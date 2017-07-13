AbouSatar ve Lens!

Bildik ismi Aboubakar ama biz ona kısaca 'AbouSatar' diyoruz. Neden mi? Çünkü Aboubakar işi yatınca Marcelo mecburen satıldı; forvet için kaynak lazım!

Bu demektir ki Beşiktaş, Aboubakar'dan umudu kesti.

Şimdi ilk hedef bir forvet, ardından, yani forvet transferine rağmen elde bütçe kalırsa bir kanat, bir de stoper alınacak.

Forvet adayları haftalardır yazılıp çizilenler...

Peki Burak Yılmaz var mı?

Yönetim bu konuda bölünmüş durumda, şu anda "Burak gelmesin!" diyenler avantajlı... Beşiktaş diğer arayışlarından sonuç alamaz ve mecburen Burak'a yönelirse şemsiye ters dönebilir.

Kanat oyuncusu anlamında ilk hedef Lens... Töre'nin sakatlığından sonra Beşiktaş, Lens konusuna çok daha ciddi şekilde eğiliyor... Bu transfer biter mi derseniz, yüzde elli-elli derim. Çünkü orada da bonservis anlamında parasız iş bitirmek mümkün değil. Yine geldik aynı noktaya ilk hedef santrfor ve bu konu çözüldükten sonra bütçe kalırsa Lens de biter...

Ve Vida konusu. Beşiktaş bu oyuncuyla aylar öncesinden her konuda anlaştı. Şimdi kadroya katmak için 'en az üç milyon euro' vermek gerek, altı ay bekleyip 'bedava' almak da var.



Hesap kitap meselesi

Taraftarın bilmesi gereken en önemli konu şu; Beşiktaş forvet ve kanat oyuncusu transferi konusunda 'parasız' çözümler üretemediği için Marcelo'yu sattı. Şimdi elde, yüzde altmışı bonservis gideri olarak kullanılabilecek 8.5 milyon euro var.

Her şey yaklaşık 4-5 milyon euro ile halledilecek. Sürecin yine sancılı geçeceği ve Beşiktaş'ın pazarın sonunu bekleyeceğini şimdiden söylemek mümkün. Çünkü imkanlar bunu gerektiriyor.

Hal böyle olunca Şenol hoca bazı yıldızlarına ancak lig başlamak üzereyken ve hatta lig başladıktan sonra kavuşabilecek gibi görünüyor. Tıpkı, geçen sezon Talisca ve Aboubakar'ın Ağustos sonunda gelmesi gibi.

Yani sabırlı, parasının kıymetini bilen bir transfer politikası uygulanacak. Sürece hızlandırabilecek tek gelişme ise Mitroviç'in satılması olabilir.

Bu oyuncu satılır ya da kiralanır ve oradan bir gelir elde edilirse işler kolaylaşabilir.