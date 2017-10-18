Harikasın Beşiktaş

Beşiktaş, Monaco deplasmanından müthiş 3 puan çıkararak ülkemizi bir kez daha gururlandırdı. Tebrikler Kara Kartal... Yıllardır şampiyonlar ligi maçı izlerim ama ilk defa böyle bir atmosfer gördüm. Monaco sanki hazırlık maçına çıkar gibiydi ve tribünde sadece 7 bin kişi vardı. 1 puanı maçtan önce verseniz hepimiz alır giderdik ama maç başladıktan sonra "Galibiyet hedef olmasın" dedik. Beşiktaşlılar da gerekeni yaptılar. Artık grupta liderlik çok ama çok yakın. Babel'in maçın hemen başında bulduğu golün yan hakem tarafından iptal edilmesi büyük haksızlıktı. Türkiye'de Cem Salmaz gibi Manzic'in yardımcısı da Beşiktaş'ın erken zafere ulaşmasını engellemek ister gibiydi. Şu yan hakemlerden ne çektin be Beşiktaş! Manzic, baktı ki Beşiktaş'ın golü güme gitti ardından verdiği kararlarla hatasını affetirmeye çalıştı.

Tosun Paşa Fırtınası

Beşiktaş dün tüm hatlarıyla artık Şampiyonlar ligi takımı olduğunu kanıtladı. Kara kartal artık nerede, hangi şartlarda oynarsa oynasın kazanmaya şartlanıyor. Bu çok ama çok önemli. bakmayın Süper Lig'de son 3 maçta alınan kötü sonuçlara; Beşiktaş hala Türkiye'nin en iyisi. Ben başta Şenol Güneş'i ve tüm ekibi alınlarından öpüyorum. Cenk Tosun attığı nefis gollerle keyfimize keyif katmaya devam ediyor. Cenk sadece Türkiye'nin değil artık Avrupa'nın da önde gelen golcülerinden. Cenk gösterdiği müthiş performansla her türlü övgüyü hak ediyor. Beşiktaş'ta özellikle Babel ve Quaresma gecenin yıldızlarındandı. Bu ikiliye Adriano'nun müthiş mücadele gücü destek oldu. Güneş'in Oğuzhan'ın yerine Tolgay'ı tercih etmesi de tam isabetti. Güneş, son 20'de Tolgay-Oğuzhan, Talisca-Medel değişikliğiyle maçı bitiren hamlesini gerçekleştirdi. Üç maçta 9 puan süper ötesi. Bunun ikisinin de deplasman zaferi olması çok önemli. Bundan sonrasını Avrupa düşünsün. Beşiktaş gümbür gümbür geliyor.