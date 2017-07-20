 Aly Cissokho, Yeni Malatyaspor'da – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Aly Cissokho, Yeni Malatyaspor'da

    Aly Cissokho, Yeni Malatyaspor'da

    Transferde hareketli günler geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, Faslı Nace Barazite’nin ardından flaş bir transfere daha imza atmak üzere. Sarı-siyahlıların, Aly Cissokho ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

    Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor'un, Avrupa'nın dev kulüplerde forma giyen ve son olarak Olympiakos'un başarısı için ter döken Aly Cissokho ile her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.

    29 yaşındaki Fransız sol bek oyuncusunu birkaç gün içerisinde Türkiye'ye getirip, sözleşme imzalatmayı planlayan Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, bu transferi gerçekleştirmesi halinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ı da memnun etmiş olacak.

    Ayrıca Malatya ekibinin, eski takımı Aston Villa ile kampta bulunan Cissokho ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığı iddia ediliyor.
    Aly Cissokho'nun kariyerinde Porto, Lyon, Valencia, Liverpool, Aston Villa ve Olmpiakos gibi Avrupa'nın önemli kulüpleri bulunuyor.
    Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü de, deneyimli futbolcu ile transfer görüşmelerinin sürdüğünü ve başarılı oyuncuyla anlaşma aşamasında olunduğunu doğruladı.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:06
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aly Cissokho, Yeni Malatyaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.