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Canlı Skor Belçika Nationale 1 Nationale 1 23/24 Sezonu Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes - Jeugd Royal Charleroi SC maçı
Nationale 1 23/24
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14.10.2023 | 21:00 | Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Jeugd Royal Charleroi SC | Nationale 1 | 8. Hafta

Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes ile Jeugd Royal Charleroi SC 23/24 Nationale 1 8. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Jeugd Royal Charleroi SC maçı, Stade de la Neuville'nde oynanıyor. Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Jeugd Royal Charleroi SC maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Jeugd Royal Charleroi SC
Maçın Tarihi ve Saati: 14.10.2023 / 21:00
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