Amasra'da Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu

Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, 6 Ağustos'ta ilçede gerçekleştirilecek açık su yüzme maratonundan dolayı onur ve gurur duyduklarını söyledi.

Yarışma için hazırlıkların tüm kurumlarla büyük bir titizlilik içerisinde sürdürüldüğünü belirten Gürbüzerol, şunları kaydetti:

"Yarışmalar boyunca hem Amasralılar hem de misafirlerimiz eğlenirken güvenlik önlemlerimiz de en üst düzeyde alınacaktır. Ülkemizin en güzel doğasına sahip olan Amasra'da, binlerce yıldan beri onlarca farklı medeniyete ev sahipliği yapmış bu kıyılara doğru kulaç atarak, yüzmenin yüzücülerimiz için büyük bir ayrıcalık olacağını düşünüyoruz. Tüm Türkiye'yi, 6 Ağustos Pazar günü heyecan dolu, benzersiz bir yüzme yarışının coşkusuna ortak olmaya davet ediyoruz."

Amasra Belediye Başkanı Mehmet Emin Timur da maratonun ilçe için büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Amasra'nın önemli bir tarihi ve coğrafi güzelliğe sahip olduğuna dikkati çeken Timur, "Yarışmaya önemli sporcular katılıyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yapılan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan sporcuların yarısından fazlası burada tekrar yarışacak. Dolayısıyla bu yarışmanın ne kadar önemli bir yarışma olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor." şeklinde görüş belirtti.

İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü Başkanı Mustafa Özer ise yaklaşık 3 bin yıllık tarihi olan, Karadeniz'in şirin ilçesi Amasra'da düzenlenecek olan yarışmalarda 400 lisanslı yüzücünün kulaç atacağını dile getirdi.

Amasra Büyük Limanı Halk Plajı'ndan açığa doğru bin 500 metre ve 3 bin metrelik parkurda gerçekleştirilecek yarışmaya, Belçika, Fransa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yüzücüler de katılacak.