24.03.2024 | Jocoro FC - CD Platense Municipal Zacatecoluca 24.03.2024 | Santa Tecla FC - CD Municipal Limen 24.03.2024 | AD Isidro Metapan - CD Fas 25.03.2024 | Once Deportivo de Ahuachapan - Alianza FC San Salvador 25.03.2024 | CD Dragon - CD Luis Angel Firpo Usulutan 25.03.2024 | CD Fuerte San Francisco Morazan - CD Aguila 28.03.2024 | Jocoro FC - CD Fas 28.03.2024 | CD Aguila - Once Deportivo de Ahuachapan 28.03.2024 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Municipal Limen 28.03.2024 | Santa Tecla FC - CD Dragon 28.03.2024 | AD Isidro Metapan - Alianza FC San Salvador