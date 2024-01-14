14.01.2024 | 16:30 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909-Ac Ponte San Pietro-Isola | Serie D,B Grubu | 21. Hafta

Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 ile Ac Ponte San Pietro-Isola 23/24 Serie D,B Grubu yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909-Ac Ponte San Pietro-Isola maçı, Stadio Carillo Pesenti Pigna Stadı'nda oynanıyor. Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909-Ac Ponte San Pietro-Isola maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909-Ac Ponte San Pietro-Isola

Maçın Tarihi ve Saati: 14.01.2024 / 16:30

Maçın Hakemi: