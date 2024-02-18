18.02.2024 | 19:00 | Kawkab Athletic Club of Marrakech-ASS Association Sportive de Sale | Botola Pro D2 | 17. Hafta

Kawkab Athletic Club of Marrakech ile ASS Association Sportive de Sale 23/24 Botola Pro D2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Kawkab Athletic Club of Marrakech-ASS Association Sportive de Sale maçı, Stade de Marrakech Stadı'nda oynanıyor. Kawkab Athletic Club of Marrakech-ASS Association Sportive de Sale maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Kawkab Athletic Club of Marrakech-ASS Association Sportive de Sale
Maçın Tarihi ve Saati: 18.02.2024 / 19:00
Maçın Hakemi: