Ozi farklı!

Beşiktaş üç hazırlık maçında sekiz gol yedi! Rakiplerden biri Bundesliga'dan Schalke idi, diğerleri Hollanda ve İspanya ikinci liginden Fortuna Sittard ve Real Valladolid… Aslar oynadı, yedekler oynadı orası ayrı konu ama Beşiktaş kolay gol yiyor bu net! Pepe gelince defans daha farklı bir görüntüye bürünecektir kuşkusuz lakin mevcut görüntü iyi değil.

Sezonun henüz başındayız ve pas trafiğinin oturmaması normal İspanya kampı sonunda o bildik Beşiktaş görüntüsü ortaya çıkacaktır diye umuyoruz.

Sol kanadın iki önemli isminden Caner fizik olarak henüz tam hazır değil, Adriano ise bıraktığı yerden devam ediyor.



Quaresma'nın hali feci

Sağ kanat Quaresma'yla eski haline döner ama şu hali feci… Talisca ve Tolgay çok istekli göründüler Oğuzhan da öyle. Yani takımın temel taşları iyi durumda ve bu önemli bir şey.

Fabri'nin karşılaşmanın hemen başında yediği gol ona yakışmadı ama kurtardığı bir kafa vuruşu var ki muhteşemdi. İkinci golde yapabileceği bir şey yoktu. Ortalamasını alırsak yine vasatın üzerinde.

Beşiktaş iki sezondur kamp süreçlerinde karman-çorman bir durum yaşıyor. Oyuncuların fizik olarak tam anlamıyla hazır olmamalarında bunun da payı vardır kuşkusuz. Kimi ilk gün sahadaydı, kimi daha yeni katıldı.

Uzatmayalım; dün ilk yarıda dökülen, ikinci yarıda daha derli toplu bir Beşiktaş izledik.

Peki lige hazır mı? Hayır!

Şimdilik hayır!