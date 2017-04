Ceza araç, amaç Türkiye'ye gol atmak!

Futbolla ilgili o meşhur sözü genelleştirip ‘Spor asla sadece spor değildir’ demek yanlış olmaz. Milli atletler Elvan ve Gamze üzerinden doping spekülasyonu oluşturulup Türkiye’ye mesaj verildi: Sen misin Avrupa ile zıtlaşan, kafasını kaldırıp dikleşen Sen misin bu kadar sesini yükselten...