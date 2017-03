Halis kapışma

Yaklaşan güzelliğin farkında mısınız?

2017'nin en iyi performansına sahip yepyeni bir takım, yeni evinde 'Yeni Galatasaray'ı ağırlayacak.

Sezonun en güzel maçı olmaya aday bu müsabakanın heyecanı beni şimdiden sarmış durumda.

İki özel teknik adam... Birisi şampiyonluk yaşamış, yolu Milli Takım'dan geçmiş, usta bir Türk hoca...

Diğeri, Zidane'lı, Del Piero'lu, Buffon'lu Juventus'un tedrisatından geçmiş, gelecek vaat eden, Yugoslav ekolünden, hırs küpü bir Hırvat...

Bir kalede, ONUR; diğer kalede, MUCİZE... Bir yanda her fırsatta yazan bir Yusuf, diğer yanda bazen kendisini bile çalımlayabilen bir Bruma. Bir yanda yeniden doğan N'Doye, diğer yanda Alman Panzeri...

Ve diğerleri...

Ersun Yanal'ın, çok kötü bir sezon yarısının ardından, her geçen gün üzerine koyan takımı herkesin takdirini topluyor.

Tudor'un, Riekerink enkazının üzerine, cesaret ve kararlılıkla yepyeni bir bina inşa etme çabası, her türlü sakatlığa (!) rağmen etkileyici.



***



Ülkenin en önemli futbol kentini, nadide bir mücevher gibi süsleyen, gıcır gıcır bir statta, tutkuyla dolu tribünler önünde, müthiş bir kapışma bekliyorum.

'Kapışma' derken, maçı kazanmak için elinden gelen her şeyi ortaya koyan delikanlıların, sonuç ne olursa olsun, son düdüğün ardından, rakibinin elini, yüzü hiç kızarmadan sıktığı, bir spor rekabetini kastettim kuşkusuz.

Benim gibi futbolseverlerde büyük bir beklentiye vesile olan bu maçta, o son düdüğü kim üfleyecek peki?

Bu sorunun yanıtı maalesef ki bizim ülkemizde çok önemli.

Umarım, atanacak hakem, tek bir şeyden; adil yönetimden başka kaygı taşımaz.

Gördüğünü, hiçbir beklenti ve etkiyle karıştırmadan, katışıksız çalma cesaretiyle...

Bir temennim var ki; yazının son cümlesindeki gibi, hakemin ismi, kapışmanın önüne geçmesin...

Kısaca...

HALİS BİR KAPIŞMA bekliyorum.