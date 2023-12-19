19.12.2023 | 19:00 | Atletico Petroleos de Luanda-Esperance Sportive de Tunis | CAF Şampiyonlar Ligi | 4. Hafta

Atletico Petroleos de Luanda ile Esperance Sportive de Tunis 23/24 CAF Şampiyonlar Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Atletico Petroleos de Luanda-Esperance Sportive de Tunis maçı, 11 de Novembro National Stadium Stadı'nda oynanıyor. Atletico Petroleos de Luanda-Esperance Sportive de Tunis maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Atletico Petroleos de Luanda-Esperance Sportive de Tunis
Maçın Tarihi ve Saati: 19.12.2023 / 19:00
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