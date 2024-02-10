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Botola Pro D2 23/24
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10.02.2024 | 17:00 | Union Sportive Musulmane Oujda-Kawkab Athletic Club of Marrakech | Botola Pro D2 | 16. Hafta

Union Sportive Musulmane Oujda ile Kawkab Athletic Club of Marrakech 23/24 Botola Pro D2 16. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Union Sportive Musulmane Oujda-Kawkab Athletic Club of Marrakech maçı, Stade Municipal d'Oujda'nde oynanıyor. Union Sportive Musulmane Oujda-Kawkab Athletic Club of Marrakech maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Union Sportive Musulmane Oujda-Kawkab Athletic Club of Marrakech
Maçın Tarihi ve Saati: 10.02.2024 / 17:00
Maçın Hakemi:

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