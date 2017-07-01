Antalya dalış turizminin merkezi olacak

Vali Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, Antalya'nın Kaş ilçesinden Gazipaşa'ya kadar 650 kilometre sahili olduğunu belirterek, bu sahil bandında hem turizm açısından mavi bayraklı önemli plajlar, yat limanları hem de dalış turizmi açısından ilginç noktalar bulunduğunu söyledi.

Kaş ve Kemer arasındaki bölgenin dalış turizmi açısından elverişli olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, "Antalya'da turizmi 12 yayma gayretimiz var. Turizm pazarını çeşitlendirmek, alternatif turizm olanaklarından daha çok istifade etmek istiyoruz. Bunun için bir yıl önce Antalya'nın su altı envanterini çıkarmaya yönelik çalışma başlattık. Su altı yönetmeni arkadaşımıza çalışma yaptırdık. 'Antalya'nın Sualtı Cenneti' diye çalışma tamamlandı, kitap hazırlandı." diye konuştu.

Çalışmaları, Antalya Deniz Ticaret Odası ile yürüttüklerini anlatan Karaloğlu, bu kapsamda kentin deniz altına yönelik fotoğraflardan sergi açacaklarını belirtti.

"Hedefimiz, Antalya'nın denizlerinin, sahillerinin güzelliği kadar suyun altında da başka bir dünya var. Canlılar, batıklar, arkeolojik bölgeler var. 'Suyun altına inin, bu güzellikleri de seyredin' diye çağrıda bulunuyoruz." diyen Karaloğlu, Kaş bölgesinde dalış turizminde önemli mesafe alındığını vurguladı.

45 tonluk tank ilgi odağı oldu

Kaş'ta, önceki günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Milli Savunma Bakanlığının yardımlarıyla temin ettikleri 45 tonluk tankı batırdıklarını hatırlatan Karaloğlu, tankın batırıldığı bölgenin ilgi odağı olduğunu, insanların su altında tankın fotoğrafını çektiğini söyledi.

Karaloğlu, "Bu sene dalış turizmi konusunda Kaş gerçekten Türkiye'nin merkez üssü konumuna gelecek, hedefimiz de buydu. Türkiye, Antalya sahilleri, özellikle Kaş, Kekova, Kemer bölgesi, Akdeniz'in doğa havzasında Mısır'dan sonra ikinci bir dalış merkezi olsun." dedi.

Kemer'de de su altı arkeolojisine yönelik çalışmalar olduğuna işaret eden Karaloğlu, bölgede Selçuk Üniversitesine bağlı bir araştırma merkezinin bulunduğunu ve bu alanda önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Karaloğlu, önümüzdeki dönemde dalış turizmiyle ilgili daha çok turistin kente geleceğini ifade etti.

Dalış için gelenlere özel indirim

Vali Karaloğlu, dalış turizmiyle ilgili yurt dışından taleplerin gelmeye başladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kaş'a dalış turizmiyle ilgili geldiğini belgeleyen herkes, otellerden ve restoranlardan belli indirimlerden istifade edecek. İnşallah bu uygulama, Kaş bölgesine gelen hem yerli hem yabancı dalış severlerin sayısını artıracak. Kaş Kaymakamlığımız ve belediyemizin böyle bir çalışması oldu. Otellerde, restoranda fiyatlar yüksek deniyordu, bu indirimlerle onu gidermiş olduk. Dalış turizmine yönelik kampanya başladı ve devam ediyor. Geçen yıl Antalya'da serbest dalış şampiyonası yapılmıştı. Bu sene yine Avrupa Şampiyonası Kaş'ta yapılacak. Kaş, her yapılan etkinlikle dalış turizminin merkezi haline geliyor."





