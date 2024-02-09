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Copa de la Liga 2024
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09.02.2024 | 01:30 | Club Atletico Rosario Central-Independiente Rivadavia De Mendoza | Copa de la Liga | 4. Hafta

Club Atletico Rosario Central ile Independiente Rivadavia De Mendoza 2024 Copa de la Liga yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Club Atletico Rosario Central-Independiente Rivadavia De Mendoza maçı, Estadio Dr. Lisandro de la Torre Stadı'nda oynanıyor. Club Atletico Rosario Central-Independiente Rivadavia De Mendoza maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Club Atletico Rosario Central-Independiente Rivadavia De Mendoza
Maçın Tarihi ve Saati: 09.02.2024 / 01:30
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