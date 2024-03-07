07.03.2024 | 03:30 | CA River Plate (Arg)-Independiente Rivadavia De Mendoza | Copa de la Liga | 9. Hafta

Maçları Filtrele

07.03.2024 | CA River Plate (Arg) - Independiente Rivadavia De Mendoza 26.01.2024 | Instituto AC Cordoba - Deportivo Riestra AFBC 26.01.2024 | CA Tigre - CA Sarmiento Junin 26.01.2024 | Atletico Tucuman - Club Atletico Rosario Central 26.01.2024 | CA Central Cordoba SE - Newells Old Boys 27.01.2024 | CA Barracas Central - Velez Sarsfield 27.01.2024 | CA Talleres de Cordoba - Gimnasia Y Esgrima La Plata 27.01.2024 | CA Banfield - CA Huracan 27.01.2024 | Independiente Rivadavia De Mendoza - CA Independiente Avellaneda 27.01.2024 | CA San Lorenzo Almagro - Atletico Lanus 28.01.2024 | CA Platense - Boca Juniors 28.01.2024 | Racing Club Avellaneda - Union de Santa Fe 28.01.2024 | CD Godoy Cruz - Defensa Y Justicia 29.01.2024 | CA River Plate (Arg) - Argentinos Juniors 29.01.2024 | Estudiantes de La Plata - Belgrano De Cordoba 30.01.2024 | Instituto AC Cordoba - Atletico Tucuman 30.01.2024 | CA Huracan - CA Talleres de Cordoba 31.01.2024 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - Independiente Rivadavia De Mendoza 31.01.2024 | Club Atletico Rosario Central - CA Banfield 31.01.2024 | Velez Sarsfield - CA Independiente Avellaneda 31.01.2024 | Atletico Lanus - Newells Old Boys 31.01.2024 | Argentinos Juniors - Deportivo Riestra AFBC 31.01.2024 | Defensa Y Justicia - CA Platense 01.02.2024 | Belgrano De Cordoba - CA San Lorenzo Almagro 01.02.2024 | Racing Club Avellaneda - CA Tigre 01.02.2024 | CA Barracas Central - CA River Plate (Arg) 02.02.2024 | Boca Juniors - CA Sarmiento Junin 02.02.2024 | Union de Santa Fe - Estudiantes de La Plata 02.02.2024 | CA Central Cordoba SE - CD Godoy Cruz 04.02.2024 | CA Independiente Avellaneda - Gimnasia Y Esgrima La Plata 04.02.2024 | CA Talleres de Cordoba - Club Atletico Rosario Central 04.02.2024 | Independiente Rivadavia De Mendoza - CA Huracan 04.02.2024 | Deportivo Riestra AFBC - CA Barracas Central 05.02.2024 | CA River Plate (Arg) - Velez Sarsfield 05.02.2024 | CA Platense - CA Central Cordoba SE 05.02.2024 | Newells Old Boys - Belgrano De Cordoba 05.02.2024 | CD Godoy Cruz - Atletico Lanus 06.02.2024 | CA San Lorenzo Almagro - Union de Santa Fe 06.02.2024 | CA Tigre - Boca Juniors 06.02.2024 | Estudiantes de La Plata - Racing Club Avellaneda 06.02.2024 | CA Banfield - Instituto AC Cordoba 07.02.2024 | CA Sarmiento Junin - Defensa Y Justicia 07.02.2024 | Atletico Tucuman - Argentinos Juniors 09.02.2024 | Club Atletico Rosario Central - Independiente Rivadavia De Mendoza 09.02.2024 | CA Huracan - CA Independiente Avellaneda 10.02.2024 | Estudiantes de La Plata - CA Tigre 10.02.2024 | Union de Santa Fe - Newells Old Boys 10.02.2024 | Velez Sarsfield - Gimnasia Y Esgrima La Plata 10.02.2024 | Racing Club Avellaneda - CA San Lorenzo Almagro 10.02.2024 | Argentinos Juniors - CA Banfield 11.02.2024 | Boca Juniors - Defensa Y Justicia 11.02.2024 | Belgrano De Cordoba - CD Godoy Cruz 11.02.2024 | CA Central Cordoba SE - CA Sarmiento Junin 11.02.2024 | Deportivo Riestra AFBC - CA River Plate (Arg) 12.02.2024 | Atletico Lanus - CA Platense 12.02.2024 | CA Barracas Central - Atletico Tucuman 13.02.2024 | Instituto AC Cordoba - CA Talleres de Cordoba 13.02.2024 | Newells Old Boys - Racing Club Avellaneda 13.02.2024 | CA San Lorenzo Almagro - Estudiantes de La Plata 14.02.2024 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - CA Huracan 14.02.2024 | CA Independiente Avellaneda - Club Atletico Rosario Central 14.02.2024 | CD Godoy Cruz - Union de Santa Fe 14.02.2024 | CA Tigre - Defensa Y Justicia 14.02.2024 | CA Sarmiento Junin - Atletico Lanus 15.02.2024 | CA Banfield - CA Barracas Central 15.02.2024 | Boca Juniors - CA Central Cordoba SE 15.02.2024 | Atletico Tucuman - CA River Plate (Arg) 15.02.2024 | Deportivo Riestra AFBC - Velez Sarsfield 16.02.2024 | CA Platense - Belgrano De Cordoba 16.02.2024 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Instituto AC Cordoba 16.02.2024 | CA Talleres de Cordoba - Argentinos Juniors 17.02.2024 | CA San Lorenzo Almagro - CA Tigre 18.02.2024 | Racing Club Avellaneda - CD Godoy Cruz 18.02.2024 | Club Atletico Rosario Central - Gimnasia Y Esgrima La Plata 18.02.2024 | Velez Sarsfield - CA Huracan 18.02.2024 | Instituto AC Cordoba - CA Independiente Avellaneda 19.02.2024 | CA River Plate (Arg) - CA Banfield 19.02.2024 | Atletico Lanus - Boca Juniors 19.02.2024 | Deportivo Riestra AFBC - Atletico Tucuman 20.02.2024 | CA Barracas Central - CA Talleres de Cordoba 20.02.2024 | Estudiantes de La Plata - Newells Old Boys 20.02.2024 | Union de Santa Fe - CA Platense 20.02.2024 | Belgrano De Cordoba - CA Sarmiento Junin 20.02.2024 | CA Independiente Avellaneda - Racing Club Avellaneda 21.02.2024 | Argentinos Juniors - Independiente Rivadavia De Mendoza 21.02.2024 | Defensa Y Justicia - CA Central Cordoba SE 24.02.2024 | CA Independiente Avellaneda - Racing Club Avellaneda 25.02.2024 | CA Huracan - CA San Lorenzo Almagro 25.02.2024 | Belgrano De Cordoba - CA Talleres de Cordoba 25.02.2024 | CA Sarmiento Junin - CA Barracas Central 25.02.2024 | Union de Santa Fe - Independiente Rivadavia De Mendoza 25.02.2024 | CA River Plate (Arg) - Boca Juniors 26.02.2024 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - Estudiantes de La Plata 26.02.2024 | Newells Old Boys - Club Atletico Rosario Central 26.02.2024 | Atletico Lanus - CA Banfield 26.02.2024 | Instituto AC Cordoba - CD Godoy Cruz 27.02.2024 | Defensa Y Justicia - Deportivo Riestra AFBC 27.02.2024 | Argentinos Juniors - CA Platense 27.02.2024 | Velez Sarsfield - CA Tigre 27.02.2024 | CA Central Cordoba SE - Atletico Tucuman 01.03.2024 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - Instituto AC Cordoba 01.03.2024 | Independiente Rivadavia De Mendoza - CA Barracas Central 01.03.2024 | CA Huracan - Club Atletico Rosario Central 02.03.2024 | CA Tigre - CA Central Cordoba SE 02.03.2024 | CA Banfield - Deportivo Riestra AFBC 02.03.2024 | CA Platense - Racing Club Avellaneda 02.03.2024 | CA Sarmiento Junin - Union de Santa Fe 03.03.2024 | Atletico Tucuman - Velez Sarsfield 03.03.2024 | CA Independiente Avellaneda - Argentinos Juniors 03.03.2024 | CA Talleres de Cordoba - CA River Plate (Arg) 03.03.2024 | Defensa Y Justicia - Atletico Lanus 03.03.2024 | CD Godoy Cruz - Estudiantes de La Plata 04.03.2024 | Boca Juniors - Belgrano De Cordoba 04.03.2024 | Newells Old Boys - CA San Lorenzo Almagro 05.03.2024 | Instituto AC Cordoba - CA Huracan 06.03.2024 | CA Barracas Central - CA Independiente Avellaneda 06.03.2024 | Racing Club Avellaneda - CA Sarmiento Junin 06.03.2024 | Velez Sarsfield - Club Atletico Rosario Central 06.03.2024 | Argentinos Juniors - Gimnasia Y Esgrima La Plata 07.03.2024 | Union de Santa Fe - Boca Juniors 07.03.2024 | Estudiantes de La Plata - CA Platense 07.03.2024 | Atletico Tucuman - CA Banfield 07.03.2024 | Deportivo Riestra AFBC - CA Talleres de Cordoba 08.03.2024 | Atletico Lanus - CA Central Cordoba SE