Ömer Halisdemirlerin kemikleri sızladı

O hainler yalnızca kulüpten değil vatandaşlıktan da atılmalı. Vatana ihanetin mazereti de, affı da olamaz. Kralken soytarı olanları ibretle izliyoruz. Şehitlerimiz rahmetle, onlar ise hep lanetle anılacak