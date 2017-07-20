Aly Cissokho, Yeni Malatyaspor'da
Transferde hareketli günler geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, Faslı Nace Barazite’nin ardından flaş bir transfere daha imza atmak üzere. Sarı-siyahlıların, Aly Cissokho ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.
29 yaşındaki Fransız sol bek oyuncusunu birkaç gün içerisinde Türkiye'ye getirip, sözleşme imzalatmayı planlayan Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, bu transferi gerçekleştirmesi halinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ı da memnun etmiş olacak.
Ayrıca Malatya ekibinin, eski takımı Aston Villa ile kampta bulunan Cissokho ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığı iddia ediliyor.
Aly Cissokho'nun kariyerinde Porto, Lyon, Valencia, Liverpool, Aston Villa ve Olmpiakos gibi Avrupa'nın önemli kulüpleri bulunuyor.
Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü de, deneyimli futbolcu ile transfer görüşmelerinin sürdüğünü ve başarılı oyuncuyla anlaşma aşamasında olunduğunu doğruladı.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:06
-
"Beni en çok Burak Yılmaz zorladı"
Toplam 1
Yorum
ZX He ya !! At, at kalede ben varım nasılsa, yerim.!
-
Bony tamam
Toplam 26
Yorum
CINO Lucas Lima 10 nummaramiz olur ,Forvet Bony zanetmiyorum
-
Aslına dönme zamanı
Toplam 43
Yorum
metino Siz hariç Xamax'ın İsviçre takımı olduğundan habersiz bir gazete ve okuduğunu dahi göremeyen bir kitle.. Ne denir bilemem Teşekkürler sezer
Aly Cissokho, Yeni Malatyaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.