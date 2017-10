Beşiktaş S.O.S veriyor

Dün G.Birliği karşısında son yılların en kötü Beşiktaş'ını izledim.

Tabii her takımın kötü oynadığı maçlar var ama doğrusu siyahbeyazlı takım iyi sinyaller vermiyor.

Sezon başından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde kazanılmış Porto ve Leipzig maçlarını bir kenara bırakırsak Beşiktaş ilk 8 haftada 10 puan kaybetti. Son 3 maçta kazanılan sadece 1 puan var!

Lider G.Saray kazanırsa fark 8'e çıkacak.

Ligin başı ama Beşiktaş artık kendini toparlamalı. Açık ve net; son iki sezonun havası yok Kara Kartal'da...



Sadece Quaresma

İlk 45 dakikada Beşiktaş'ın tek bir tehlikeli atağı olmaması inanılacak gibi değil. Şenol Güneş rotasyonla ilk 11 şansı verdiği Lens ve Negredo bu şansı yine iyi kullanamadılar.

Sadece onlar değil, Beşiktaş Quaresma haricinde tam anlamıyla döküldü.

Talisca ve Oğuzhan'ı ilk defa bu kadar kötü gördüm. 150 milyon euro olduğu belirtilen Oğuzhan o kadar pas hatası yaptı ki seyrederken canım sıkıldı.

Babel'in kırmızı kartı için hakem Halis Özkahya'ya çok kızamadım.



Aman hocam!

G.Birliği Mesut Bakkal yönetiminde can havliyle savaştı. Özellikle ikili mücadelelerin çoğunluğunu kazandılar.

Başkent ekibinin defansı Ahmet Oğuz çok kaliteli bir futbol kumaşına sahip.

BEFAM'dan yetişme Serdar Özkan'a yazık oldu. Bu kadar yetenekli bir isim maalesef hak ettiği yere gelemedi. Sakatlanıp sahadan çıkmak zorunda kaldığı 69 dakikada sahanın yıldızıydı.

Son sözüm Şenol Güneş'e...

Beşiktaş SOS veriyor aman Şenol hoca tedbirlerini bir an önce al.