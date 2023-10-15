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Canlı Skor BAE Başkanlar Kupası Başkanlar Kupası 23/24 Sezonu Al-Hamriyah - Gulf FC maçı
Başkanlar Kupası 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Başkanlar Kupası | 1
Al-Hamriyah
Sulaiman Alblooshi
15/10/23 - 16:05 0 : 0 Seyirci: 5000 Stat: Al Hamriya Sports Club Stadium
Gulf FC
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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