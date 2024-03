Maçları Filtrele

09.03.2024 | FK Slovan Galanta - FK Dubnica Nad Vahom 05.08.2023 | AFC Nove Mesto nad Vahom - MSK Fomat Martin 05.08.2023 | OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom - FK Slovan Galanta 05.08.2023 | FK Slovan Galanta - OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom 05.08.2023 | OK Castkovce - Slovan Dusla Sala 06.08.2023 | FK Podkonice - RSC Hamsik Academy Banska Bystrica 06.08.2023 | TJ Druzstevnik Velke Ludince - TJ Jednota Banova 06.08.2023 | FK Belusa - FK Raca Bratislava 06.08.2023 | FK Dubnica Nad Vahom - FC Malacky 06.08.2023 | SKF Sered - MFK Zvolen 12.08.2023 | OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom - SKF Sered 12.08.2023 | FC Malacky - RSC Hamsik Academy Banska Bystrica 12.08.2023 | MFK Zvolen - FK Belusa 12.08.2023 | MSK Fomat Martin - FK Podkonice 13.08.2023 | TJ Jednota Banova - AFC Nove Mesto nad Vahom 13.08.2023 | FK Raca Bratislava - OK Castkovce 13.08.2023 | Slovan Dusla Sala - TJ Druzstevnik Velke Ludince 13.08.2023 | FK Dubnica Nad Vahom - FK Slovan Galanta 19.08.2023 | FK Slovan Galanta - FC Malacky 19.08.2023 | FC Malacky - FK Slovan Galanta 19.08.2023 | AFC Nove Mesto nad Vahom - Slovan Dusla Sala 19.08.2023 | RSC Hamsik Academy Banska Bystrica - MSK Fomat Martin 19.08.2023 | OK Castkovce - MFK Zvolen 20.08.2023 | SKF Sered - FK Dubnica Nad Vahom 20.08.2023 | TJ Druzstevnik Velke Ludince - FK Raca Bratislava 20.08.2023 | FK Podkonice - TJ Jednota Banova 20.08.2023 | FK Belusa - OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom 26.08.2023 | FK Slovan Galanta - SKF Sered 26.08.2023 | MFK Zvolen - TJ Druzstevnik Velke Ludince 26.08.2023 | Slovan Dusla Sala - FK Podkonice 26.08.2023 | TJ Jednota Banova - RSC Hamsik Academy Banska Bystrica 26.08.2023 | OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom - OK Castkovce 27.08.2023 | FK Raca Bratislava - AFC Nove Mesto nad Vahom 27.08.2023 | FK Dubnica Nad Vahom - FK Belusa 27.08.2023 | FC Malacky - MSK Fomat Martin 29.08.2023 | FK Podkonice - RSC Hamsik Academy Banska Bystrica 29.08.2023 | SKF Sered - MFK Zvolen 29.08.2023 | TJ Druzstevnik Velke Ludince - TJ Jednota Banova 30.08.2023 | FK Belusa - FK Raca Bratislava 02.09.2023 | RSC Hamsik Academy Banska Bystrica - Slovan Dusla Sala 02.09.2023 | OK Castkovce - FK Dubnica Nad Vahom 02.09.2023 | MSK Fomat Martin - TJ Jednota Banova 02.09.2023 | AFC Nove Mesto nad Vahom - MFK Zvolen 03.09.2023 | SKF Sered - FC Malacky 03.09.2023 | FK Belusa - FK Slovan Galanta 03.09.2023 | FK Podkonice - FK Raca Bratislava 03.09.2023 | TJ Druzstevnik Velke Ludince - OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom 09.09.2023 | OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom - AFC Nove Mesto nad Vahom 09.09.2023 | FK Slovan Galanta - OK Castkovce 09.09.2023 | MFK Zvolen - FK Podkonice 10.09.2023 | FK Raca Bratislava - RSC Hamsik Academy Banska Bystrica 10.09.2023 | SKF Sered - FK Belusa 10.09.2023 | Slovan Dusla Sala - MSK Fomat Martin 10.09.2023 | FC Malacky - TJ Jednota Banova 10.09.2023 | FK Dubnica Nad Vahom - TJ Druzstevnik Velke Ludince 15.09.2023 | RSC Hamsik Academy Banska Bystrica - MFK Zvolen 16.09.2023 | MSK Fomat Martin - FK Raca Bratislava 16.09.2023 | AFC Nove Mesto nad Vahom - FK Dubnica Nad Vahom 17.09.2023 | FK Belusa - FC Malacky 17.09.2023 | TJ Druzstevnik Velke Ludince - FK Slovan Galanta 17.09.2023 | OK Castkovce - SKF Sered 17.09.2023 | FK Podkonice - OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom 19.09.2023 | MSK Fomat Martin - FK Raca Bratislava 23.09.2023 | OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom - RSC Hamsik Academy Banska Bystrica 23.09.2023 | MFK Zvolen - MSK Fomat Martin 23.09.2023 | FK Slovan Galanta - AFC Nove Mesto nad Vahom 23.09.2023 | FK Dubnica Nad Vahom - FK Podkonice 24.09.2023 | FK Raca Bratislava - TJ Jednota Banova 24.09.2023 | FC Malacky - Slovan Dusla Sala 24.09.2023 | SKF Sered - TJ Druzstevnik Velke Ludince 24.09.2023 | FK Belusa - OK Castkovce 30.09.2023 | Slovan Dusla Sala - FK Raca Bratislava 30.09.2023 | OK Castkovce - FC Malacky 30.09.2023 | TJ Jednota Banova - MFK Zvolen 30.09.2023 | RSC Hamsik Academy Banska Bystrica - FK Dubnica Nad Vahom 30.09.2023 | AFC Nove Mesto nad Vahom - SKF Sered 30.09.2023 | MSK Fomat Martin - OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom 01.10.2023 | TJ Druzstevnik Velke Ludince - FK Belusa 01.10.2023 | FK Podkonice - FK Slovan Galanta 04.10.2023 | FK Belusa - FC Malacky 04.10.2023 | TJ Jednota Banova - Slovan Dusla Sala 04.10.2023 | FK Podkonice - OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom 07.10.2023 | OK Castkovce - TJ Druzstevnik Velke Ludince 07.10.2023 | FK Dubnica Nad Vahom - MSK Fomat Martin 07.10.2023 | OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom - TJ Jednota Banova 07.10.2023 | FK Slovan Galanta - RSC Hamsik Academy Banska Bystrica 07.10.2023 | MFK Zvolen - Slovan Dusla Sala 08.10.2023 | SKF Sered - FK Podkonice 08.10.2023 | FC Malacky - FK Raca Bratislava 08.10.2023 | FK Belusa - AFC Nove Mesto nad Vahom 14.10.2023 | MSK Fomat Martin - FK Slovan Galanta 14.10.2023 | AFC Nove Mesto nad Vahom - OK Castkovce 14.10.2023 | TJ Jednota Banova - FK Dubnica Nad Vahom 14.10.2023 | RSC Hamsik Academy Banska Bystrica - SKF Sered 14.10.2023 | Slovan Dusla Sala - OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom 15.10.2023 | FK Raca Bratislava - MFK Zvolen 15.10.2023 | TJ Druzstevnik Velke Ludince - FC Malacky 15.10.2023 | FK Podkonice - FK Belusa 18.10.2023 | RSC Hamsik Academy Banska Bystrica - MFK Zvolen 21.10.2023 | FK Slovan Galanta - TJ Jednota Banova 21.10.2023 | OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom - FK Raca Bratislava 21.10.2023 | OK Castkovce - FK Podkonice 22.10.2023 | SKF Sered - MSK Fomat Martin 22.10.2023 | FC Malacky - MFK Zvolen 22.10.2023 | TJ Druzstevnik Velke Ludince - AFC Nove Mesto nad Vahom 22.10.2023 | FK Dubnica Nad Vahom - Slovan Dusla Sala 22.10.2023 | FK Belusa - RSC Hamsik Academy Banska Bystrica 28.10.2023 | Slovan Dusla Sala - FK Slovan Galanta 28.10.2023 | MFK Zvolen - OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom 28.10.2023 | MSK Fomat Martin - FK Belusa 28.10.2023 | AFC Nove Mesto nad Vahom - FC Malacky 28.10.2023 | RSC Hamsik Academy Banska Bystrica - OK Castkovce 29.10.2023 | FK Raca Bratislava - FK Dubnica Nad Vahom 29.10.2023 | FK Podkonice - TJ Druzstevnik Velke Ludince 29.10.2023 | TJ Jednota Banova - SKF Sered 01.11.2023 | OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom - RSC Hamsik Academy Banska Bystrica 04.11.2023 | AFC Nove Mesto nad Vahom - FK Podkonice 04.11.2023 | FK Slovan Galanta - FK Raca Bratislava 04.11.2023 | OK Castkovce - MSK Fomat Martin 04.11.2023 | FK Dubnica Nad Vahom - MFK Zvolen 05.11.2023 | FC Malacky - OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom 05.11.2023 | FK Belusa - TJ Jednota Banova 05.11.2023 | TJ Druzstevnik Velke Ludince - RSC Hamsik Academy Banska Bystrica 05.11.2023 | RSC Hamsik Academy Banska Bystrica - TJ Druzstevnik Velke Ludince 05.11.2023 | SKF Sered - Slovan Dusla Sala 11.11.2023 | OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom - FK Dubnica Nad Vahom 11.11.2023 | TJ Jednota Banova - OK Castkovce 11.11.2023 | FK Podkonice - FC Malacky 11.11.2023 | RSC Hamsik Academy Banska Bystrica - AFC Nove Mesto nad Vahom 11.11.2023 | MFK Zvolen - FK Slovan Galanta 11.11.2023 | MSK Fomat Martin - TJ Druzstevnik Velke Ludince 12.11.2023 | FK Raca Bratislava - SKF Sered 12.11.2023 | Slovan Dusla Sala - FK Belusa 15.11.2023 | FK Slovan Galanta - TJ Druzstevnik Velke Ludince 17.11.2023 | FK Belusa - RSC Hamsik Academy Banska Bystrica 17.11.2023 | OK Castkovce - SKF Sered 21.11.2023 | RSC Hamsik Academy Banska Bystrica - AFC Nove Mesto nad Vahom 01.03.2024 | RSC Hamsik Academy Banska Bystrica - FK Podkonice 02.03.2024 | FC Malacky - FK Dubnica Nad Vahom 02.03.2024 | TJ Jednota Banova - TJ Druzstevnik Velke Ludince 02.03.2024 | FK Slovan Galanta - OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom 02.03.2024 | Slovan Dusla Sala - OK Castkovce 02.03.2024 | MFK Zvolen - SKF Sered 02.03.2024 | MSK Fomat Martin - AFC Nove Mesto nad Vahom 03.03.2024 | FK Raca Bratislava - FK Belusa 09.03.2024 | AFC Nove Mesto nad Vahom - TJ Jednota Banova 09.03.2024 | OK Castkovce - FK Raca Bratislava