Maçları Filtrele

06.03.2024 | ND Beltinci - NK Ljutomer 21.11.2023 | Zavrc - NK Triglav Kranj 22.11.2023 | Olimpija Ljubljana - NK Rudar Velenje 22.11.2023 | Ljubljana - NK Rogaska 22.11.2023 | NK Odranci - NK Koper 22.11.2023 | Fuzinar Ravne - NK Radomlje 22.11.2023 | ND Gorica - NK Domzale 22.11.2023 | Nafta 1903 Lendava - NK Celje 23.11.2023 | Primorje Ajdovscina - NK Maribor 23.11.2023 | NK Sencur - Mura Murska Sabota 25.11.2023 | NK Podvinci - Tabor Sezana 25.11.2023 | Rudar Trbovlje - Jesenice 25.11.2023 | NK Gancani - ND Beltinci 25.11.2023 | Ns Roho - NK Ilirija 26.11.2023 | SD Videm - NK Hajdina 26.11.2023 | NK Carda - Prekmurec Dobrovnik 26.11.2023 | NK Sredisce - NK Ljutomer 05.03.2024 | NK Podvinci - NK Triglav Kranj 05.03.2024 | SD Videm - NK Ilirija 06.03.2024 | Jesenice - ND Gorica 06.03.2024 | NK Maribor - NK Radomlje