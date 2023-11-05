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Botola Pro D2 23/24
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05.11.2023 | 17:00 | Union Sportive Musulmane Oujda-ASS Association Sportive de Sale | Botola Pro D2 | 9. Hafta

Union Sportive Musulmane Oujda ile ASS Association Sportive de Sale 23/24 Botola Pro D2 9. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Union Sportive Musulmane Oujda-ASS Association Sportive de Sale maçı, Stade Municipal d'Oujda'nde oynanıyor. Union Sportive Musulmane Oujda-ASS Association Sportive de Sale maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Union Sportive Musulmane Oujda-ASS Association Sportive de Sale
Maçın Tarihi ve Saati: 05.11.2023 / 17:00
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