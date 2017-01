Her şeye rağmen oyunda kalmalıyız

Ülkemiz ateş çemberi içindeyken 2017'de sporda alacağımız madalyaların önemi bir kat daha arttı.

Klasik cümle ama ülkemiz gerçekten de tam bir ateş çemberinin ortasında...

Her cepheden saldırı altındayız...

Düşmanlarımız o kadar çok ve kalleş ki, baş edebilmek olağanüstü bir gayret gerektiriyor...

2017 yılına da maalesef elim bir hadise ile girdik...

Bütün bu şiddet sarmalındaki ülkemiz insanın tek nefeslendiği alandır spor sahaları ve spor sayfaları... Bu günlerde sporumuzu yönetenlere her zamankinden daha çok iş düşüyor... Bakanlığımız, genel müdürlüğümüz, federasyonlarımız ve sporcularımız bu günlerde daha bir gayret sarf etmelidir...

2017'ye sportif anlamda ayrı bir anlam yüklemeliyiz... Hem sportif başarı yönünden hem de uluslararası organizasyonlar açısından bizim için farklı bir yıl olmalı...

Çünkü insanımızın bugünlerde sporun vereceği moral desteğe çok ihtiyacı var...

Hareketli bir yıl olacak.

Olmalıdır da...

2017'ye Erzurum'da 11-18 Şubat tarihleri arasında EYOF Avrupa Gençlik Olimpiyatları ile başlıyoruz. 40 ülkenin katılacağı bu organizasyon olimpiyat yatırımlarımız açısından son derece önemli...



Organizasyonlar moral verecek

Yine bu yıl içinde İşitme Engellilerin olimpiyatı niteliğindeki Deafolimpik Oyunları ülkemizde Samsun'da yapılacak... Temmuz ayında gerçekleştireceğimiz bu oyunlarda 10 binin üzerinde misafirimiz olacak...

THY Avrupa Ligi'nin dörtlü finalini İstanbul'da yapacağız... Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı yine İstanbul'da organize edeceğiz...

Bu organizasyonlar bizim bu yıl için moral değerlerimiz olacak... Hayata sımsıkı sarıldığımızın göstergeleri olacak...

Dünyaya burada hayatın normal seyrine devam ettiğini gösterebileceğimiz en önemli figürler olacak...

Bir çok federasyonun dünya ve Avrupa şampiyonaları yine bu yıl içerisinde dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılacak. Sporcularımızın bu organizasyonlardan getireceği madalyalar bu sene bizim için ayrı bir önem taşıyacak...

Haydi spor camiası kavga değil kenetlenme zamanı 2017 sporda Türkiye'nin yılı olmalı...



TALAT TUNÇALP BİSİKLETİ HATIRLATTI

Türk sporu asırlık bir çınarını kaybetti… Bisiklet sporumuza sporcu olarak uzun yıllar hizmet etti. 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda ülkemiz adına yarıştı ve sekizinci oldu. Uzun yıllar boyunca da federasyon başkanı olarak hizmetlerine devam eden Talat Tunçalp 102 yaşında ebedi aleme göçtü… Bu vesileyle hatırlayalım ki bisiklet sporu olimpiyat oyunlarında en fazla madalya veren dallardan birisidir.

Toplam 54 madalyanın dağıtıldığı bisiklet yarışlarında bu madalyaların yarısı dağ bisikleti ve yol yarışlarında diğer yarısı da pist veya veledrom adını verdiğimiz tesislerde yapılan yarışmalarda verilir...

Bugünün tesis zengini Türkiye'sinde bir veledrom yok ama 60'lı ve 70'li yıllarda varmış...

Şimdiki gençlere şaka gibi gelebilir ama bu bir gerçek... Bizim hatırladığımız ise Konya ve Balıkesir stadyumlarındaki veledromlardır...

Sonra bu veledromlar miatlarını doldurdular ve yıkıldılar...

Yerlerine yenileri yapılmamak üzere...

Olimpiyatlarda en çok madalya dağıtan dalların arasında yer alan bisiklet sporu ile ilgili ne yazık ki tesisleşme anlamında herhangi bir yatırımımız yok...



Mütevazi bütçeyle yapılır

Türkiye'nin her tarafına her biri 'beyaz fil' olmaya aday stadyumlar yapıyoruz. Oysa gerçek ihtiyacımız olan böyle bir tesisin çoktan yapılmış olması ve harıl harıl olimpiyat sporcusu yetiştiriyor olmamız gerekirdi...

Bu tesisler, yaptığımız stadyumlar gibi yüzmilyonlarca liraları bulacak harcamalar gerektirmiyor...

Çok mütevazı bütçelerle bizlere olimpiyat madalyaları kazandıracak sporcular çıkaracak çalışmalar...

"Veledrom"dan vazgeçtim de 2017 yılında yapılacak olan Türkiye Bisiklet Turu'nda yarıştıracak bir takım bulabilecek miyiz?..

Şu anda bisiklet sporunun asıl sorunu bu...

Bu vesileyle Talat Tunçalp'e Allah'tan rahmet diliyoruz...



ANKARA'NIN STADI NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye 50 yıllık köhnemiş stadyumlarını dönüştürmeye, çağın gereklerine uygun modern tesisler yapmaya devam ediyor...

Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2017 yılında 14 ilimizde yeni stadyumların inşa çalışması sürecek, bazıları da hizmete girecek...



Hiç yakışmıyor

Bunların hepsi çok güzel... Olması gereken çalışmalar... İnsanlarımız bu tesisleri hak ediyor... Ancak bu güne kadar bütün illerden daha öncelikli olan ve ilk defa kazmanın vurulması gereken Ankara'ya bir stadyum yapma çalışması hiç değilse bu sene başlayacak mı?..

Her sporseverin hemfikir olduğu bir konu vardır ki o da Ankara'daki 19 Mayıs Stadı'nın Türkiye'nin başkentine yakışmadığı gerçeğidir...

Bu stadyum o kadar köhnemiştir ki iddia ediyorum iyi bir incelemeden geçtiği takdirde "sağlamdır" raporu almakta bile güçlük çeker...

Hâl böyle iken; Ankara'ya gerekli olan modern stadyum konusunda ne yazık ki kamuoyunu tatmin edecek bir yapım takvimi açıklanamıyor...

Ankara seyircisinin de milli takımımızı modern bir stadyumda seyretme hakkı var.

Diliyorum ki bakanlığımız ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ortak bir açıklama ile Ankara'ya kazandırılacak güzel stadyumun müjdesini en kısa zamanda verirler...