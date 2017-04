Erteleme yaradı

Milli maç arasından sonra Galatasaray lige hızlı girdi. Galatasaray'ın farklı ve rahat galibiyeti taraftarı Beşiktaş'ın Trabzon deplasmanına gideceği hafta Başakşehir ile oynayacakları maça dair rahatlattı.

Başakşehir'in bu hafta üç puan kaybetmesiyle beliren ikincilik fırsatı doğrusunu söylemek gerekirse Galatasaray adına heyecan verici. Belki çoğumuz farkında değiliz ama yere göğe sığdırılamayan Beşiktaş'la Galatasaray aynı sayıda gol (50) attı.

Tudor'un üçlü savunma inadını başka bir bahara ertelemesi olumlu sonuç vermiş.

Hırvat teknik adamın bu sevdasına yapılacak transferlerle birlikte önümüzdeki sezon kaldığı yerden devam etmesini bekliyorum.

Kuşkusuz maçın en unutulmaz detaylarından birisi de sağlam bir Sneijder'in yedek oturmasıydı. Josue'nin performansını görünce sanıyorum çok az kişi Başakşehir maçında Sneijder'i ilk 11'de görmeyi bekliyordur.



İstifa sesleri bitmiyor

Son lig maçlarında çok iyi performans sergilemeyen Başakşehir artık Galatasaray ile oynayacağı maçın favorisi değil.

Bence o maç üç sonuca da gebe. Beşiktaş zorlu Trabzon deplasmanında kaybederse genç Tudor ve talebeleri belki de lig ikinciliğinden fazlasını da hedefleyecek duruma gelebilir.

Maçın "Yönetim istifa" sesleri ile bitmesi manidardı. Taraftar nezdinde yönetimin akibeti sportif sonuçlardan bağımsız.

Futbolda bir galibiyet serisi gelmediği sürece bu tezahüratlar devam edecek gibi görünüyor.

Tudor'un Abdullanh Avcı ile tam bir taktik düellosu vereceğini düşünüyorum.

Rodrigues ve Linnes'in performansı onları oynatmayanın yüzüne bir tokat gibi inmiştir sanıyorum. Her iki futbolcu da taraftara ve teknik direktörlerine "Biz ilk 11 oyuncusuyuz" mesajını bir kez daha verdi.

İnsan ister istemez soruyor, "Ligin en çok gol atan takımı Galatasaray sezona iyi bir hocayla başlasa şu an acaba nerede olurdu?"