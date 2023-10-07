07.10.2023 | 18:00 | Racing Athletic Club Casablanca-ASS Association Sportive de Sale | Botola Pro D2 | 5. Hafta

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07.10.2023 | Racing Athletic Club Casablanca - ASS Association Sportive de Sale 02.09.2023 | Racing Athletic Club Casablanca - Chabab Ben Guerir 02.09.2023 | Olympique Dcheira - Chabab Atlas Khenifra 02.09.2023 | Stade Marocain - ASS Association Sportive de Sale 02.09.2023 | Kawkab Athletic Club of Marrakech - Union Sportive Musulmane Oujda 02.09.2023 | Wydad Fes - Olympique Club Of Khouribga 02.09.2023 | Raja Beni Mellal - Difaa Hassani El Jadidi 02.09.2023 | Rapide Oued Zem - CODM Meknes 03.09.2023 | JS Massira - Ittifaq Marrakech 10.09.2023 | ASS Association Sportive de Sale - Kawkab Athletic Club of Marrakech 10.09.2023 | Chabab Ben Guerir - JS Massira 10.09.2023 | Union Sportive Musulmane Oujda - Racing Athletic Club Casablanca 10.09.2023 | Wydad Fes - Raja Beni Mellal 10.09.2023 | Difaa Hassani El Jadidi - Stade Marocain 10.09.2023 | Olympique Club Of Khouribga - Olympique Dcheira 10.09.2023 | Chabab Atlas Khenifra - Rapide Oued Zem 12.09.2023 | Ittifaq Marrakech - CODM Meknes 17.09.2023 | Difaa Hassani El Jadidi - Stade Marocain 17.09.2023 | Olympique Club Of Khouribga - Olympique Dcheira 17.09.2023 | ASS Association Sportive de Sale - Kawkab Athletic Club of Marrakech 17.09.2023 | Chabab Atlas Khenifra - Rapide Oued Zem 17.09.2023 | Chabab Ben Guerir - JS Massira 17.09.2023 | Union Sportive Musulmane Oujda - Racing Athletic Club Casablanca 17.09.2023 | Ittifaq Marrakech - CODM Meknes 18.09.2023 | Wydad Fes - Raja Beni Mellal 23.09.2023 | CODM Meknes - Chabab Atlas Khenifra 23.09.2023 | JS Massira - ASS Association Sportive de Sale 23.09.2023 | Racing Athletic Club Casablanca - Difaa Hassani El Jadidi 23.09.2023 | Olympique Dcheira - Chabab Ben Guerir 24.09.2023 | Kawkab Athletic Club of Marrakech - Wydad Fes 24.09.2023 | Raja Beni Mellal - Olympique Club Of Khouribga 24.09.2023 | Stade Marocain - Union Sportive Musulmane Oujda 24.09.2023 | Rapide Oued Zem - Ittifaq Marrakech 29.09.2023 | Difaa Hassani El Jadidi - CODM Meknes 30.09.2023 | Wydad Fes - JS Massira 30.09.2023 | Raja Beni Mellal - Racing Athletic Club Casablanca 30.09.2023 | ASS Association Sportive de Sale - Olympique Dcheira 01.10.2023 | Chabab Ben Guerir - Stade Marocain 01.10.2023 | Union Sportive Musulmane Oujda - Rapide Oued Zem 01.10.2023 | Ittifaq Marrakech - Chabab Atlas Khenifra 01.10.2023 | Olympique Club Of Khouribga - Kawkab Athletic Club of Marrakech 07.10.2023 | Olympique Dcheira - Wydad Fes 07.10.2023 | Kawkab Athletic Club of Marrakech - Raja Beni Mellal 07.10.2023 | Rapide Oued Zem - Difaa Hassani El Jadidi