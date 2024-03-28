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Canlı Skor Arjantin Copa de la Liga, Reserves Copa de la Liga, Reserves 2024 Sezonu Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve - CA River Plate (Arg) maçı
Copa de la Liga, Reserves 2024
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28.03.2024 | 23:00 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-CA River Plate (Arg) | Copa de la Liga, Reserves | 6. Hafta

Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve ile CA River Plate (Arg) 2024 Copa de la Liga, Reserves yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-CA River Plate (Arg) maçı, Stadı'nda oynanıyor. Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-CA River Plate (Arg) maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-CA River Plate (Arg)
Maçın Tarihi ve Saati: 28.03.2024 / 23:00
Maçın Hakemi:

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